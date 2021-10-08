Промокоды Стройландия на Август

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Stroylandiya.ru — российский магазин строительных и отделочных материалов, который входит в 15 крупнейших компаний отрасли. В нем есть все, что нужно для ремонта. Ассортимент торговой площадки огромен. Главное достоинство маркетплейса — низкие цены. Но их можно сделать еще меньше с ... помощью купонов на скидку и промокодов Стройляндия. Все актуальные скидочные предложения магазина опубликованы на этой странице.
Юридический адрес:
460040, г. Оренбург, ул. 16 Линия, 16, корпус 2
Электронная почта:
office@stroylandiya.ru
Телефон:
8 (3532) 99-77-77
Соц. сети:
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Компания была основана в 1996 году в Оренбурге и первоначально называлась «Евростиль». Направление деятельности было такое же — продажа строительных материалов. В 2007-м открылся первый филиал в другом населенном пункте — Орске. Затем в течение нескольких лет появились магазины еще в нескольких городах. Сегодня торговая площадка имеет обширную сеть маркетплейсов в Приволжском и Центральном федеральном округах, собственный сайт Stroylandiya.ru и входит в топ-15 крупнейших продавцов строительных материалов в Российской Федерации.
Еще Стройляндия предоставляет услуги в области ремонта. Среди них — укладка напольных покрытий, монтаж дверей, установка сантехники и многое другое. Правда, доступно это не во всех регионах, где работает компания. Чтобы заказать ремонтные работы, покупатель должен находиться не дальше 70 км от ближайшего филиала.
В магазине много недорогих товаров, но сделать их цену можно еще ниже. В этом помогут актуальные промокоды и купоны Стройляндии.
Наибольшей популярностью пользуются расходники для финальной отделки помещения: декоративные шпаклевки, обои, линолеум, напольные и потолочные плинтусы. Второе место по популярности занимают материалы для чернового ремонта и строительства: цемент, кирпич, штукатурка. В зависимости от сезона, могут пользоваться спросом аксессуары для активного отдыха. Например, летом часто покупают велосипеды.
Каждый покупатель Стройляндии может оформить клубную карту, копить на ней бонусы, а потом обменивать их на скидки. Пластиковый вариант доступен в офлайн-магазинах, виртуальный — на официальном сайте торговой площадки. Стоимость оформления составляет 10 рублей.
Баллы программы лояльности начисляются в размере 1% от общей суммы совершенной покупки. Потом ими можно оплатить до 99% от стоимости товара. Бонусы не выдаются при покупке стройматериалов по акциям или со скидками. Если не потратить их в течение 12 календарных месяцев, они сгорают.
Для получения баллов необходимо предъявить клубную карту продавцу перед оплатой. Если речь идет об онлайн-покупке, ее нужно привязать к аккаунту на официальном сайте магазина. Это делается прямо из корзины.
Оплата покупки возможна несколькими способами:
Банковской картой онлайн. Этот метод используется при оформлении заказа на сайте магазина. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, Maestro и Мир.
Курьеру. Возможны два варианта расчета: наличными или через POS-терминал после приемки товара покупателем.
Непосредственно в магазине. Оплата производится на кассе. Покупатель может воспользоваться кредитной или дебетовой картой. Разрешен расчет с использованием наличных.
В Стройляндии есть доставка самим магазином. Товар могут привезти в город, где расположено представительство компании, или близлежащие населенные пункты. Ее стоимость рассчитывается исходя из расстояния до точки назначения и составляет 17 рублей за 1 км при условии, что масса груза не превышает 1,5 т. Для более тяжелых вещей цену доставки определяют индивидуально.
Доступна услуга подъема товара в многоквартирный дом — от 50 рублей за 1 этаж. Есть дополнительная услуга по выгрузке строительных материалов из автомобиля при помощи подъемного крана — 100 рублей за каждый предмет.
Самовывоз возможен из любого магазина компании Стройляндии. Некоторые товары можно получить только этим способом, например саженцы плодовых и декоративных деревьев.
Обменять или вернуть неподошедший товар разрешается в течение 7 календарных дней с момента его покупки. Возврату и обмену не подлежат обои, керамическая плитка, керамический гранит, ламинат.
Вещь ненадлежащего качества принимается только при условии, что ею не пользовались, то есть должны быть сохранены товарный вид и упаковка, а также заводские пломбы (при их наличии).
Деньги возвращаются покупателю в течение 10 дней. Причем тем же способом, которым они были переданы продавцу. Например, если за вещь уплачено наличными, то средства вернут этим же способом.
Чтобы применить промокод, необходимо выполнить следующие действия:
Найти действующий код на этой странице и скопировать его.
Перейти на портал Стройляндии.
Выбрать интересующий товар и добавить его в корзину.
При оформлении заказа ввести промокод в предназначенное для него поле и кликнуть по стрелке.
После этого остается только завершить покупку. Сумма к оплате будет выставлена уже с учетом скидки
Некоторые купоны не содержат кода. Их активация немного отличается от описанной выше. Для нее потребуется кликнуть на актуальное скидочное предложение на этой странице, а после переадресации на сайт магазина оформить заказ. Вводить промокод в корзине в этом случае не надо — цена уменьшается автоматически.
Да. Она не именная, поэтому пользоваться ею может кто угодно.
На сайте Стройляндии есть форма обратной связи. Также можно написать на электронную почту оренбургского офиса организации либо воспользоваться номером телефона горячей линии.
Да. Их можно купить на кассе магазина или на портале компании.
У Стройляндии есть сертификаты на всю продукцию. Некоторые опубликованы на официальном сайте маркетплейса, а остальные предоставляют по требованию.
В специальном разделе. Он так и называется — «Новинки». Но сориентироваться по нему сложно, так как большая часть представленных там товаров — это крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
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|не требуется