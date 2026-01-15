Промокоды Фитмост (Fitmost) на Январь 2026
Список рабочих купонов и акций Фитмост. Актуальных промокодов на сегодня: 13
- Все 13
- Промокоды 1
- Скидки 12
700Р
Промокод
Скидка 700 бонусных рублей на первое занятие новым пользователям
Действителен до 12.02.2026
25%
Скидка
Сэкономьте до 25% - все акции сервиса
Действителен до 28.02.2026
20%
Скидка
Доход до 20% для партнеров компании
Действителен до 28.02.2026
15%
Скидка
-15% на заказ абонементов
Действителен до 28.02.2026
10%
Скидка
До -10% для корпоративных клиентов
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Приложение для Android бесплатно
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Бесплатное приложение для iOS
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Подарочные карты до 10 990 рублей
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Более 4000 мест для фитнеса, бьюти и спа
Действителен до 28.02.2026
Скидка
Подарок 500 рублей на первое бронирование в приложении
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Безлимитный кэшбэк при оплате по "фитмосту"
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Выбирайте подходящее время и бронируйте услуги в пару кликов
Действителен до 28.02.2026
%
Скидка
Один абонемент в 3500+ мест по всей России
Действителен до 28.02.2026
