промокод reg ru

Reg.ru — ведущий регистратор доменных имен в России

На рынке услуг хостинга регистратор Рег.ру работает с 2006 года. За этот период список клиентов компании составил более 2,2 млн пользователей. На обслуживании у Reg.ru находится более 3,3 млн доменов в национальных зонах РФ и RU. Помимо услуг хостинга, Reg.ru предоставляет ряд сопутствующих сервисов своим клиентам: создание проектов любой сложности, продажу доменных имен, аренду физических серверов, создание и обслуживание сайтов, облачных хранилищ, генерацию SSL-сертификатов и т. д. На весь спектр услуг компании клиенты могут воспользоваться скидками по промокодам Reg.ru.

Среди преимуществ регистратора: профессиональная команда с современными IT-инструментами, надежность, подтвержденная страхованием профессиональной ответственности, поддержка сайтов в 750 доменных зонах, интеллектуальные сервисы последнего поколения, возможность использовать промокоды Reg для любого заказа.

Ориентируясь на развитие сферы обслуживания своих клиентов, Reg.ru предлагает не только обширный спектр готовых продуктов, но и взаимовыгодное сотрудничество: партнерскую программу, систему бонусов, акции и скидки.