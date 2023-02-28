Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2023 года.

Артиллерия России нанесла удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. В результате артиллерийской атаки уничтожены 12 украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 27 февраля, заявил, что подразделения украинских войск впервые за долгое время попытались контратаковать российскую армию под Кременной, однако понесли «необоснованные потери», после чего были вынуждены вернуться на занимаемые ими ранее позиции.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 27 февраля, заявил о существенных изменениях на артемовском направлении в ДНР, указав на удачные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг города.

Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы отступающими ВСУ. Украинские войска надеялись таким образом остановить продвижение российских военных.

Денис Пушилин заявил, что жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи. Врио главы ДНР сообщил, что точное число жителей этого города на данный момент неизвестно.

Российские войска поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом в районе населенного пункта Бровары.

Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций «Запад». Он располагался в Хмельницкой области.

Украинские военнопленные отказываются от гражданства и вступают в батальон Хмельницкого.

Российские штурмовые отряды захватили микрорайон Ступки в Артёмовске и начали бои в Ильиновке.

На Украине подтвердили сосредоточение ВСУ у границы с Приднестровьем. Военные силы разместили вдоль всей границы ПМР.