О магазине Много Мебели

Магазин Много Мебели начал работать с 2009 года. Здесь можно оценить разнообразие стилей мягкой и корпусной мебели и совершить выгодные покупки для любой комнаты. Магазин гарантирует сотрудничество только с профессиональными производителями, которые обеспечивают отличное качество товара.

В 2017 году этот магазин получил премию «Гудвуд» за работу с продукцией из качественных и экологичных материалов.

На данный момент Много Мебели представляет собой сеть из более чем 20 магазинов. Они располагаются в Москве и Московской области. Кроме того, выбрать и приобрести мебель можно на страницах интернет-магазина. Те, кто хочет что-то купить в Много Мебели, также могут заказать доставку и сборку, если она требуется.