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Промокоды Tele2 на Август

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Свежие промокоды Tele2 для скидок на смартфоны

Компания Tele2 — международный оператор сотовой связи, услуги которого доступны в России с 2003 года. В его официальном интернет-магазине можно стать абонентом провайдера, подключить коммуникационные сервисы, а также приобрести мобильные устройства. В каталоге представлен выбор акту ... альных смартфонов, а также модемов и роутеров для организации выхода в интернет. Купить их со скидкой помогут купоны Tele2, которые собраны на этой странице. Пользуясь дисконтными предложениями оператора, можно снизить расходы на сотовую связь, не теряя в качестве и объемах услуг.


Посетить Tele2
Контакты Tele2

Юридический адрес:
108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

Телефон:
8 (495) 97-97-611

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Tele2

Подробнее об официальном магазине Tele2

Компания Tele2 — международный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной и стационарной связи. Деятельность он начинал в Швеции еще в конце 1970-х, а в Россию пришел в 2003 году. Сегодня российское подразделение компании оказывает услуги сотовой связи, а также предоставляет доступ к широкополосному интернет-подключению и цифровому ТВ в большинстве густонаселенных районов РФ. В официальном интернет-магазине Теле2 можно подключить эти услуги оператора, а также приобрести абонентское оборудование и аксессуары.

Услуги связи и гаджеты со скидками

Официальный интернет-магазин телекоммуникационного провайдера предлагает полный спектр услуг связи, предоставляемый компанией, и мобильные устройства. Здесь можно заказать сим-карту, чтобы стать абонентом оператора, подключить интернет и ТВ, сменить тариф или приобрести дополнительные услуги связи. Магазин также осуществляет продажу мобильных телефонов, смартфонов, модемов и роутеров для пользования сервисами провайдера. Благодаря акциям и скидкам их можно заказать со скидкой. Находить актуальные дисконтные предложения и скидочные купоны поможет подписка на новостную рассылку.

Программа лояльности «Больше»

Компания Tele2 предлагает клиентам стать участниками программы «Больше», в рамках которой можно получать кэшбэк и использовать его для оплаты услуг связи. Для этого нужно один раз пройти регистрацию, а затем делать покупки в магазинах партнеров оператора. За них будут начисляться баллы, которые можно использовать для оплаты коммуникационных сервисов.

В специальном разделе на сайте оператора собраны дисконтные предложения партнеров, позволяющие получать выгоду у них. Это может быть подарок, фиксированная скидка с номиналом в рублях или дисконт в процентах от суммы покупки. Просматривая эти предложения и участвуя в них, можно экономить не только на мобильной связи, но и на других тратах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать его, скопировать промокод и затем использовать его на сайте партнера.

Способы оплаты услуг и покупок

Оплата услуг сотовой связи Tele2, подключенных существующим абонентом, осуществляется средствами с баланса номера. Поддерживается подключение автоплатежей с привязанной карты, в таком случае деньги на счет будут переводиться автоматически в заданном количестве. Если заказан физический товар, оплатить его можно при получении. Для этого используются наличные.

Доставка заказов

Услуги Теле2, заказанные абонентом, активируются автоматически после списания оплаты за них. Товары, купленные онлайн (сим-карты, смартфоны и т. д.), можно забрать самовывозом из ближайшего розничного магазина или получить из рук курьера. Выбор способа доставки осуществляется на странице заказа. Доступность вариантов зависит от адреса клиента и типа товара. Некоторые продукты можно забрать только самостоятельно, посетив ближайший магазин.

Возврат товара

Отказ от пользования предоплаченными услугами сотовой связи Теле2, а также отмену подписки на отдельные сервисы можно выполнить в личном кабинете или в мобильном приложении. Возврат средств выполняется в соответствии с пользовательским соглашением, для большинства услуг он невозможен.

Чтобы вернуть товар и получить обратно уплаченные деньги, необходимо связаться со службой поддержки или обратиться в розничный магазин компании, из которого осуществлялся самовывоз заказов. Если причиной возврата является брак или поломка продукта по вине производителя или продавца, осуществляется возврат, замена или гарантийный ремонт товара в течение срока действия гарантии. Возврат технически сложных устройств надлежащего качества российским законодательством не предусмотрен, поэтому вернуть подобные продукты при отсутствии дефектов не получится.

Как получать скидки в Tele2 с помощью промокодов

Промокод магазина Tele2 — это специальная цифро-буквенная комбинация, которая дает право на получение скидки при активации. Использовать эти коды можно при заказе товаров в магазине оператора. Скидки предоставляются на смартфоны, модемы, роутеры и другие устройства связи. Чтобы использовать промокод, нужно:

  1. Из описания акции копировать код купона и перейти в на сайт оператора.

  2. Найти в каталоге интересующий товар, который принимает участие в акции, и добавить его в корзину.

  3. Открыть корзину для оформления заказа и перейти к полю «Промокод» внизу под перечнем добавленных позиций.

  4. Вставить код купона в предназначенное для этого поле и применить его для использования скидки.

  5. Закончить оформление заявки, авторизовавшись, выбрав методы оплаты и доставки.

Задействовать промокоды для получения дисконта на услуги мобильной связи нельзя. Скидка на них предоставляется в других формах. При этом, покупая мобильные устройства в интернет-магазине оператора, можно получать дополнительные скидки на сервисы и услуги связи (например, минуты разговоров или гигабайты интернет-трафика) в подарок.

Часто задаваемые вопросы про Tele2

★ Какие акции и скидки предлагает Tele2?

Оператор проводит акции, в рамках которых доступно подключение услуг по льготным тарифам, подарки и бонусы, скидки на мобильные устройства и другие виды привилегий.

★ Где найти актуальные промокоды Tele2?

Все действующие акции мобильного оператора и промокоды для получения скидок можно найти в этом разделе.

★ Можно ли перейти на Теле2 с другого оператора онлайн?

Чтобы перейти с другого оператора с сохранением номера, можно подать заявку онлайн. Однако для получения новой сим-карты с привязкой старого номера нужно посетить розничный магазин компании.

★ Сколько стоит доставка сим-карты Tele2?

Доставка сим-карт при подключении к оператору осуществляется бесплатно до двери или в пункт выдачи.

★ Можно ли использовать бонусы «Больше» на покупку смартфона в магазине Tele2?

Кэшбэк, накопленный в рамках программы лояльности «Больше», используется для оплаты услуг мобильной связи. Потратить его на покупку телефона нельзя.

Лучшие промокоды Tele2

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаС купоном Теле2 получите скидку 25% на билеты в сети кинотеатров «КАРО»не требуется
СкидкаСмартфоны Honor от 21990 рублей по промокоду Tele2не требуется
СкидкаСмартфоны Oppo от 12990 рублей по промокоду Tele2не требуется
СкидкаСмартфоны Infinix от 10990 рублей по промокоду Tele2не требуется
СкидкаБольшой выбор смартфонов Samsung от 9990 рублей по купону Tele2не требуется
СкидкаОгромный выбор смартфонов Huawei от 8990 рублей по купону Tele2не требуется
СкидкаСмартфоны Realme в широком ассортименте от 8990 рублей по купону Tele2не требуется
СкидкаОгромный выбор смартфонов Tecno от 8490 рублей по купону Tele2не требуется
СкидкаОгромный выбор смартфонов Vivo от 7990 рублей по купону Tele2не требуется
СкидкаСмартфоны ZTE от 7490 рублей по купону Tele2не требуется

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