Как восхитительны в России отпуска: итоги путешествия из Москвы до Черного моря

Путешествие двух наших журналисток-блондинок на красном электромобиле из столицы до самого Черного моря завершилось. Фото: Оксана ЗУЙКО

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10.

Настал момент все осмыслить и разложить по полочкам.

НЕ ХУЖЕ ПАТАЙИ И РИМИНИ

- Каюсь, много лет подряд, услышав Сочи, Анапа, Геленджик, я лишь фыркала: ну что там нового? В голове всплывали картинки попсового отдыха и вот этого, народного: «Шашлычок под коньячок». Но, оказывается, пока я болталась по другим странам и российским весям 15 лет, на нашем родном юге многое изменилось, - делилась я впечатлениями с Оксаной. - Шашлычок-то, конечно, остался. Но…

- А я сразу знала, что мне понравится! На море не может быть плохо. Море, оно и в Африке море.

Вот он, чистый, юный опыт, без стереотипов и предрассудков. Я же видела моря и в Африке, и в Европе, и в Азии. И сравнение их с нашим Черным начала 2000-х далеко не в его пользу. В отличие от Оксаны, я застала те хмурые времена, когда отдых тут был скорее испытанием на прочность. Пока доедешь, пока найдешь хибарку без окон, без дверей. И весь окружающий антураж был так себе - замшелый, ободранный. Но впечатления 2023-го перекрыли все те воспоминания. На нашем берегу навели порядок, хотя бы внешне. Убрали все эти жуткие ларьки и рынки вдоль пляжей. Понастроили приличных отелей, уютных кафешек. И курортные города выглядят сейчас как... курортные. Поверьте, если передо мной теперь встанет выбор - тайская Паттайя/итальянский Римини (недорогие, массовые курорты) или Анапа, то я сильно задумаюсь.

И я сейчас не про колорит от поездки в далекую страну, а просто сравниваю инфраструктуру. У нас она совсем не хуже теперь.

Конечно, остался вопрос про стиль отдыха самих россиян. Эти жуткие песни на всю громкость и пьяные разборки. Налет 90-х все еще цветет и пахнет у нас на югах. Но по ощущениям, таких отдыхающих уже вытесняют «новые русские курортники». Причем это происходит с окраин городов. Старомодные туристы теснятся в центре. А новые - взыскательные и вежливые ценители чистоты и тишины - обживают более просторные окраины.

- А мне больше всего в палатке под Туапсе понравилось, - продолжала щебетать Оксана. - А тебе?

Мне… Сейчас расскажу.

Фото: Оксана ЗУЙКО

НАШ ТУРИЗМ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ТОМНЫМ

Помните такую расхожую фразу, что «кататься по России надо, пока молодой и не вкусил сервиса мирового уровня». Так вот, давно уже это не так. У нас с друзьями-путешественниками, объехавшими полмира, есть клуб. Мы скидываем в общую кассу небольшую сумму, и кто-то один из компании организует всем поездку-сюрприз. Узнаем точку назначения только в аэропорту/поезде. Главное условие - только по России. Нашей традиции уже 6 лет, и за эти годы мы побывали в не туристической части Карелии, Астрахани, в теремах под Костромой, в Адыгее и еще много в каких заповедных местах. Вот вы бывали в Подпорожье? А мы - да! И нигде я не видела отсутствия пресловутого сервиса (не люблю это слово).

И вот мы своей экспедицией «Комсомолки» это подтверждаем. Чудесный Воронеж, где вообще легко можно зависнуть на неделю минимум. И скучно не будет. А Ростов-на-Дону! Это же просто феерия. Одни рестораны с донской кухней чего стоят. И фирменные раки. А сам Дон и его пляжи? М-м-м. Мечта теперь моя.

Был план у нас изначально заехать еще и в Ейск и Таганрог. Уверена, там есть что посмотреть, но езда на электромобиле наложила свой отпечаток (об этом - в конце, на десерт).

И это еще далеко не все места, куда можно заехать по дороге. Например, в старинный Елец. Или на Кудыкину гору! Посмотрите фото в интернете, там в семейном парке огромный трехглавый Змей Горыныч! А еще деревянная крепость, расписные терема и много чудес из русских сказок.

- Мы специально заезжаем каждый год туда, детям очень нравится, - рассказывали нам туристы из Петербурга, с которыми мы разговорились в Ростове.

