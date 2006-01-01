  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Строительный двор

Промокоды Строительный двор на Август

Акции и купоны Строительный двор на Август 2022

Похожие промокоды

Ножиков

/

Акция

Фирменная колода карт в подарок при покупке от 8000 рублей

МаксидоМ

-23%

Акция

Кресло-шезлонг складной с дисконтом 23%

Улыбка радуги

-25%

Акция

Влажные салфетки с дисконтом 25% по промокодам Улыбка Радуги 2022

Твой Дом

-50%

Акция

Скидки до 50% на мебель для дома по купону Твой Дом

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

30%
купон

Скидка
Промокод Строительный двор дарит 30% на строительные материалы
Открыть Акцию

23%
на всё

Промокод
Промокод Строительный двор на скидку 23% на ВСЁ
Открыть Промокод

25%
купон

Скидка
Выгода 25% на электроинструменты по купону Строительный дом
Открыть Акцию

23%
на всё

Промокод
Промокод Строительный двор: дарим дисконт 23% на ВСЁ
Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Экономия 20% на серию смесителей с промокодом на скидку Строительный двор
Открыть Промокод

23%
на всё

Промокод
Получи дисконт от Строительный двор с выгодой 23% на ВЕСЬ ассортимент
Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 4.9

Все для ремонта со скидкой на сайте Sdvor.com

Сеть включает порядка 140 магазинов в разных городах России и портал онлайн-продаж. Ритейлер предлагает все для отделки, возведения зданий, ремонта и благоустройства. Применив промокод Строительный двор, можно снизить цену покупок. Дисконтная система работает уже с первого заказа, н ... о это не единственный способ покупать в дешевле. Гипермаркет постоянно проводит акции и распродажи, снижает цены на сезонные товары. Найти купон Строительный двор можно на этой странице.


Посетить Строительный двор
Контакты Строительный двор

Юридический адрес:
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1303

Электронная почта:
mail@sdvor.com

Телефон:
8 800 551-56-38

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Строительный двор

Подробнее о сети Строительный двор

Компания была создана в Тюмени в 1993 году и специализировалась на крупных поставках строительных материалов подрядчикам. Сеть оптовых баз расширялась и не меняла своего облика до 2006 года, когда начала осваивать розничную торговлю. Вместе с этим магазины торговой марки Строительный двор начали появляться в соседних регионах.

Только в 2010 году компания решилась осваивать электронную коммерцию. Так появился сайт Sdvor.com. Несмотря на все старания администрации, акции и раздачу промокодов, доля сайта в общей выручке первые годы составляла всего 1–2 %. Только после 2018 года это отметка перешагнула за 5 % и продолжила активно расти.

Сегодня часть строительных материалов выпускается под собственными торговыми марками, а деятельность организации охватывает 17 российских регионов. По объемам выручки сеть находится на 8 месте среди других российских компаний по розничной продаже хозяйственных товаров.

В организации работает порядка 2489 сотрудников, а на складах площадью 244 300 квадратных метров одновременно хранится до 3,3 млрд товаров.

Самые популярные категории товаров в сети Строительный двор

В магазинах представлены позиции этих основных категорий:

  • товары для сада и огорода — для выращивания культур, хранения воды и благоустройства территории;

  • кровельные материалы — для кровли, изоляции, утепления, а также вспомогательные жидкости;

  • хозяйственные товары — для упаковки, хранения, уборки территории;

  • внутренняя отделка — для оформления интерьеров;

  • отопительное оборудование — для сооружения систем отопления;

  • средства индивидуальной защиты — для обеспечения безопасной работы;

  • наружная отделка — для оформления фасадов.

Отдельно в каталоге представлены крепежи, товары для водоснабжения и канализации. Самой популярной категорией являются строительные материалы. Здесь представлены смеси, блоки, все для гидро- и теплоизоляции, гипсокартон и десятки других категорий.

