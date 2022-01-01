Подробнее об официальном магазине Tele2

Компания Tele2 — международный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной и стационарной связи. Деятельность он начинал в Швеции еще в конце 1970-х, а в Россию пришел в 2003 году. Сегодня российское подразделение компании оказывает услуги сотовой связи, а также предоставляет доступ к широкополосному интернет-подключению и цифровому ТВ в большинстве густонаселенных районов РФ. В официальном интернет-магазине Теле2 можно подключить эти услуги оператора, а также приобрести абонентское оборудование и аксессуары.

Услуги связи и гаджеты со скидками

Официальный интернет-магазин телекоммуникационного провайдера предлагает полный спектр услуг связи, предоставляемый компанией, и мобильные устройства. Здесь можно заказать сим-карту, чтобы стать абонентом оператора, подключить интернет и ТВ, сменить тариф или приобрести дополнительные услуги связи. Магазин также осуществляет продажу мобильных телефонов, смартфонов, модемов и роутеров для пользования сервисами провайдера. Благодаря акциям и скидкам их можно заказать со скидкой. Находить актуальные дисконтные предложения и скидочные купоны поможет подписка на новостную рассылку.

Программа лояльности «Больше»

Компания Tele2 предлагает клиентам стать участниками программы «Больше», в рамках которой можно получать кэшбэк и использовать его для оплаты услуг связи. Для этого нужно один раз пройти регистрацию, а затем делать покупки в магазинах партнеров оператора. За них будут начисляться баллы, которые можно использовать для оплаты коммуникационных сервисов.

В специальном разделе на сайте оператора собраны дисконтные предложения партнеров, позволяющие получать выгоду у них. Это может быть подарок, фиксированная скидка с номиналом в рублях или дисконт в процентах от суммы покупки. Просматривая эти предложения и участвуя в них, можно экономить не только на мобильной связи, но и на других тратах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать его, скопировать промокод и затем использовать его на сайте партнера.

Способы оплаты услуг и покупок

Оплата услуг сотовой связи Tele2, подключенных существующим абонентом, осуществляется средствами с баланса номера. Поддерживается подключение автоплатежей с привязанной карты, в таком случае деньги на счет будут переводиться автоматически в заданном количестве. Если заказан физический товар, оплатить его можно при получении. Для этого используются наличные.

Доставка заказов

Услуги Теле2, заказанные абонентом, активируются автоматически после списания оплаты за них. Товары, купленные онлайн (сим-карты, смартфоны и т. д.), можно забрать самовывозом из ближайшего розничного магазина или получить из рук курьера. Выбор способа доставки осуществляется на странице заказа. Доступность вариантов зависит от адреса клиента и типа товара. Некоторые продукты можно забрать только самостоятельно, посетив ближайший магазин.

Возврат товара

Отказ от пользования предоплаченными услугами сотовой связи Теле2, а также отмену подписки на отдельные сервисы можно выполнить в личном кабинете или в мобильном приложении. Возврат средств выполняется в соответствии с пользовательским соглашением, для большинства услуг он невозможен.

Чтобы вернуть товар и получить обратно уплаченные деньги, необходимо связаться со службой поддержки или обратиться в розничный магазин компании, из которого осуществлялся самовывоз заказов. Если причиной возврата является брак или поломка продукта по вине производителя или продавца, осуществляется возврат, замена или гарантийный ремонт товара в течение срока действия гарантии. Возврат технически сложных устройств надлежащего качества российским законодательством не предусмотрен, поэтому вернуть подобные продукты при отсутствии дефектов не получится.