Подробнее о Тез Тур

Туристический оператор международного уровня Tez Tour представлен на российском рынке с начала 90-х годов. За это время список его туристических направлений пополнился более чем 25 странами из Европы, Азии, Африки, Америки. Компания сотрудничает с 20 интернациональными партнерами, занимающимися вопросами организации туризма, чтобы оказывать услуги своим клиентам на самом высоком уровне.

Сфера услуг туроператора охватывает разные сегменты рынка: выездные мероприятия, групповой туризм, детский отдых, услуги бронирования билетов и проживания в отелях, корпоративные проекты, VIP-туры. Все предложения формируются на базе ведущих гостиничных цепочек и авиакомпаний мира. Благодаря такому налаженному сервису уже более миллиона россиян стали постоянными клиентами Тез Тур.

На сайте компании турист может не только оформить заказ на пакетный тур, но и забронировать отель, автомобиль, экскурсии, трансфер и другие сопутствующие услуги к выбранному путешествию. Управлять бронированием просто — через кабинет пользователя. При этом каждый клиент может получить скидку, если активирует промокод Тез Тур при формировании тура. Удобно, что все актуальные акции и специальные предложения от компании Tez Tour собраны на этой странице.