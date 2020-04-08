Последние новости на утро 8 апреля 2020: В России спрогнозировали сроки пика вспышки коронавируса, а в США зарегистрировали рекордное число жертв COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что до «плато» в распространении коронавируса в России осталось 10-14 дней, а потом наша страна пойдет в обратную сторону.

Она также отметила, что в ситуации с COVID-19 Россия опиралась на ошибки других стран, и профилактические меры были приняты вовремя. Глава ФМБА призвала всех – «от детей до старших возрастных групп» – «рационально себя вести». Кроме того, глава ФМБА сообщила, что в пятницу россиянам покажут новые чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут.

Ранее молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов рассказал сайту kp.ru, в чем «хитрость» коронавируса, и как собаки чуют его точнее приборов, а также почему от этого заболевания страдают в первую очередь люди с лишним весом и гипертонией, диабетики.

Под утро в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился самолет «Аэрофлота», на борту которого вернулись из России домой американцы. Рейс SU102, вылетевший накануне из Шереметьево, прибыл Нью-Йорк около 21:30 по местному времени (04:30 мск). Этот же лайнер доставит на Родину россиян, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 пожелали вернуться домой из США.

Тем временем число умерших из-за этой инфекции в Штатах достигло рекордных 1942 человек за одни сутки. Это самое большое количество смертей за все время пандемии COVID-19. Предыдущий антирекорд в Соединенных Штатах был зарегистрирован 3 апреля, когда от вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа и других осложнений заболевания за сутки в американских больницах скончались 1700 пациентов.

Одной из жертв коронавируса стал американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стилекантри- и фолк-музыки. Накануне он умер от пневмонии в медицинском центре Нэшвилла (штат Теннесси) на 74-м году жизни.

На сегодняшний день в США коронавирусом в общей сложности заразились 396416 человек, за минувший день медики выявили 29412 новых случая заражения. Полностью выздоровели в общей сложности 21674 больных. Основатель соцсети Twitter и гендиректор одноименной компании Джек Дорси сообщил, что решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19 и пожертвовал на это благое дело почти треть своего состояния – миллиард долларов.

В России число заболевших коронавирусом к 8 апреля достигло 7517, умер с начала вспышки 61 человек, более полутысячи больных благополучно излечились. В Минпромторге рассказали, что в последнее время резко вырос спрос на одноразовые медицинские маски, но мощностей для их производства не хватает. Поэтому начали шить многоразовые марлевые маски, и к 20 апреля таких средств индивидуальной защиты будут выпускать по 2,1 миллиона в день.

Этой ночью на улицах чилийской столицы Сантьяго ловили пуму. Хищница разгуливала в одном из жилых районов города, даже пыталась пробраться в дом, но была поймана. Всего же с момента введения в Чили карантина из-за коронавируса в столице поймали уже трех пум. Как считают биологи, эти дикие кошки пришли в шестимиллионный мегаполис, гонимые голодом и жаждой: в стране сейчас засуха, от которой страдают и окружающие Сантьяго предгорья, поэтому звери в поисках пищи идут к людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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