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5 оценок поставлено средняя 5
Крупный российский ритейлер и производитель продает мебель с выгодной доставкой по всей стране. Главные достоинства маркетплейса — высокое качество, огромный выбор, гарантия до 26 месяцев, возможность вернуть или обменять товар. И, конечно, цена. Она в 1,5–2 раза меньше, чем у конку ... рентов. Но стоимость можно сделать еще ниже. В этом помогут действующие купоны и промокоды Много мебели. Все актуальные скидочные предложения торговой площадки есть на этой странице.
Электронная почта:
zakaz@mnogomebeli.com
Телефон:
8 (495) 642-20-30
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Магазин Много Мебели начал работать с 2009 года. Здесь можно оценить разнообразие стилей мягкой и корпусной мебели и совершить выгодные покупки для любой комнаты. Магазин гарантирует сотрудничество только с профессиональными производителями, которые обеспечивают отличное качество товара.
В 2017 году этот магазин получил премию «Гудвуд» за работу с продукцией из качественных и экологичных материалов.
На данный момент Много Мебели представляет собой сеть из более чем 20 магазинов. Они располагаются в Москве и Московской области. Кроме того, выбрать и приобрести мебель можно на страницах интернет-магазина. Те, кто хочет что-то купить в Много Мебели, также могут заказать доставку и сборку, если она требуется.
Каталог магазина разнообразен и полон корпусной и мягкой мебели на любой вкус и стиль, подобрать можно предметы интерьера для каждой комнаты:
диваны разных размеров и форм;
кровати, матрасы и аксессуары к ним;
стенки и шкафы;
кухонную мебель;
столы и стулья;
кресла;
тумбы и пуфы;
комоды;
уличную мебель для дома и сада.
Всю эту мебель можно выбрать в каталоге любого магазина торговой сети, а также в категориях официального интернет-магазина. В интернет-магазине можно также отфильтровать мебель по коллекциям, сериям, размерам, функциям и другим показателям.
Магазин предлагает множество интересных предложений, с помощью которых можно сделать выгодные покупки и значительно сэкономить.
На странице официального интернет-магазина есть специальный раздел «Акции», в котором можно увидеть актуальные в данный момент выгодные предложения. Можно купить товары, применив скидку в 10 000 рублей и более. Обычно она действует при покупке каких-то наборов товаров вместе. Например, если купить кровать и диван или если купить диван и пуф вместе, то можно получить скидку. Но есть и такие скидки, которые действуют на отдельные товары, без дополнительных покупок. Акции каждый раз меняются, поэтому заглядывайте в специальный раздел сайта, чтобы всегда быть в курсе.
Также в официальном интернет-магазине есть еще один раздел, который называется «Распродажа». Здесь можно приобрести качественную корпусную и мягкую мебель и использовать скидку, которая порой доходит почти до 50%. Следите за предложениями в этом разделе, чтобы сделать выгодную покупку.
Бесплатная доставка магазина Много Мебели позволяет значительно сэкономить, потому что привезти и поднять тяжелую мягкую и корпусную мебель бывает трудно и затратно. Мебель некоторых брендов магазин готов доставить бесплатно, в том числе и на высокие этажи дома. Также бесплатно будет произведена и сборка мебели, если это требуется.
И еще одно выгодное предложение от Много Мебели — это кредит и рассрочка, на покупку мебели можно получить кредит прямо в магазине на срок до двух лет на сумму до 500 000 рублей.
Промокоды — это еще один способ делать выгодные покупки в магазине Много Мебели. Они действуют обычно на определенную категорию товаров и дают некоторый процент скидки. Прежде чем активировать купон Много мебели с промокодом, убедитесь, что его действие распространяется на тот товар, который собираетесь купить, а также что его срок еще не вышел.
Для того чтобы активировать промокод Много Мебели, нужно сделать несколько простых шагов:
На странице официального сайта интернет-магазина выберите мебель, которую хотите купить, и нажмите на данном товаре на кнопку «В корзину».
Теперь наведите мышку на иконку в виде корзины вверху справа, а затем нажмите на кнопку «В корзину».
Теперь вы окажетесь на странице корзины. Здесь прокрутите немного ниже, заполните все необходимые поля — метод доставки, оплаты, контактные данные и адрес. В самом последнем поле будет возможность ввести промокод магазина Много Мебели. Чтобы активировать его, напишите код и нажмите кнопку «Применить».
После активации промокода сумма заказа уменьшится и можно продолжать его оформление.
Да. Узнать о местонахождении товара можно в разделе сайта «Статус заказа». Для этого нужно указать номер договора с компанией и дату его заключения.
В службе поддержки. Это делается в чате или по телефону горячей линии. Первый способ бесплатный, второй — нет.
Это можно сделать на сайте Много мебели. Там есть список городов и виртуальная карта, которая отображает расположение маркетплейсов.
О новинках обычно сообщают в социальных сетях компании: Instagram, VK, Одноклассники. Так что имеет смысл на них подписаться.
Нет. Экономить можно только с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов.
|Тип купона
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