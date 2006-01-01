Подробнее о сети Строительный двор

Компания была создана в Тюмени в 1993 году и специализировалась на крупных поставках строительных материалов подрядчикам. Сеть оптовых баз расширялась и не меняла своего облика до 2006 года, когда начала осваивать розничную торговлю. Вместе с этим магазины торговой марки Строительный двор начали появляться в соседних регионах.

Только в 2010 году компания решилась осваивать электронную коммерцию. Так появился сайт Sdvor.com. Несмотря на все старания администрации, акции и раздачу промокодов, доля сайта в общей выручке первые годы составляла всего 1–2 %. Только после 2018 года это отметка перешагнула за 5 % и продолжила активно расти.

Сегодня часть строительных материалов выпускается под собственными торговыми марками, а деятельность организации охватывает 17 российских регионов. По объемам выручки сеть находится на 8 месте среди других российских компаний по розничной продаже хозяйственных товаров.

В организации работает порядка 2489 сотрудников, а на складах площадью 244 300 квадратных метров одновременно хранится до 3,3 млрд товаров.

Самые популярные категории товаров в сети Строительный двор

В магазинах представлены позиции этих основных категорий:

товары для сада и огорода — для выращивания культур, хранения воды и благоустройства территории;

кровельные материалы — для кровли, изоляции, утепления, а также вспомогательные жидкости;

хозяйственные товары — для упаковки, хранения, уборки территории;

внутренняя отделка — для оформления интерьеров;

отопительное оборудование — для сооружения систем отопления;

средства индивидуальной защиты — для обеспечения безопасной работы;

наружная отделка — для оформления фасадов.

Отдельно в каталоге представлены крепежи, товары для водоснабжения и канализации. Самой популярной категорией являются строительные материалы. Здесь представлены смеси, блоки, все для гидро- и теплоизоляции, гипсокартон и десятки других категорий.

Кроме продажи товаров, на сайте Sdvor.com предлагаются услуги строительных бригад. В этой категории есть десятки анкет от проверенных специалистов и компаний. В зависимости от типа работ, можно использовать расширенный поиск, чтобы найти подрядчика, соответствующего требованиям.

Бонусы, акции и программа лояльности сети Строительный двор

Покупатели могут применять скидочные купоны, участвовать в бонусной системе и спецпредложениях магазина. Уже после первой покупки можно получить дисконтную карту. Для этого достаточно заполнить анкету, указав в ней корректную персональную информацию. В зависимости от общей суммы покупок скидка составит от 5 до 30 %. Дисконтная программа действует на весь выбор товаров. Кроме программы лояльности, магазин проводит акции и распродажи. Все спецпредложения есть на этой странице сайта или в соответствующем разделе главного меню магазина.

Методы оплаты в магазине Строительный двор

Заказанные товары можно оплатить наличными в магазине или при адресной доставке. На сайте и в сети хозяйственных гипермаркетов принимаются карты Visa, MasterCard, Мир. Все доступные опции для оплаты будут перечислены на странице оформления заказа. Список методов зависит от города и способа получения посылки.

Способы доставки на сайте Sdvor.com

Покупатели могут выбрать адресную доставку в регионах присутствия компании. Небольшие посылки доставит курьер, а для крупных грузов предусмотрено использование спецтехники с манипулятором. Самовывоз из любого магазина сети будет бесплатным.

Стоимость услуг рассчитывается с учетом отдаленности, количества груза и его габаритного размера. Если применить промокод на доставку, то услуги обойдутся дешевле или будут бесплатными. Точную цену транспортных услуг сообщит оператор.

Возврат товара в сети Строительный двор

Магазин гарантирует продажу товаров высокого качества. При обнаружении брака и несоответствия в количестве материалов можно оформить заявку на месте — и организация обеспечит быстрый довоз и замену.

Покупатели могут вернуть ненужный товар или излишки, не использованные в ходе работ, доставив их в любой магазин до истечения срока годности. Для возврата и обмена товаров не нужен товарный чек, а сама процедура максимально упрощена.