Как получить скидку на Букинг: бесплатные промокоды, программа лояльности, выгодные акции

Сразу после регистрации на сайте или в приложении клиент Booking получает статус Genius 1-го уровня. Это означает постоянную 10%-ную скидку Букинг при бронировании мест в заведениях, являющихся партнерами программы лояльности. Для перехода на следующий уровень нужно за 2 года сделать хотя бы 5 заказов на сервисе. В этом случае скидка на Букинг возрастет до 15%, при этом клиент получает бесплатный завтрак и более высокую категорию номера (если есть возможность).

Максимальный статус по программе лояльности присваивается после 15 поездок в течение 24 месяцев. Таким клиентам предлагают вечную скидку Букинг в размере 10–20%. К ней прилагается ряд привилегий вроде бесплатного завтрака, более комфортного номера по той же цене и приоритетного обслуживания. Все позиции, на которые распространяется скидка Букинг, помечены синим значком Genius. Однако постоянный дисконт — это только начало.

В личном кабинете на сайте и в приложении (последнее можно бесплатно скачать для устройств на Android и iOS) есть раздел «Вознаграждения и Кошелек». После каждого заказа клиент получает бонусы, которые можно использовать как промокоды, получая новые скидки Букинг. Ими можно оплачивать жилье, развлечения и такси, если условия акции не запрещают применять подарочные купоны.

Активируется такая скидка на Букинг на этапе оплаты заказа. Нужно выбрать соответствующий способ расчета. Некоторые бонусы начисляются в виде денежных средств, которые поступают в кошелек. Клиент сам решает, как их потратить — оформить новую скидку Букинг или вывести на банковскую карту.

Если хочется сэкономить, не расходуя бонусы или выгодный промокод сайта Букинг, стоит обратить внимание на страницу «Сезонные и праздничные специальные предложения». Там собраны все актуальные акции компании в %year%. Для получения такой скидки на Букинг не потребуется промокода, она изначально включена в цену. Возможность сочетания с рабочим купоном Booking зависит от условий специального предложения.