Эти умные люди из марш-броска на море устраивают целое путешествие. И вам я советую. Тем более сейчас, когда самолеты не везде летают и многие решают ехать на машине. Заложите пару дней лишних, и утомительный переезд из точки А в точку Б получится приключением для всей семьи. Отели в таких не самых перегруженных туристами местах стоят вполне доступных денег. Зато отдых начнется сразу же!

Фото: Оксана ЗУЙКО

«БРОНЗОВЫЙ КАБАН» И «БОГЕМАНИЯ»

Много вопросов было у читателей и коллег про отели. Мы ради эксперимента заранее ничего не бронировали, хотели почувствовать на себе все прелести отдыха в России. Воронежский «Бронзовый кабан» (4,5 тысячи в сутки) был очень милым. В Анапе, буквально уже заезжая в город, арендовали первый попавшйся люкс в самом центре. За 8 тысяч в сутки нас заселили в роскошные апартаменты из 2 комнат с богемным интерьером. Отель так и назывался «Богемания». И это мы шиканули, честно говоря. Потому что Оксанин друг жил в пригороде, на «высоком берегу» за 5 тысяч в сутки с трехразовым питанием. А отдыхающие из Костромы, которых мы встретили в Благовещенском (40 км от Анапы), арендовали отель с завтраками, обедами и ужинами за 2 тысячи. И это август - разгар сезона! В сентябре цены падают на 30 - 40%. Такие же скидки вы получите, если забронируете номер заранее, в январе-феврале. Мы видели семью, которая 10 дней отдыхала в Витязево в отеле «все включено» за 120 тысяч на всех. А еще есть гостевые дома по 3 тысячи в сутки за комнату. Там завтраки и… кухня! Самим можно готовить. Цены на продукты пониже, чем в Москве. Я уже молчу про рынки.

Самое большое разочарование - отель в Сириусе. За 10 тысяч в сутки, между прочим. Завтрак - так себе, вокруг какие-то эстакады. До пляжа пешком не дойдешь. А номер серый, бездушный. Кстати, несмотря на то, что самый главный отельный агрегатор ушел из России, появилось много новых. Найти жилье не проблема. И поделюсь ценным советом - можно просто на интернет-картах найти гостиницу в нужном районе и звонить напрямую (интернет все контакты знает). Мы так нашли чудесный глэпминг GREEN WOOD под Туапсе, хотя никакие агрегаторы его нам не предлагали.

Ну и не забывайте про интернет-доски частных объявлений. Квартиру в модном ЖК в Сочи мы нашли именно так. По фото уже было понятно: жилье приличное - студия со свежим ремонтом. Да, цена была не детская. Но, честно говоря, в Сочи вообще цены раздуты. Мне меньше всего там понравилось.

Фото: Олег УМАРОВ

СОЧИ. «НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, ГДЕ ТУТ МОРЕ?» - «МЫ НЕ ЗНАЕМ, МЫ МЕСТНЫЕ»

Большой Сочи - это такая квинтэссенция всего, что может предложить наше Черное море (кроме пустынных пляжей). Тут роскошь (отели за 40 - 50 тысяч в сутки) соседствует с куда более скромными вариантами. А первосортные рестораны - с дешевыми забегаловками. Наверное, в Сочи неплохо можно отдохнуть, если забронировать санаторий со своими территорией и пляжем. И совершать редкие вылазки в город. Потому что пробки убивают все отпускное настроение. А если надо каждый день по дороге к морю их выстаивать, то какой отдых? Но...

- Увы, многие оставшиеся от СССР санатории и пансионаты разорены и распроданы, - сетовал гид (журналист-черноморец со стажем) Игорь Сизов. - «Заря» - уничтожена. «Светлана» - продана, «Металлург» - продан, «Орджоникидзе» - разорен. «Адлер курорт» - раскурочили, а была здравница на 9000 человек. И сейчас отдохнуть и поправить здоровье в Сочи мало где можно. Мы сами ездим в Кисловодск. А такая была система санаторно-курортная, эх. Лучшая в мире. Те традиции почти загублены.

Ключевое слово «почти». Санатории еще остались, правда, удовольствие это не из дешевых.

В Сочи есть такой анекдот:

«- Не подскажете, как пройти к морю?

- Мы не знаем, мы местные».

И это не шутка, сами сочинцы ездят купаться в заповедные места, координаты которых не рассказывают никому.

