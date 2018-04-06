"Господа, вы звери!": Домашние питомцы Скрипаля умерли от обезвоживания

СЕГОДНЯ 09:44 2018-04-06T10:06:05+03:00

Животные почти месяц были заперты в доме бывшего британского шпиона, опечатанном после его отравления [видео]

Изменить размер текста: A A

Печальная участь постигла домашних питомцев бывшего шпиона Сергея Скрипаля: с тех пор, как его вместе с дочерью месяц назад доставили в одну из больниц Солсбери с признаками отравления, две морские свинки и персидский кот были заперты в опечатанном полицией доме, куда никого не пускали.

Как пишет газета Mirror со ссылкой на представителей министерства окружающей среды Великобритании, когда Скотланд-Ярд позволил ветеринарам войти в жилище Скрипаля, там были обнаружены две мёртвые морские свинки и изголодавшийся черный кот «в плачевном состоянии». Перс по кличке Нэш ван Дрэйк был еще и в «состоянии сильного стресса», поэтому его «из сострадания» решили усыпить, чтобы не мучился.

Представители британского министерства особо подчеркнули, что морские свинки умерли от голода и обезвоживания, а не были отравлены.

Напомним, что версии покушения на бывшего шпиона, которые выдвигает Лондон, - одна другой абсурднее. Первоначально британские власти утверждали, что Сергей Скрипаль, якобы, получил дозу отравляющего вещества через траурные цветы. Затем они объявили, будто следы яда нашли в пиццерии, где обедали Скрипали. На этом Скотленд-ярд не остановился и в конце марта выдвинул еще одну версию: якобы, следы отравляющего вещества (спустя три недели!) нашли у входной двери дома Скрипалей. Того самого, где все это время были заперты питомцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/646110" frameborder="0"></iframe> Что стало с питомцами Скрипаля.Британские журналисты выяснили, какая участь постигла домашних питомцев бывшего шпиона Сергея Скрипаля после того, как он вместе с дочерью был доставлен в одну из больниц Солсбери с признаками отравления

Накануне на то, что в доме Скрипалей заперты домашние животные, обратила внимание представитель российского МИД Мария Захарова:

— У нас есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные. Какое отношение это имеет к делу? Самое прямое, если речь идёт о применении в доме отравляющего вещества (как утверждают британцы). Где сейчас эти домашние животные? Каково их состояние? Почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ малейшие подробности дела, молчит на этот счёт?

Больница, где находятся Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как писал kp.ru, ранее стало известно, что Юлия уже давно пришла в себя – более недели назад – и сообщила своей кузине Виктории, что и ей самой, и её отцу уже намного лучше, оба поправляются.

Посольство России в Великобритании, узнав об этом из СМИ, через британский МИД передало ей предложение о консульской помощи и встрече, но дочь бывшего шпиона, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевстве, пока это предложение не приняла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главный аргумент в деле Скрипаля рассыпается на глазах». О чем говорили на заседании Совбеза ООН

В четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с «делом Сергея Скрипаля» — английского шпиона, отравленного нервно-паралитическим веществом вместе с дочерью Юлией в английском городе Солсбери месяц назад. Британия огульно повесила вину на Москву, предъявляя доказательства из серии: «ну, смотрите, Россия повлияла на выборы в Черногории (?! — Ред.), значит, и это тоже её рук дело» (подробности)

«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль

Обнародована аудиозапись телефонного разговора сестер Скрипаль: Юлии и Виктории. Юлия позвонила сестре на следующий день после того, как Виктория рассказала СМИ, что ей не дают поговорить с родственницей. Юлия находится все еще в британской больнице, но скоро выпишется, следует из разговора. У отца Юли и дяди Виктории Сергея Скрипаля здоровье «нормальное» (подробности)

КСТАТИ

Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Британцы нашли, где русские сделали отраву! Но это не точно...

Казалось бы, что после заявления директора британской химлаборатории «Портон-Даун» о том, что они не могут установить место производства вещества, отравившего Сергея Скрипаля, вся эта антироссийская истерия должна была сойти на нет. Однако в Лондоне такие мелочи не смущают мастеров внешней политики, которые успевают «перековываться» буквально на ходу (подробности)