Кроме продажи товаров, на сайте Sdvor.com предлагаются услуги строительных бригад. В этой категории есть десятки анкет от проверенных специалистов и компаний. В зависимости от типа работ, можно использовать расширенный поиск, чтобы найти подрядчика, соответствующего требованиям.

Бонусы, акции и программа лояльности сети Строительный двор

Покупатели могут применять скидочные купоны, участвовать в бонусной системе и спецпредложениях магазина. Уже после первой покупки можно получить дисконтную карту. Для этого достаточно заполнить анкету, указав в ней корректную персональную информацию. В зависимости от общей суммы покупок скидка составит от 5 до 30 %. Дисконтная программа действует на весь выбор товаров. Кроме программы лояльности, магазин проводит акции и распродажи. Все спецпредложения есть на этой странице сайта или в соответствующем разделе главного меню магазина.

Методы оплаты в магазине Строительный двор

Заказанные товары можно оплатить наличными в магазине или при адресной доставке. На сайте и в сети хозяйственных гипермаркетов принимаются карты Visa, MasterCard, Мир. Все доступные опции для оплаты будут перечислены на странице оформления заказа. Список методов зависит от города и способа получения посылки.

Способы доставки на сайте Sdvor.com

Покупатели могут выбрать адресную доставку в регионах присутствия компании. Небольшие посылки доставит курьер, а для крупных грузов предусмотрено использование спецтехники с манипулятором. Самовывоз из любого магазина сети будет бесплатным.

Стоимость услуг рассчитывается с учетом отдаленности, количества груза и его габаритного размера. Если применить промокод на доставку, то услуги обойдутся дешевле или будут бесплатными. Точную цену транспортных услуг сообщит оператор.

Возврат товара в сети Строительный двор

Магазин гарантирует продажу товаров высокого качества. При обнаружении брака и несоответствия в количестве материалов можно оформить заявку на месте — и организация обеспечит быстрый довоз и замену.

Покупатели могут вернуть ненужный товар или излишки, не использованные в ходе работ, доставив их в любой магазин до истечения срока годности. Для возврата и обмена товаров не нужен товарный чек, а сама процедура максимально упрощена.

Как в магазине Строительный двор применить код купона

Компания раздает промокоды на разные группы товаров, новым покупателям на первый заказ и постоянным клиентам. Применить код можно по инструкции:

  1. Кликнуть на подходящее действующее предложение на этой странице. После этого номер промокода копируется, а пользователь будет переадресован в магазин и сразу попадет на страницу с акционными товарами.

  2. Найти кнопку выбора города в верхней части сайта. Из открывшегося списка кликнуть на свой населенный пункт.

  1. Просмотреть товары и поместить подходящие модели в список покупок.

  2. Перейти в корзину.

  3. Справа от списка покупок найти поле для ввода промокода. В него вставить скопированный ранее цифро-буквенный код.

  1. Применить скидку к товарам в корзине, нажав кнопку «Активировать».

После выполнения этого действия в пункте «Итого» отобразится цена в рублях без скидки и будет рассчитан размер экономии после использования промокода.

Часто задаваемые вопросы про Строительный двор

★ Предоставляет ли Строительный двор услуги по разгрузке?

Да, компания обеспечивает дополнительные сервисы, включая разгрузку любого объема материалов и подъем на этаж.

★ Как посмотреть оптовые цены товаров?

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте как оптовый покупатель, войти в личный кабинет и выбрать свой город.

★ После применения промокода скидка отображается не на все товары. Что это значит?

Такое случается, если в корзине есть акционные товары и не участвующие в предложении позиции.

★ Как можно связаться с представителями компании, чтобы уточнить интересующие вопросы?

Для этого можно позвонить по указанным на сайте телефонам, написать консультантам в социальных сетях или мессенджерах. Все актуальные способы связи есть в разделе «Контакты».

★ Сколько дней есть на то, чтобы вернуть купленные товары?

Вернуть позиции можно до истечения срока годности, доставив их в ближайший магазин сети.

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.