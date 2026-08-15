Владимир Зеленский в интервью CNN заливисто расхохотался Фото: REUTERS.

KP.RU собирает последние новости о происходящем на и вокруг Украины. О главном на 16 августа:

МИД РОССИИ ПОТРЕБОВАЛ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОТ США И ТУРЦИИ

МИД РФ обратился к США и Турции с просьбой разъяснить информацию о планах передачи американского оружия Украине. В опубликованных на днях Конгрессом США документах говорится о предполагаемой поставке Киеву Анкарой 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, а также 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что обстоятельства и условия такого масштабного реэкспорта остаются неясными. Неизвестно также, кто именно выступил инициатором передачи оружия, как и когда оно будет переброшено на Украину.

Удивительные люди эти турки – передают украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому вооружения, которыми тот будет обстреливать суда, везущие грузы в Турцию и из нее. Прямо мазохисты какие-то.

ЗЕЛЕНСКИЙ ГАСИТ ПАНИКУ СМЕШКАМИ

- После войны мне нужно время, чтобы побыть с семьей и у моря. Никто не сможет отнять у меня мое море. Я буду за это бороться, - заявил украинский «просрочка» Владимир Зеленский в интервью CNN и заливисто расхохотался. Можно было бы даже порадоваться за другого человека с таким оптимистическим настроем, но не за Зеленского. Тем более, что в реальности, как пишет немецкая газета Die Welt, «просроченному» сейчас совсем не до смеха.

- Перед приходом морозов ситуация для Украины настолько шаткая, что Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам, - сообщает газета. - Его крики о помощи — это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет. И европейцам, и США их не хватает.

Немцам лучше видно, они с Зеленским больше общаются. Но что-то подсказывает, что его паника и истерики связаны только с тем, каким оно видит свое будущее в редкие моменты просветления.

РАКЕТЫ БЫЛИ, НО СПЛЫЛИ

Британская газета Financial Times сообщила, что небольшой запас недавно полученных Киевом от США ракет-перехватчиков РАС-3 для ЗРК Patriot уже весь израсходован. В результате во время удара по Киеву 5 августа Украина не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет. Еще шесть баллистических ракет достигли целей в столице три дня спустя. С тех пор русские баллистические ракеты летят по Украине, практически не встречая никакого противодействия.

Как пишет Financial Times, во время всех последних атак пусковые установки Patriot стояли практически пустые.

Американцам самое время подумать о том, есть ли смысл передавать украинской армии ракеты, если те все равно ничего сбить не могут.

А НА PATRIOT ТЫ НЕ РАССЧИТЫВАЙ

Британская газета The Guardian пришла к выводу, что Украина не получит достаточно ракет Patriot до зимы. По информации газеты, запасов ракет для Patriot на Украине нет, а доля перехвата баллистических ракет упала до нуля. И по этой причине украинцам придется готовиться к серьезным перебоям с электричеством, водой и отоплением.

При этом, как подсчитали британские журналисты, Россия производит около 750 только баллистических ракет «Искандер» в год и наращивает производство, не говоря о других ракетах. А США, Германия и Япония вместе выпускают около 840 ракет-перехватчиков в год. С учетом того, что для перехвата одной баллистической ракеты требуются 2-3 ракеты-перехватчика, нехитрая арифметика складывается далеко не в пользу Запада.

Как считают в The Guardian, сложившаяся ситуация свидетельствует о провале оборонного планирования НАТО: Украину стимулировали ввязаться в полноценную войну с Россией, несмотря на очевидную нехватку ПВО, и производство Patriot и альтернативных систем вроде SAMP/T заранее не было расширено.

На этот вопрос есть только один ответ – на Западе по себе меряли и представляли, что Россия сразу же сдастся.

ПОЛЯКОВ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ ОТ ПЕРЕДАЧИ РАКЕТ УКРАИНЕ

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против возможной передачи Украине дополнительных ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Он назвал такое решение «абсолютно неприемлемым», заявив, что эти ракеты закупались для защиты польского воздушного пространства, городов и польских семей, а не для передачи Киеву.

- Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность, - заявил экс-министр.

Напомним, ранее замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецка рассказала, что решение о новой передаче может быть принято уже в ближайшие дни. При этом еще в июле польское военное ведомство подтверждало, что Варшава ранее уже передала Украине ракеты PAC-3. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, речь тогда шла о пяти ракетах.

