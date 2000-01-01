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Промокоды Tutu.ru на Август

Акции и купоны Tutu.ru на Август 2022

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Цена билета по тарифу «Планируй заранее!» зависит только от количества дней до отправления поезда. Программа действует в вагонах купе, люкс, СВ. Тариф применяется в основном на поездах, отправляющихся за рубеж.

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Скидка 30% действует для граждан РФ от 10 до 21 года по тарифу «Junior». По тарифу «Senior» скидку 30% получают граждане РФ старше 60 лет. Тарифы не распространяются на вагоны 1Р (купе-переговорная) и 1В (первый класс).

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Цена билета по тарифу «Планируй заранее!» зависит только от количества дней до отправления поезда. Программа действует в вагонах купе, люкс, СВ. Тариф применяется в основном на поездах, отправляющихся за рубеж.

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Молодожены получают скидку на поездку в течение месяца после свадьбы.

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Промокод Tutu: экономия до 30% на билеты в «Сапсан»

Скидка 30% действует для граждан РФ от 10 до 21 года по тарифу «Junior». По тарифу «Senior» скидку 30% получают граждане РФ старше 60 лет. Тарифы не распространяются на вагоны 1Р (купе-переговорная) и 1В (первый класс).

Истекает через 21 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дарим дисконт до 20% при покупке групповых билетов

При оформлении группового билета на 10 и более человек скидка составляет 10-20%. Скидка действует на организованные группы школьников старше 10 лет и предоставляется в купе и вагонах люкс (СВ). Скидку можно получить только в кассе на вокзале.

Истекает через 21 день Открыть Акцию

19%
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Скидка
Проведите отпуск в Домбае с выгодой до 19% по промокоду Tutu
Истекает через 51 день Открыть Акцию

19%
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Скидка
Получите выгоду до 19% при покупке тура на Эльбрус
Истекает через 7 дней Открыть Акцию

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Получите дисконт до 14% на туры в Осетию
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Скидка
Дарим выгоду до 13% на туры на Байкал
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Вступи в программу лояльности и получи 50 приветственных баллов
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

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предложение

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С купонами на Туту ру скидки для постоянных клиентов по бонусной программе
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

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предложение

Скидка
Копи баллы с каждой покупки и обменивай их на ж/д билеты или привилегии
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

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Скидка
По купону Tutu дарим бесплатную страховку багажа в самолёте
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Получайте двойные бонусы за билеты по промокоду Tutu

Вводите номер бонусной карты РЖД или авиакомпании при каждом заказе и после поездки придут бонусы и перевозчика, и Туту.

Истекает через 85 дней Открыть Акцию

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По купону Tutu лучшие условия для корпоративных клиентов
Истекает через 21 день Открыть Акцию

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Подберите тур в Карелию от 4490 рублей по купону Tutu
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Бонусы, скидки, промокоды и купоны Туту.ру

На этой странице можно найти подробную информацию о скидках, программе лояльности, купонах и промокодах Туту.ру. С помощью сервиса можно заказать билеты на автобус, поезд или самолет прямо из дома. Достаточно указать маршрут и нужное время отправления — Tutu.ru сам подберет для поль ... зователя перевозчиков. Еще на сайте много полезной информации и всегда есть свежее расписание электричек, поездов дальнего следования и другого транспорта.


Посетить Tutu.ru
Контакты Tutu.ru

Юридический адрес:
115230, г. Москва,1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1, этаж 12

Телефон:
+7 (495) 987-21-05

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Специальные предложения от Tutu.ru

Информация о компании Туту.ру

В начале 2000-х студенты МГУ Дмитрий Храпов и Юрий Титов зарабатывали на жизнь тем, что делали информационные сайты. Первый часто ездил к родственникам в Раменское на электричке. Носить с собой бумажную копию расписания было очень неудобно, и ему пришла в голову идея создать специальный сервис с информацией о движении поездов. Так в 2003 году появился ресурс Tutu.ru. Поначалу расписание в него вносили вручную: Храпов и Титов по очереди ездили на вокзалы, фотографировали стенды и вводили данные на сайт. Туту.ру понравился пользователям, ведь смотреть сведения о движении электричек и международных поездов удобнее онлайн.

В 2006 году на сайте произошли серьезные изменения. Во-первых, он стал публиковать расписание для всех ж/д станций России. А во-вторых, начал самостоятельно продавать билеты. Примерно тогда же Храпов и Титов зарегистрировали компанию ООО «Глобус», которая сегодня руководит проектом. Сейчас сервис помогает узнать расписание, купить билеты на поезд, автобус или самолет, приобрести туры. Сэкономить на всем этом можно с помощью купонов и промокодов.

Самые популярные товары на сайте Туту.ру

Сегодня наибольшей популярностью по-прежнему пользуются билеты. Главная причина их востребованности — удобный поиск, огромное количество направлений и простое оформление заказа. Часто заказывают туры по России и поездки за рубеж. А еще сайт используют по его первоначальному назначению — для получения информации о расписании движения поездов и автобусов, что совершенно бесплатно.

