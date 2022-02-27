Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 февраля: Зеленский сбежал, в Киеве процветает хаос

Установлен полный контроль над Мелитополем Фото: REUTERS

ОТВЛЕКАЛИ ПЕРЕГОВОРАМИ

По данным Минобороны группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России после вынужденной паузы от пятничных попыток Киева отвлечь на пустые разговоры, развили успех наступления по всем направлениям. Войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. А группировка войск Донецкой Народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. В сети множество видеороликов с разбитой украинской бронетехникой под Киевом.

ГОСТОМЕЛЬ УДЕРЖАЛИ ЧЕЧЕНЦЫ

Стало известно, что именно подразделения чеченского спецназа удерживали аэродром Гостомель под Киевом. Это позволило Вооруженным силам России заблокировать столицу Украины с западного направления и лишить засевших там националистов подмоги. На видеокадрах в сети чеченец прикрепляет российский, а затем чеченский флаг на воротах украинской воинской части, которая раньше охраняла Гостомель. Он рассказывает, что десантировались и вступили в бой, за ночь отбили три атаки, а утром поняли, что находятся под Киевом. Вот это воины, вот если бы им отдали приказ высадиться на лужайке Белого дома - глазом бы не моргнули.

В Минобороны России сообщили, что бойцы на аэродроме Гостомель уничтожили за сутки более 200 националистов и спецподразделений Минобороны Украины, которые пытались отбить у них занятые позиции.

ЖИВОЙ ЩИТ НАЦИОНАЛИСТОВ

На площади Шевченко в Киеве, и соседних дворах развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Этот почерк российским военным хорошо знаком: такими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке. В Минобороны заметили, что советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. А официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что «использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением». Российский генерал обратился к украинским гражданам: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".

ЗЕЛЕНСКИЙ 2022 - ГИТЛЕР 1945

Иностранные СМИ с интересом следят за новостями и самим президентом Владимиром Зеленским. Когда он несколько раз пропадал из новостей, то сразу поднималась паника. Но потом он стал являлся перед публикой то на фоне какой-то подворотни, а затем и вовсе пропал. CNN сначала предположило, что Зеленский прячется в бункере под Киевом, как Адольф Гитлер под Берлином в апреле 1945 года. Но в Госдуме России предположили, что у Зеленого просто закончились заготовленные ролики, а сам он находился у границы Польши. Пока Зеленского не было в Киеве, город превратился в настоящее поле битвы. И это даже без вмешательства российских войск. Генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов предложил вообще не заходить в Киев, а блокировать его и дожидаться, когда одни националисты перебьют других.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В КИЕВЕ

В сети появилось множество видеороликов, как на импровизированных постах националисты расстреливают гражданские машины с семьями киевлян. Одних обыскивают, других сразу расстреливают, чтобы забрать у них деньги. Говорят, что неизвестные в масках стали врываться в квартиры под видом эвакуации. Националисты пользуются тем, что люди покидают квартиры с ценностями и грабят их.

Удивительного в этом ничего нет: ставка Зеленского распорядилась раздать бывшим полицейским и военным 25 тысяч автоматов «Калашникова» и несколько миллионов боевых патронов. Теперь одни пьяные ветераны расстреливают в городе националистов, а другие говорят, что ловят русских диверсантов. Такая игра в "зарницу" дошла до того, что одни компании бывших силовиков расстреливают на улицах машины с другими силовиками.

В Киеве обсуждают настоящий бой, когда находящиеся в дозоре киевляне с автоматами услышали по рации «русские едут» и расстреляли из окон грузовик украинских националистов с зенитной пушкой, в ней убили водителя, добили в упор солдата. Экипаж следовавшего за грузовиком зенитно-ракетного комплекса «Стрела 10» (масса машины 12,5 тонн) решил, что попал под обстрел российских военных, выскочил на встречку и дважды переехала иномарку с пожилым мужчиной. Тот умер от шока.

Еще говорят, что нападение на колонну - месть за то, что ранее экипаж этой боевой машины выстрелил ракетой по аэродрому, а попал в жилой дом. Ряд военных экспертов не исключают, что украинские ракеты при взлете будут все чаще падать рядом с жилыми домами, так как системы радиопротиводействия лишают их управления в полете.

НАЦИОНАЛИСТЫ МЕНЯЮТ ТАКТИКУ

Киев выпустил из колоний всех преступников, которые раньше служили в АТО и могут держать оружие. В сети появились заявления уголовников, которые с оружием в руках угрожают гражданам России.

