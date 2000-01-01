промокод reg ru

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Акции и купоны Reg.ru на Август 2022

Акции и купоны Reg.ru на Август 2022

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Промокоды REG.RU — скидки на домены и хостинг

Компания REG.RU — ведущий российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Она предлагает широкий спектр услуг, в том числе регистрацию доменов в более чем 750 зонах, аренду VPS и выделенных серверов, облачные сервисы. Здесь можно заказать модули для сайтов, решения для обе ... спечения их безопасности, продвижение онлайн-ресурсов и другие сопутствующие продукты. Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки, все дисконтные купоны REG.RU доступны в этом разделе.


Посетить Reg.ru
Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Reg.ru

Reg.ru — ведущий регистратор доменных имен в России

На рынке услуг хостинга регистратор Рег.ру работает с 2006 года. За этот период список клиентов компании составил более 2,2 млн пользователей. На обслуживании у Reg.ru находится более 3,3 млн доменов в национальных зонах РФ и RU. Помимо услуг хостинга, Reg.ru предоставляет ряд сопутствующих сервисов своим клиентам: создание проектов любой сложности, продажу доменных имен, аренду физических серверов, создание и обслуживание сайтов, облачных хранилищ, генерацию SSL-сертификатов и т. д. На весь спектр услуг компании клиенты могут воспользоваться скидками по промокодам Reg.ru.

Среди преимуществ регистратора: профессиональная команда с современными IT-инструментами, надежность, подтвержденная страхованием профессиональной ответственности, поддержка сайтов в 750 доменных зонах, интеллектуальные сервисы последнего поколения, возможность использовать промокоды Reg для любого заказа. 

Ориентируясь на развитие сферы обслуживания своих клиентов, Reg.ru предлагает не только обширный спектр готовых продуктов, но и взаимовыгодное сотрудничество: партнерскую программу, систему бонусов, акции и скидки.

Ассортимент услуг

Благодаря огромному ассортименту сервисов, инструментов и услуг клиенты Reg.ru могут создавать проекты любой сложности. Для всего ассортимента услуг на этой странице можно найти промокод Reg.ru, чтобы получить дополнительную выгоду от сотрудничества с компанией.

Каталог сгруппирован по функциональному назначению сервисов:

  • Хостинг: клиентам доступны несколько вариантов услуги. Стоимость будет зависеть от объема контента и дополнительных функций, сервисов и инструментов. Получить дисконт можно путем активации промокода от Reg.

  • Конструирование сайтов: пользователям больше не нужно тратить время на разработку и обслуживание своего сайта. Команда Reg.ru обо всем позаботится, при этом и домен создаст, и предложит оптимальный хостинг.

  • Продажа домена в международных доменных зонах.

  • Создание SSL-сертификатов для уникальной защиты IT-ресурсов вашей компании. Используйте промокод Рег, чтобы получить скидку на услугу.

  • Доступ к облачным сервисам и VPS-серверам для любого домена: бесперебойная работа с высокой скоростью обработки данных.

Аренда физических и удаленных серверов для хостинга и других веб-ресурсов.

Бонусы и скидки

Клиенты Reg.ru имеют возможность не только получать скидки по промокоду Reg.ru, но и взаимовыгодно сотрудничать с компанией: стать участником партнерской программы или использовать систему бонусов. 

В качестве партнера пользователь получает доступ к услугам Reg.ru по сниженным ценам — партнерским ценам на хостинг, конструктор сайтов и другие инструменты. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку через сервис реселлинга: каждый клиент самостоятельно выбирает тарифный план сотрудничества, партнерский статус и т. д. С развитием своей сети клиентов партнер зарабатывает дополнительные скидки на инструменты Reg.ru, тем самым получая все более выгодные тарифы. 

Бонусная программа работает по принципу промокодов Reg.ru: подключение новых клиентов происходит через уже существующих пользователей. Они дают персональный промокод Рег со скидкой на услуги. А за каждого привлеченного клиента пользователь получает средства на бонусный счет, которыми может оплатить продление услуг провайдера Reg.ru. При этом, используя наши промокоды Reg, каждый клиент может получить дополнительную выгоду, экономя на оплате услуг.

