Тип купона Описание Код

Промокод Скидка 4% на бронирование отеля 7DA***

Промокод На отели и туры от 90 000 ₽ в ОАЭ скидка 1500 рублей LT-***

Промокод Скидка от 1500 рублей на отели и туры от 80 000 ₽ в Египет LT-***

Промокод На отели и туры от 80 000 ₽ в Турцию скидка от 1500 рублей LT-***

Промокод Купон на скидку 2500 рублей на отели и туры от 120 000 ₽ в Таиланд LT-***

Промокод На отели и туры от 60 000 ₽ в Россию скидка 1000 рублей LT-***

Промокод На отели и туры от 120 000 ₽ на Шри-Ланку скидка 2500 рублей LT-***

Скидка Скидки и акции с подпиской на рассылку не требуется

Скидка Получите кэшбек до 2% от стоимости тура или отеля не требуется