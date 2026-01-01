Магазины
Промокоды Яндекс Прокат

Промокоды Яндекс Прокат (Yandex Prokat) на Январь 2026

Список рабочих купонов и акций Яндекс Прокат. Актуальных промокодов на сегодня: 12

  • Все 12
  • Промокоды 1
  • Скидки 11
14%
Промокод
Скидка 14% для всех пользователей на прокат автомобилей!
Действителен до 31.01.2026
Открыть промокод
Показать детали
10%
Скидка
Скидки на бронирование до 10%
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Тариф «Эконом» – автомобиль от 1700 рублей в день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
1800Р
Скидка
Посуточная аренда автомобилей от 1800 рублей
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
3600Р
Скидка
Тариф «Безлимит по км» от 3600 рублей/день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
4000Р
Скидка
Тариф «Стандарт» – автомобили от 4000 рублей/день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
6000Р
Скидка
Бронируйте современный электромобиль от 6000 рублей/день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
8000Р
Скидка
Авто бизнес-класса от 8000 рублей/день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
14000Р
Скидка
Люксовые авто от 14 000 рублей в день
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
45000Р
Скидка
Помесячная аренда автомобилей от 45 000 рублей
Действителен до 26.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Круглосуточная поддержка клиентов
Действителен до 26.03.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Бронирование автомобилей через приложение Яндекс Go
Действителен до 24.12.2026
Использовать скидку