Как активировать промокод Reg.ru

Чтобы получить гарантированную скидку по промокоду от Reg, необходимо: 

  1. На этой странице подобрать действующую акцию с промокодом Reg.ru на услуги, которые вас интересуют.

  2. Кликнуть на купон, чтобы скопировать его код. После чего произойдет переадресация на страницу сайта Рег.ру.

  3. Из каталога услуг выбрать оплату за хостинг, домен или другой сервис, попадающий под действие промокода Reg.ru.

  4. Добавить услугу в корзину.

  5. На странице корзины найти значок купона и кликнуть по нему.

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  1. В открывшееся специальное поле вставить скопированный промокод Reg.ru. Добавить его к расчету стоимости заказа.

купоны рег ру

  1. Завершить оформление заказа и оплатить услугу.

Обратите внимание, что дисконт по промокоду от Reg может не сработать, если срок акции уже истек или данная услуга не участвует в акционном предложении выбранного купона.

Как заказать услугу у регистратора доменных имен Рег.ру

Чтобы оформить заказ у регистратора Reg.ru, необходимо из каталога услуг выбрать интересующий вас сервис. Учтите, что практически для каждого домена, услуги хостинга и других сервисов есть несколько вариантов функционирования: премиум-доступ, стандартный пакет, подписка и т. д. Необходимо указать все желаемые параметры получения услуги, чтобы итоговая стоимость была сформирована корректно.

После выбора всех желаемых параметров услуги ее необходимо добавить в корзину (кнопка «Купить»). 

В корзине необходимо проверить все составляющие. Если все соответствует предварительному заказу, то переходите к оплате. 

Чтобы воспользоваться скидкой, введите промокод Reg.ru до совершения оплаты.

Часто задаваемые вопросы про Reg.ru

★ Можно ли перенести в REG.RU сайт от другого провайдера?

Компания позволяет бесплатно перенести сайт от другого хостинг-провайдера и дарит бонусы за перенос.

★ Можно ли отменить регистрацию домена в Рег Ру?

Отмена регистрации домена возможна только для ряда международных зон.

★ Кто может стать участником бонусной программы?

Участвовать в реферальной программе и получать бонусы за привлечение клиентов могут все пользователи. Наибольший эффект достигается при наличии собственного ресурса для продвижения ссылки, такого как веб-сайт, блог, канал или страница в социальной сети.

★ Где найти скидки и промокоды Рег Ру?

Все действующие акции компании и ее скидочные купоны собраны в этом разделе.

★ Какие скидки предлагает REG.RU?

Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки как новым, так и постоянным клиентам. В их числе — дисконт на первый заказ, на регистрацию дополнительного домена, на продление хостинга и другие услуги.

Лучшие промокоды Reg.ru

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодРегистрация домена в зоне RU или РФ со скидкой 5% по купону Reg.ru + бесплатный подарокREG***
СкидкаДисконт 95% на 1-й год регистрации домена в зоне .FUN по промокоду Reg.ruне требуется
СкидкаДисконт 94% на первый год регистрации домена в зоне .WEBSITE по купону Reg.ruне требуется
СкидкаВыгода 91% на 1-й год регистрации домена в зоне .WORLDне требуется
Скидка1-й год регистрации домена в зоне .UNO с экономией 90% по купону Reg.ruне требуется
СкидкаГеографические домены с дисконтом до 85% от Reg.ruне требуется
СкидкаСкидка 76% на первый год регистрации домена в зоне .ART по промокоду Reg.ruне требуется
СкидкаСкидка до 67% на регистрацию домена в одной из европейских доменных зон по купону Reg.ruне требуется
СкидкаБольшой выбор азиатских доменных зон с дисконтом до 56% по купону Reg.ruне требуется
СкидкаВыгода до 33% на доменную зону .THEATRE по купону Reg.ruне требуется

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