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77 оценок поставлено средняя 4.3
Сервис бронирования жилья Booking.com – это большой выбор недвижимости для путешественников. Он охватывает более 160 стран мира и предлагает миллионы номеров в гостиницах, квартир, апартаментов и вилл, которые можно снять онлайн. В каталоге собраны предложения от крупных компаний и ... частных арендодателей с подробными описаниями и детальными условиями бронирования. Купоны Booking.com делают их доступнее, позволяя снимать жилье со скидкой. Найти актуальные акции компании можно на этой странице.
Юридический адрес:
ул. Бутырский Вал, 10125047, Москва, Россия
Телефон:
8 800 100 6282, +44 20 3320 2612
Соц. сети:
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Система Booking — один из лучших мировых сервисов бронирования отелей онлайн. На сайте или в приложении компании можно также купить авиабилеты, арендовать машину, заказать участие в экскурсии или другом интересном мероприятии. Клиенту предоставляется перечень предложений, из которых ему остается выбрать наиболее выгодное. Платформа не берет сборов с заказчиков услуг. Более того, сервис постоянно дарит пользователям бонусы и промокоды для получения скидок Букинг.
Компания Booking была основана в Амстердаме в 1996 году. Штаб-квартира организации и сегодня базируется в столице Нидерландов. Сайт работает на 44 языках. В %year% здесь доступно более 82 миллионов вариантов размещения. Забронировать место для ночлега можно в 224 странах. Для новых и постоянных клиентов действует комплексная система поощрений: от программы лояльности и бесплатных купонов Booking с бонусными промокодами до акций партнеров. Первую скидку на Букинг дарят сразу после регистрации на сайте.
Скидка на Букинг — явление распространенное. Это связано с высокой конкуренцией между поставщиками услуг. При отсутствии бонуса можно применить актуальный промокод от Букинг. Воспользоваться скидкой на Букинг можно при бронировании:
отелей, гостиниц и мотелей;
квартир;
частных домов и вилл;
коттеджей;
хостелов, кемпингов и т. д.
Скидка Букинг распространяется и на другие услуги. С помощью промокода Букинг можно сэкономить на покупке авиабилетов. Воспользовавшись рабочим купоном Booking, можно существенно снизить цену арендованного автомобиля, такси или экскурсии. Скидку на Букинг часто одновременно предоставляют и сервис, и поставщик услуги. Возможность сочетания промокода сайта Букинг с бонусом партнера зависит от условий акций.
Сразу после регистрации на сайте или в приложении клиент Booking получает статус Genius 1-го уровня. Это означает постоянную 10%-ную скидку Букинг при бронировании мест в заведениях, являющихся партнерами программы лояльности. Для перехода на следующий уровень нужно за 2 года сделать хотя бы 5 заказов на сервисе. В этом случае скидка на Букинг возрастет до 15%, при этом клиент получает бесплатный завтрак и более высокую категорию номера (если есть возможность).
Максимальный статус по программе лояльности присваивается после 15 поездок в течение 24 месяцев. Таким клиентам предлагают вечную скидку Букинг в размере 10–20%. К ней прилагается ряд привилегий вроде бесплатного завтрака, более комфортного номера по той же цене и приоритетного обслуживания. Все позиции, на которые распространяется скидка Букинг, помечены синим значком Genius. Однако постоянный дисконт — это только начало.
В личном кабинете на сайте и в приложении (последнее можно бесплатно скачать для устройств на Android и iOS) есть раздел «Вознаграждения и Кошелек». После каждого заказа клиент получает бонусы, которые можно использовать как промокоды, получая новые скидки Букинг. Ими можно оплачивать жилье, развлечения и такси, если условия акции не запрещают применять подарочные купоны.
Активируется такая скидка на Букинг на этапе оплаты заказа. Нужно выбрать соответствующий способ расчета. Некоторые бонусы начисляются в виде денежных средств, которые поступают в кошелек. Клиент сам решает, как их потратить — оформить новую скидку Букинг или вывести на банковскую карту.
Если хочется сэкономить, не расходуя бонусы или выгодный промокод сайта Букинг, стоит обратить внимание на страницу «Сезонные и праздничные специальные предложения». Там собраны все актуальные акции компании в %year%. Для получения такой скидки на Букинг не потребуется промокода, она изначально включена в цену. Возможность сочетания с рабочим купоном Booking зависит от условий специального предложения.
На этой странице всегда можно найти действующий промокод от компании Букинг. Чтобы получать эксклюзивные купоны от Booking, можно подписаться на электронную рассылку на сайте компании, но подавляющее большинство присылаемых специальных предложений являются общедоступными. Если нет желания ежедневно отвлекаться на сообщения с описаниями услуг, проще в любой момент взять бесплатный промокод от сервиса Букинг здесь.
Купоны, предназначенные для получения скидки на Букинг, не всегда содержат код. Иногда они представляют собой просто ссылку на страницу акции. В остальных случаях нужно сообщить промокод на сайте Букинг или в приложении сервиса:
Скопировать промокод Booking.
Перейти на сайт сервиса бронирования отелей Booking.
Зарегистрироваться в системе, чтобы получить постоянную скидку на Букинг в размере 10%.
Создать список предложений жилья, указав город и даты пребывания.
Найти подходящий вариант с помощью разных фильтров.
Указать персональные и контактные данные.
Ввести промокод от сервиса Букинг в соответствующее поле и нажать «Использовать».
Убедиться, что скидка Букинг сработала, и завершить оформление заказа.
Бесплатные купоны от сайта Букинг сочетаются с другими специальными предложениями компании, если условия всех акций этого не запрещают. Обычно требуется, чтобы общая скидка Букинг не превышала определенного уровня.
Сервис предоставляет скидки на бронирование жилья в рамках различных временных акций, а также постоянной программы лояльности.
Действующие скидочные купоны, промокоды и другие дисконтные предложения компании можно найти на этой странице.
Забронированный номер можно отменить в любой момент. В некоторых случаях отмена бесплатная, в других за это применяются санкции. Конкретные условия снятия брони приводятся в описании выбранного предложения.
Комиссия за услуги сервиса с клиентов не взимается, вознаграждение выплачивают партнеры, сдающие жилье посредством платформы.
Сервис предоставляет услуги по бронированию жилья разных типов: мест в хостелах, номеров в отелях, квартир, домов, апартаментов, вилл и других видов недвижимости.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Букинг: бронируем жильё с экономией 1000 рублей
|G05***
|Скидка
|Проживание от 2400 рублей вблизи Индийского Института Менеджмента в Ахмедабате по промокоду Booking
|не требуется
|Скидка
|Проживание в Сиднее от 4000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бронируйте жилье на Бали на майские праздники от 2400 рублей
|не требуется
|Скидка
|Промокод Букинг: теперь есть возможность арендовать машину через наш сервис в любой точке мира
|не требуется
|Скидка
|Ищите авиабилеты вместе с промокодом Booking
|не требуется
|Скидка
|Промокод Booking: успейте забронировать отличное жилье в Тель-Авиве всего от 6000 рублей на ваши даты
|не требуется
|Скидка
|Жилье в Нур-Султане в уютном отеле с завтраком от 2600 рублей по купону Booking
|не требуется
|Скидка
|Букинг промокод на скидку: приезжайте в Ереван и снимайте жилье от 2300 рублей
|не требуется
|Скидка
|Booking com промокод на скидку: оплачивайте проживание в Тбилиси за двоих от 2300 рублей на любые даты
|не требуется