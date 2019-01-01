промокод тез тур

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Промокоды Tez Tour на Август

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Экономия на путешествиях на сайте Tez Tour

Если хочется подобрать недорогой турпакет или отдельно купить оптимальный по цене и качеству перелет, забронировать отель и трансфер из аэропорта, арендовать авто и заказать экскурсии, все это легко сделать на сайте популярного туроператора. Чтобы сэкономить при бронировании, заглян ... ите в разделы «Распродажи», «Раннее бронирование» и «Хиты продаж». Также воспользуйтесь размещаемыми нашим сервисом промокодами Tez Tour, дающими скидку на любые туры или отдельные направления отдыха.


Посетить Tez Tour
Контакты Tez Tour

Юридический адрес:
Boesendorferstrasse, 1/1/19, A-1010, Wien, Austria

Телефон:
+7 495 741 3333, 8 800 700 78 78

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Специальные предложения от Tez Tour

Подробнее о Тез Тур

Туристический оператор международного уровня Tez Tour представлен на российском рынке с начала 90-х годов. За это время список его туристических направлений пополнился более чем 25 странами из Европы, Азии, Африки, Америки. Компания сотрудничает с 20 интернациональными партнерами, занимающимися вопросами организации туризма, чтобы оказывать услуги своим клиентам на самом высоком уровне.

Сфера услуг туроператора охватывает разные сегменты рынка: выездные мероприятия, групповой туризм, детский отдых, услуги бронирования билетов и проживания в отелях, корпоративные проекты, VIP-туры. Все предложения формируются на базе ведущих гостиничных цепочек и авиакомпаний мира. Благодаря такому налаженному сервису уже более миллиона россиян стали постоянными клиентами Тез Тур. 

На сайте компании турист может не только оформить заказ на пакетный тур, но и забронировать отель, автомобиль, экскурсии, трансфер и другие сопутствующие услуги к выбранному путешествию. Управлять бронированием просто — через кабинет пользователя. При этом каждый клиент может получить скидку, если активирует промокод Тез Тур при формировании тура. Удобно, что все актуальные акции и специальные предложения от компании Tez Tour собраны на этой странице.

Как сэкономить на бронировании путевок

Руководствуясь следующими советами, клиенты Tez Tour могут выгодно приобретать пакетные и индивидуальные туры. 

Во-первых, «ловите» горячие предложения. Для них на сайте выделен отдельный раздел «Предложение дня», в котором публикуются путевки с дисконтом на ближайшие даты. 

Во-вторых, просматривайте актуальные акции и специальные предложения от туроператора. Здесь частенько можно купить экзотический тур с хорошей скидкой. 

В-третьих, покупайте туры с услугой раннего бронирования и экономьте до 50% от их стоимости. 

В-четвертых, используйте купон на скидку при бронировании тура. Промокод от Тез Тур может дать денежный дисконт, бесплатное проживание для ваших детей или скидку в процентах от суммы заказа. Условия активации и все причитающиеся бонусы по промокоду изложены в условиях акции от Tez Tour.

Ассортимент сайта Tez Tour

На сайте туроператора Tez Tour — десятки выгодных предложений для туристов разбиты по направлениям (странам, городам) и специфике отдыха.

Удобный агрегатор подбора туров позволяет сформировать запрос на более чем два десятка туристических направлений: ОАЭ, Венесуэла, Португалия, Мальдивы и т. д. Если ориентироваться на специфику предстоящего путешествия, то каталог предложений от Tez Tour включает разделы: VIP-отдых, пляж, экскурсии и круизы, отдых с детьми, отдых без детей, горнолыжные курорты, острова, пакеты для молодоженов, спа, спортивный отдых, корпоративные проекты. По каждому из направлений сформирован обширный перечень доступных вариантов для клиента.

Как активировать промокод

Чтобы получить скидку по промокоду, необходимо выполнить следующие действия:

 

  1. На этой странице из списка актуальных промокодов подобрать акцию, подходящую под цели вашего предстоящего тура.

  2. Кликнуть по промокоду, чтобы скопировать его значение.

  3. Вернуться на сайт Tez Tour и подобрать услугу, тур по вашим запросам.

  4. Добавить тур в бронь.

  5. На странице бронирования тура выбрать сопутствующие услуги, страховку, указать размер предоплаты/оплаты, заполнить данные клиента и вставить промокод в специальное поле внизу формы.

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  1. Нажать кнопку «Применить», чтобы активировать дисконт по промокоду.

  2. Перейти к оплате тура.

Обратите внимание, что активация промокода происходит только при выполнении всех условий акции.

Часто задаваемые вопросы про Tez Tour

★ Если личные данные были указаны в заявке на сайте Tez Tour с ошибкой, можно ли внести изменения?

В авиабилетах допускается ошибка в трех символах имени и фамилии, если это не меняет ее суть. Изменение авиабилетов выполняется по условиям авиакомпаний, часто с уплатой неустойки. Повторная выписка документов с корректировкой паспортных данных возможна за отдельную плату, а страхового полиса — бесплатно.

★ Можно ли купить тур для другого человека?

Да, купить поездку может один человек, а полететь в путешествие — другой. Для этого при бронировании заказчик заполняет информацию о туристе, который отправится в тур.

★ Можно ли оплатить бронирование онлайн на сайте Tez Tour частично с одной и частично с другой карты?

Нет, оплачивать заявку на путешествие онлайн можно только с одной карты.

★ Можно ли оплатить бронирование картой иностранного банка, не в рублях?

Да, на сайте туроператора можно расплачиваться картами банков большинства стран мира. Если оплата не проходит, нужно написать в поддержку — специалисты компании разблокируют возможность оплаты картой банка конкретной страны.

★ Промокоды туроператора суммируются с другими скидками?

Нет. Кроме того, они не распространяются на промотарифы, покупку туров в рассрочку, а также некоторые услуги в составе турпакета, такие как перелеты регулярными рейсами, дополнительные сборы и страховка от невылета.

Лучшие промокоды Tez Tour

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаРаспродажа туров ОАЭ с выгодой до 27%не требуется
СкидкаРаспродажа туров по выгодным ценамне требуется
СкидкаТуры на Шри-Ланку от 47545 рублей по промокоду Tez Tourне требуется
СкидкаОтдых в ОАЭ в 4* отеле «RED CASTLE HOTEL» от 58559 рублейне требуется
СкидкаОтдых в ОАЭ в 5* отеле « THE COVE ROTANA RESORT» от 71195 рублейне требуется
СкидкаОтдых в ОАЭ в 4* отеле «CORAL BEACH RESORT SHARJAH» от 62158 рублейне требуется

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