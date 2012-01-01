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Промокоды Omio на Август

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Билеты в разные страны мира со скидкой в Омио

Платформа предлагает всем желающим сравнить билеты разных транспортных компаний и быстро найти привлекательные варианты трансфера. Применяя промокод в Omio, можно снизить цену заказа и получить дополнительные баллы для оплаты будущих поездок. На площадке доступны авиа-, автобусные ... и железнодорожные билеты для организации поездок по Европе, США и Канаде. Для поиска всех вариантов передвижения достаточно выбрать города выезда и назначения, после чего система подберет подходящие решения. С появлением мобильного приложения планировать путешествия стало еще проще, а применив при регистрации купон Omio, можно экономить уже с первой поездки.


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Специальные предложения от Omio

О сервисе продажи билетов Omio

Платформа начала работу в 2012 году в Германии. Площадка предназначена для бронирования билетов, сравнения цен на услуги разных транспортных компаний и планирования путешествий. Изначально она называлась GoEuro. Услуги оказались востребованными и стали пользоваться популярностью у немецкой аудитории. Это обеспечило развитие платформы — добавление новых направлений, улучшение функциональности. Свое современное название сервис получил только в 2019 году, после слияния с австрийским сервисом Rome2rio.

Сервис предлагает упростить планирование путешествий, сделать их максимально легкими и приятными. На платформе постоянно проходят акции, раздаются промокоды и подарки активным пользователям. Маркетинговая деятельность позволяет постоянно расширять аудиторию, увеличивать лояльность пользователей и открывать для себя новые рынки.

Наблюдая за ростом популярности онлайн-услуг, руководство платформы решило добавить в направления США и Канаду. Бронирование билетов по этим регионам стало доступно в 2020 году. Сейчас в компании работает порядка 300 человек, а сервисы переведены на 21 язык. К платформе подключено около 10 тыс. автобусных станций и 200 аэропортов разных городов и стран.

Самые популярные направления в Omio

Если раньше путешественники чаще отправлялись в туристические столицы, то сегодня и небольшие города с богатой историей привлекают тысячи приезжих. С помощью сервиса можно купить билеты:

  • на автобус;

  • самолет;

  • паром;

  • поезд.

Также можно заказать трансфер до аэропорта или вокзала, арендовать автомобиль в городе назначения. На сайте представлены актуальные услуги проверенных компаний и перевозчиков. Подобрать среди них подходящее предложение можно, сравнив цену билетов, наличие багажа и другие особенности путешествия.

Самыми популярными видами транспорта для путешествий являются самолеты и автобусы. Преимущества первых — безопасность и высокая скорость передвижения, а вторых — невысокая цена и разнообразие маршрутов. В некоторых случаях, особенно когда нужно добраться в отдаленную точку, приходится комбинировать сразу несколько видов транспорта. Для этого на портале Омио можно выбрать сразу несколько билетов с пересадками и минимальным временем ожидания.

Бонусная система для клиентов Omio

Оформляя первый заказ билетов или регистрируясь на сайте, посетитель становится участником программы лояльности. Это не бонусная, а реферальная система — клиент может получать баллы за привлечение других пользователей. Ссылку для привлечения рефералов можно размещать в своих блогах, социальных сетях, на форумах, в личных рекомендациях и сообщениях.

Баллы начисляются за каждого реферала, выполнившего условия акции. Для этого ему нужно будет зарегистрироваться на сайте и подтвердить создание профиля. Далее останется выбрать направление для путешествия и оплатить его. При отмене бронирования баллы не начисляются, а реферал не получает скидку на поездку. Реферальная ссылка есть в соответствующем разделе личного кабинета.

Потратить баллы можно на покупку билетов на сайте, оплатив ими часть покупки. При оплате очки переводятся в рубли или другую валюту операции. Баллы программы лояльности не суммируются с промокодами и скидками, а начисляются уже на первый заказ реферала.