Националистические батальоны стали использовать «бандер-автомобили» (такие были у сирийских террористов) с крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. На них они патрулируют улицы городов и сел. Такая бандитская тактика позволяла сирийским террористам обстреливать населенные пункты и быстро скрываться. Часто такие атаки в Сирии совершались военными без знаков отличия против мирных граждан, чтобы потом обвинить в обстрелах сирийских военнослужащих.

В субботу украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельск. В городе начался пожар, в разрушенных жилых домах пострадали мирные граждане Украины. Военное ведомство России получило достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы также в населенных пунктах Краматорск и Славянск.

ВЗЯТ МЕЛИТОПОЛЬ

Вооруженные Силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Установлен полный контроль над Мелитополем.

Выяснилось также, что малой кровью взят остров Змеиный. Все похороненные и посмертно награжденные Киевом 82 украинских пограничника с острова Змеиный, оказались, живы. Они сложили оружие и попросили им оказать помощь Россию.

Еще любопытный факт: 25 февраля в период атаки украинских катеров во время эвакуации 82 украинских военнослужащих (после прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям) с острова Змеиный над Черным морем появились стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер". 16 катеров ВМС Украины, под прикрытием гражданских судов используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота России. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, но у российских моряков возникло подозрение, что американские беспилотники с воздуха пытались помочь украинским катерам осуществлять эту атаку.

ЧЕРНОБЫЛЬ ПОД КОЛПАКОМ

На кадрах видеосъемки Минобороны России с высоты птичьего полета можно увидеть Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС). Ее охрана теперь ведется подразделением Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

В это время военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым. Вода пошла!

ЦЕЛЯТСЯ ПО РОССИИ

В приступе бессилия украинские националисты продолжают лупить по мирным районам России. В результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. На станицу упали три 120-мм мины. Раненые жители станицы были госпитализированы. Кроме того сообщается, что в Миллеровском районе Ростовской области также упали три мины с территории Украины, в этом случае никто не пострадал.

Станица Должанская в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря хорошо известна миллионам граждан России. Это и излюбленное место отдыха и местных жителей, и там никогда не было никаких военных частей.

Также представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в России. Пытавшийся пресечь вооруженную провокацию сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям был ранен. Он пытался прикрыть собой украинского коллегу.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что на территории Украины зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ.

ВЗЯЛИСЬ ЗА ФЕЙКОМЕТОВ

Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции. И там просят не доверять непроверенным источникам информации. В Минобороны России отмечают, что по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, зафиксировано нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях. И не только в них.

- В отдельные российские СМИ и прежде всего "Новая газета" нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную украинскими националистами и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях. При этом в заголовке новостной ленты той же "Новой газеты" указано, что редакция излагает только "проверенные факты", - говорится в сообщении Минобороны.

ФЕЙСБУК И ТВИТТЕР ВСЕ

На третий день принуждения украинских националистов к миру вышел из строя Фейсбук и Твиттер. Сначала не грузились картинки и видео, а затем социальные сети просто зависли. В Фейсбуке заявили, что у них создано подразделение сотрудников, которые владеют русским и украинским языками, которые «отслеживают нарушения правил пользования в режиме реального времени».

При этом Генпрокуратура России приняла решение о признании социальной сети Facebook "причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих, в том числе свободу массовой информации". В общем, пообещала, что если западные соцсети не уберут со своих страниц все фейки и ложь о российской операции на Донбассе, то они работать на территории России просто перестанут. Фейсбук теперь очевидно чувствует все то, что ощущали его пользователи, которых он блокировал за патриотические убеждения.

Атаке подверглись и многие российские сайты. Минцифры заявило о беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

КИТАЙ НАС ПОДДЕРЖАЛ

Несмотря на то, что в США заявляют, что Китай не станет помогать России бороться с западным санкционным давлением, в Поднебесной не скрывают отношение к происходящему. Посольство Китая в России сделало заявление: "Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру». А еще опубликовало список государств, которые подверглись бомбардировкам Соединенных Штатов после Второй мировой войны. В их числе: Югославия, Афганистан, Вьетнам, Лаос, Йемен, Сирия, Гватемала, Куба.

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что расширение НАТО "затронули интересы безопасности России, и эти озабоченности Москвы должны быть учтены". Он подчеркнул, что "безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран, а региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов".

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