Для правительства Польши сейчас не самое удачное время для принятия такого решения, поскольку в стране растут и крепнут антиукраинские настроения. В ответ украинские радикалы заявили, что Польша всегда была страной, которая притесняла украинцев, и Киеву следует не просто дать отпор полякам, а разорвать все отношения с Варшавой.

Вот против этого мы возражать никогда не будем.

МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА – КАКАЯ НАФИГ РАЗНИЦА?

После того, как Евросоюз ввел ограничения на предоставление убежища украинским мужчинам призывного возраста, в некоторых странах ЕС, памятуя о полном равенстве гендеров, начали проверять на воинскую обязанность при оформлении защиты не только мужчин, но и женщин. Новые правила касаются тех, кто впервые оформляет временную защиту.

В связи с этим особенно интересны результаты опроса, проведенного на улицах украинского Львова на тему, стоит ли выпускать мужчин предпризывного возраста с Украины. Итоги были зафиксированы в видеоролике, в котором мужчины все, как один, высказались за свободу выезда, а представительницы слабого пола так же единодушно высказались против нее.

- Пусть мужчин не выпускают, иначе возьмутся за нас, — у такой формуле свелись ответы девушек во время опроса во Львове.

Как отмечают местные наблюдатели, Украина в итоге превратилась в общество, в котором разные группы начинают смотреть на мобилизацию исключительно через собственный риск попасть под нее. Вместо вопроса, почему одних граждан государство может годами удерживать внутри страны, возникает совершенно другой: кого заберут следующим, если этих отпустить?

При этом, почти никто не понимают, что рано или поздно, если позволить Зеленскому продолжать конфликт, то «забреют» всех.

ПИВШИХ СВОЮ МОЧУ ВСУШНИКОВ ЛИШИЛИ СВЯЗИ

Находящихся на Запорожском направлении и пожаловавшихся на нехватку еды и воды на позициях, а также на то, что им приходится пить собственную мочу, ВСУшников из 121-й отдельной бригада территориальной обороны, лишили связи. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на родственников украинских боевиков.

- Бойцов 121-й бригады ТРО, которые пожаловались Драпатому на отсутствие воды и еды, а также ротаций, лишили связи с внешним миром, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

По словам сестры командира взвода Татьяны Кравчук, которые приводит издание, связи с военнослужащими нет с 11 августа.

- Наши родные предупреждали нас, что такое может быть - что связь отключат. Это делается специально, чтобы больше никакая информация не распространялась... Командование боится еще большей огласки. Поэтому и идет на такие меры, - рассказала она и добавила, что у военных отобрали Starlink и приказали пользоваться только полевой рацией. Кравчук также утверждает, что ситуация касается не только группы ее брата. По ее словам, в других подразделениях могут быть похожие проблемы, но военные боятся говорить о них публично или их отговаривают от огласки.

Как говорили раньше, нет человека – нет проблемы. Не удивимся, если позиции этого взвода украинское командование накроет «дружественным» артиллерийским огнем.

В ЛАТВИИ ЗАБЫЛИ КУПИТЬ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ДРОНОВ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в июне он дал «четкое обещание», что в течение лета правительство республики сделает все, чтобы на границе с Россией и Белоруссией была воздвигнута «стена против дронов», а Латвия станет «дроновой сверхдержавой». Тогда он заявил, что новая система позволит сбивать беспилотники без участия истребителей.

На уходящей неделе Кулбергс провел пресс-конференцию, на которой рассказал об успехах своего правительства и ошибках предыдущего. Помимо прочего, его спросили о ситуации вокруг отставки министра обороны страны Спрудса и «стены дронов». Премьер-министру пришлось признаться, что с дронами-перехватчиками все обстоит не так гладко, как хотелось бы.

- Оборудование закупили, а боеприпасы для дронов купить забыли, - посетовал Кулбергс, которого огорчило, что под многими заявлениями про Латвию «нет содержания».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Минобороны России сообщило, что в субботу подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.

- В Днепропетровске сегодня на местной набережной снесли памятник легендарному командующему ВДВ «бате» Василию Маргелову.

- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что две десантные лодки и около десяти военнослужащих ВСУ были уничтожены при попытке прорваться на Кинбурнскую косу Херсонской области.

- В Николаеве мужчину, который украл 13 шоколадок из магазина, приговорили к 7 годам и 8 месяцам заключения. А мог бы, как Миндич, свалить в Израиль. Или не мог?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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