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7 оценок поставлено средняя 4.9
Сеть включает порядка 140 магазинов в разных городах России и портал онлайн-продаж. Ритейлер предлагает все для отделки, возведения зданий, ремонта и благоустройства. Применив промокод Строительный двор, можно снизить цену покупок. Дисконтная система работает уже с первого заказа, н ... о это не единственный способ покупать в дешевле. Гипермаркет постоянно проводит акции и распродажи, снижает цены на сезонные товары. Найти купон Строительный двор можно на этой странице.
Юридический адрес:
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1303
Электронная почта:
mail@sdvor.com
Телефон:
8 800 551-56-38
Соц. сети:
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Компания была создана в Тюмени в 1993 году и специализировалась на крупных поставках строительных материалов подрядчикам. Сеть оптовых баз расширялась и не меняла своего облика до 2006 года, когда начала осваивать розничную торговлю. Вместе с этим магазины торговой марки Строительный двор начали появляться в соседних регионах.
Только в 2010 году компания решилась осваивать электронную коммерцию. Так появился сайт Sdvor.com. Несмотря на все старания администрации, акции и раздачу промокодов, доля сайта в общей выручке первые годы составляла всего 1–2 %. Только после 2018 года это отметка перешагнула за 5 % и продолжила активно расти.
Сегодня часть строительных материалов выпускается под собственными торговыми марками, а деятельность организации охватывает 17 российских регионов. По объемам выручки сеть находится на 8 месте среди других российских компаний по розничной продаже хозяйственных товаров.
В организации работает порядка 2489 сотрудников, а на складах площадью 244 300 квадратных метров одновременно хранится до 3,3 млрд товаров.
В магазинах представлены позиции этих основных категорий:
товары для сада и огорода — для выращивания культур, хранения воды и благоустройства территории;
кровельные материалы — для кровли, изоляции, утепления, а также вспомогательные жидкости;
хозяйственные товары — для упаковки, хранения, уборки территории;
внутренняя отделка — для оформления интерьеров;
отопительное оборудование — для сооружения систем отопления;
средства индивидуальной защиты — для обеспечения безопасной работы;
наружная отделка — для оформления фасадов.
Отдельно в каталоге представлены крепежи, товары для водоснабжения и канализации. Самой популярной категорией являются строительные материалы. Здесь представлены смеси, блоки, все для гидро- и теплоизоляции, гипсокартон и десятки других категорий.
Кроме продажи товаров, на сайте Sdvor.com предлагаются услуги строительных бригад. В этой категории есть десятки анкет от проверенных специалистов и компаний. В зависимости от типа работ, можно использовать расширенный поиск, чтобы найти подрядчика, соответствующего требованиям.
Покупатели могут применять скидочные купоны, участвовать в бонусной системе и спецпредложениях магазина. Уже после первой покупки можно получить дисконтную карту. Для этого достаточно заполнить анкету, указав в ней корректную персональную информацию. В зависимости от общей суммы покупок скидка составит от 5 до 30 %. Дисконтная программа действует на весь выбор товаров. Кроме программы лояльности, магазин проводит акции и распродажи. Все спецпредложения есть на этой странице сайта или в соответствующем разделе главного меню магазина.
Заказанные товары можно оплатить наличными в магазине или при адресной доставке. На сайте и в сети хозяйственных гипермаркетов принимаются карты Visa, MasterCard, Мир. Все доступные опции для оплаты будут перечислены на странице оформления заказа. Список методов зависит от города и способа получения посылки.
Покупатели могут выбрать адресную доставку в регионах присутствия компании. Небольшие посылки доставит курьер, а для крупных грузов предусмотрено использование спецтехники с манипулятором. Самовывоз из любого магазина сети будет бесплатным.
Стоимость услуг рассчитывается с учетом отдаленности, количества груза и его габаритного размера. Если применить промокод на доставку, то услуги обойдутся дешевле или будут бесплатными. Точную цену транспортных услуг сообщит оператор.
Магазин гарантирует продажу товаров высокого качества. При обнаружении брака и несоответствия в количестве материалов можно оформить заявку на месте — и организация обеспечит быстрый довоз и замену.
Покупатели могут вернуть ненужный товар или излишки, не использованные в ходе работ, доставив их в любой магазин до истечения срока годности. Для возврата и обмена товаров не нужен товарный чек, а сама процедура максимально упрощена.
Компания раздает промокоды на разные группы товаров, новым покупателям на первый заказ и постоянным клиентам. Применить код можно по инструкции:
Кликнуть на подходящее действующее предложение на этой странице. После этого номер промокода копируется, а пользователь будет переадресован в магазин и сразу попадет на страницу с акционными товарами.
Найти кнопку выбора города в верхней части сайта. Из открывшегося списка кликнуть на свой населенный пункт.
Просмотреть товары и поместить подходящие модели в список покупок.
Перейти в корзину.
Справа от списка покупок найти поле для ввода промокода. В него вставить скопированный ранее цифро-буквенный код.
Применить скидку к товарам в корзине, нажав кнопку «Активировать».
После выполнения этого действия в пункте «Итого» отобразится цена в рублях без скидки и будет рассчитан размер экономии после использования промокода.
Да, компания обеспечивает дополнительные сервисы, включая разгрузку любого объема материалов и подъем на этаж.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте как оптовый покупатель, войти в личный кабинет и выбрать свой город.
Такое случается, если в корзине есть акционные товары и не участвующие в предложении позиции.
Для этого можно позвонить по указанным на сайте телефонам, написать консультантам в социальных сетях или мессенджерах. Все актуальные способы связи есть в разделе «Контакты».
Вернуть позиции можно до истечения срока годности, доставив их в ближайший магазин сети.