Программа лояльности Туту.ру

На ресурсе действует программа лояльности. К ней автоматически подключаются все пользователи, создавшие аккаунт. Пользователям начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на покупки (на это дается 3 месяца). Количество бонусов зависит от статуса клиента в программе лояльности, всего их 4: «Планирую поездку», серебряный, золотой и платиновый. Размер кэшбэка за оформление заказа составляет от 0,5% до 2%. При этом cashback за покупки в мобильном приложении вдвое больше, так что выгоднее заказывать через него.

Кроме начисления бонусных баллов, программа лояльности предусматривает скидку на некоторые категории товаров: железнодорожные билеты, специальные условия их возврата, страховку багажа и пассажира на железной дороге и в самолете. Ее размер может достигать половины стоимости. Общее количество скидок не ограничено, ими разрешается пользоваться сколько угодно.

Как оплатить покупку на Туту.ру

Сегодня на сайте поддерживается только один способ оплаты — банковская карта. Можно использовать карточки платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и МИР. Банк-эмитент значения не имеет, разрешается пользоваться услугами любых кредитных организаций Российской Федерации.

Как получить купленный билет

Есть три способа получить билет, купленный на сайте Tutu.ru:

  • В кассе вокзала, аэропорта или автостанции. Это можно сделать в любое время с момента оформления заказа и до отправления. Выдается стандартная бумажная версия документа на имя покупателя.

  • В цифровом виде. Для этого необходима электронная регистрация. После нее клиенту высылается PDF-файл с билетом. В кассу идти не нужно, можно открыть его на телефоне и продемонстрировать проводнику. Также понадобится показать удостоверяющий личность документ.

  • Распечатка на бланке в терминалах самообслуживания. В этом случае билет распечатывается в автоматизированной кассе, подключенной к системе «Экспресс-3». Они есть на всех больших железнодорожных вокзалах и станциях России.

Как обменять или вернуть билеты

Все возвраты на сайте Tutu.ru осуществляются по правилам перевозчика. Поэтому какой-то единой схемы не существует, процедура всегда будет отличаться. Чтобы отказаться от покупки, необходимо открыть раздел ЛК «Мои заказы», выбрать нужную позицию, а затем кликнуть по кнопке «Оформить возврат». Далее понадобится заполнить небольшую анкету. В обмен на возвращенный билет выдается сертификат, который можно использовать для других покупок на Туту.ру. Сам сайт не взимает комиссию за отказ от поездки, но это может делать перевозчик. Так что перед возвратом стоит уточнить его условия.

Как активировать купон или промокод Tutu.ru

Для активации промокода нужно сделать следующее:

  1. Найти действующий код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на сайт Туту.ру.

  4. Указать подходящий маршрут.

  5. Нажать «Найти».

  6. Кликнуть на блок «Выбрать» напротив нужного билета или тура.

  7. Заполнить анкету.

  8. После перехода в раздел оплаты ввести скопированные цифры в поле «У меня есть промокод».

  9. Завершить оформление заказа.

После этого стоимость товара будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала использованного кода, который может отличаться.

 

Некоторые купоны не содержат промокодов, поэтому процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, нужно кликнуть по подходящему на этой странице, а после переадресации на ресурс сервиса оформить покупку. Скидка в этом случае будет активирована автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Tutu.ru

★ Все ли билеты можно получить в электронном виде?

Нет, такой способ получения недоступен для авиабилетов.

★ Обязательна ли регистрация на сайте для покупки?

Да, но отдельно ее проходить не требуется. Аккаунт на имя пользователя создают автоматически прямо во время оформления заказа. Именно для этого перед оплатой заполняется анкета.

★ Как найти нужный билет?

Нужно указать маршрут и подходящее время отправления. После этого сервис подберет для пользователя предложения от перевозчиков. Остается только выбрать нужный вариант.

★ Как связаться со службой поддержки Туту.ру?

По бесплатному телефону горячей линии или написав на электронную почту саппорта. Контактные данные техподдержки можно найти на сайте компании.

★ Как следить за изменениями расписания на сайте?

Проще всего подписаться на соцсети Туту.ру, там оперативно публикуются сведения о нововведениях.

Лучшие промокоды Tutu.ru

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо купону Tutu покупайте детские билеты на поезд с дисконтом до 65%не требуется
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СкидкаДисконт 50% на проезд в электричках для школьников и студентовне требуется
СкидкаВыгода до 40% на верхние местане требуется
СкидкаПолучите дисконт до 40% на ж/д билеты по тарифу "Планируй заранее!"не требуется
СкидкаДисконт 35% для молодоженов при поездках в Европу на поезде по купону Tutuне требуется
СкидкаПромокод Tutu: экономия до 30% на билеты в «Сапсан»не требуется
СкидкаДарим дисконт до 20% при покупке групповых билетовне требуется
СкидкаПроведите отпуск в Домбае с выгодой до 19% по промокоду Tutuне требуется
СкидкаПолучите выгоду до 19% при покупке тура на Эльбрусне требуется

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