Способы оплаты билетов в Omio

Оплатить билеты нужно на сайте, на этапе подтверждения покупки. Для этого используются карты Visa, MasterCard, American Express, Мир, а также электронные платежные системы. Внести деньги можно с помощью PayPal или Google Pay. Сайт не хранит платежные данные пользователя, и после проведения операции вся информация удаляется.

Способы получения билетов в Omio

Оплаченные на сайте билеты пользователи получают в электронном виде по адресу почты. Нужно указывать только достоверную информацию при заполнении формы регистрации и данные пассажиров при покупке билетов. Эти сведения будут указаны в посадочных документах.

Возврат билетов на платформе Omio

Никто из путешественников не застрахован от неожиданностей. Когда поездка переносится, билеты всегда можно вернуть на сайте платформы. Сделать это нужно заранее, как минимум за 30 минут до отправления. Деньги возвращаются в виде средств на будущие поездки в Омио. Бонусы и промокоды считаются использованными и не возвращаются на счет. Отдельные категории билетов, купленные по невозвратному тарифу, не подлежат замене.

Как применить промокод Omio

Сервис раздает скидочные купоны новым и постоянным пользователям. Действующие варианты снижения цены покупки билетов на платформе перечислены на этой странице. Использовать любой код купона из списка можно, выполнив эти шаги:

  1. Изучите список акций. Ознакомившись с перечнем предложений, актуальными направлениями и условиями участия, нужно кликнуть по подходящему промокоду. Откроется окно с описанием и кнопкой для копирования цифро-буквенной комбинации. Нажав на нее, пользователь автоматически переадресовывается на сайт платформы.

  2. Укажите направление, транспорт и дату путешествия. Используя форму на сайте, нужно указать пункт отправления и назначения, тип транспортного средства и дату поездки. Далее нужно кликнуть на подходящий билет. В новом окне нужно проверить правильность введенной информации и нажать «Продолжить».

  1. Заполните данные пассажира. На этом этапе нужно указать точную и достоверную информацию — имя, адрес почты, номер телефона, страну проживания.

  1. Проверьте данные и введите промокод. На этом этапе проверяется правильность введенной информации. Для этого нужно кликнуть на пункт «Использовать скидку». Откроется поле для ввода, куда вставляется скопированный ранее код.

  1. Оплатите заказ билетов. После того как сумма пересчитается с учетом промокода, нужно выбрать способ внесения средств, указать реквизиты и провести платеж.

Часто задаваемые вопросы про Omio

★ Что будет, если не использовать бонус в срок?

После истечения срока действия средства аннулируются.

★ Как использовать бонус?

После начисления баллов нужно выбрать билеты, соответствующие правилам бонусной программы, и при оплате подтвердить списание баллов.

★ Как получить бонусы на поездки в Omio?

Для этого нужно выбрать соответствующую акцию на этой странице и зарегистрироваться на сайте.

★ Как следить за новыми акциями и промокодами платформы?

Действующие способы снижения цены билетов на платформе ежедневно появляются на этой странице.

★ Что делать, если поездка перенеслась, а билет уже куплен?

В таком случае можно поменять его на билет с подходящим временем отправления.

Лучшие промокоды Omio

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СкидкаБилеты на поезд по маршруту Венеция - Римини по цене от 1914 рублейне требуется
СкидкаПодберем для вас дешевые авиабилеты в Европе по купону Omioне требуется
СкидкаСкачай приложение Omio и получай постоянную поддержку во время путешествияне требуется
СкидкаПо промокоду Omio купите самые дешевые билеты на автобусные маршруты по Европене требуется
СкидкаСамые выгодные цены на ж/д билеты с купоном Omioне требуется
СкидкаПоездка из Москвы в Минск на автобусе всего от 1476 рублей с купоном Omioне требуется
СкидкаОтправься на самолете из Москвы в Ригу по цене от 14735 рублейне требуется
СкидкаИз Москвы в Сочи по цене всего от 4386 рублей на самолетене требуется

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