Теперь в главном курортном городе страны набирают популярность экскурсии по нетуристическим местам. Ценник на такие кусается: 8 - 10 - 12 тысяч. Да и вообще, чтобы отдохнуть в Сочи, надо прилично раскошелиться. Именно чтобы отдохнуть, а не толкаться локтями всюду. Со скромным бюджетом тут не просто. А летом ценник на все утраивается, как местные нам рассказали.

- Я бы поехала в Сочи вне сезона, когда можно спокойно поездить, все посмотреть, - совершенно правильно рассуждала Оксана.

Вот в этом я с ней согласна.

Фото: Олег УМАРОВ

ПЛЯЖИ - АНАПА. РОСКОШЬ - ГЕЛЕНДЖИК

Если хочется тишины и единения с природой - это Анапа. Не сам город, конечно, а окрестности. Маленькие поселки на косах. Благовещенское таким уже почти не назовешь, там разрослись отели и кафе. И в планах властей строить тут новую курортную территорию (местные сильно негодуют по этому поводу, кстати). Но пляж тут роскошный. А если поехать еще дальше, в Веселовку, то найдете и безлюдный пока берег, и покой. Любителям дикого отдыха в палатках советуем ехать именно сюда! Тут куча мест, где можно остановиться с ощущением, что вокруг никого.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Анапа - самый народный и демократичный курорт на Черном море по ценам на жилье. Тут даже летом можно поселиться за 3 тысячи в сутки. Такого мы нигде больше не встретили.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Для людей, привыкших к европейскому комфорту с роскошными ресторанами и развлечениями (типа гольфа), подойдет Геленджик. Отдых тут не бюджетный, и тенденция эта, как мы поняли, будет усиливаться. Но СССР давно кончился, капитализм теперь: хочешь отдыхать, как в Монако, плати, как в Монако. Отели на первой линии в VIP-части Геленджика стоят от 20 тысяч рублей в сутки. Скромный ресторанный чек - от 2 тысяч на человека. Зато никаких толп.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Людям с более скромным (но не анапским) бюджетом тоже можно в Геленджик. Все-таки столовые тут пока есть. Да и вторая половина набережной попроще. А прогуляться можно пару раз и в обновленную часть, почувствовать себя на вечерок богатым человеком.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Недорого и неплохо можно отдохнуть и вне курортных мегаполисов - Кабардинка, Архипо-Осиповка, Ольгинка, Агой. Цены за отели тут выше, чем в Анапе, но все же ниже, чем в Геленджике и тем более в Сочи.

Фото: Оксана ЗУЙКО

МОЕ СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ В ГОРАХ

Но я лично, если когда-нибудь поеду отдыхать на наше Черное море (не считая Крыма), то это будут горы! Красная Поляна. Отдых летом в горах - это что-то абсолютно неожиданное. Мне, кажется, ничего не надо, просто вот эти потрясающие виды - и все! Хотя на самом деле здесь куча интересного! Для детей полно активностей - скейтпарк, скаутские лагеря, школа езды на горном велосипеде. А пока малышня занята, родители могут расслабиться. И бабушкам будет не стыдно рассказать, что сдали куда-то ребенка, пока сами пили коктейли у бассейна: «Он у нас в спортшколе! Экстремальные виды спорта осваивает вообще-то».

Фото: Олег УМАРОВ

Взрослым же тут раздолье. Тарзанки, зиплайны, бани, где не просто банщики, а пар-мастера со своими ритуалами. На велосипеде гонять вообще отдельное удовольствие. Да и гулять по горным тропам - прелесть. А ночевать в палатке под звездопадом? Ох, как я теперь об этом мечтаю. А сплавиться по реке на рафте или поехать в красивые каньоны покататься на сапе? Да просто посидеть в ресторане с потрясающим видом. И пляж рядом: полчаса - и Сириус с семикилометровым побережьем. Чудо просто!

Цены на отели тут начинаются от 5 тысяч и заканчиваются бесконечностью. Всякого рода едален - от столовых (500 рублей обед) до ресторанов высокой кухни. А еще там теперь осталось мое сердце. И я уже знаю, куда повезу своих друзей из клуба путешественников, когда придет моя очередь устраивать поездку-сюрприз.

Вот такое оно, наше с вами Черное море образца лета 2023 года, разное! Здесь каждый найдет то, что ищет.

Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрокроссовере «EVOLUTE i-JOY», предоставленном компанией «КЛЮЧАВТО».