«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 5 ноября:

1. ВС РФ нанесли удары по 153 районам, сбили 972 БПЛА и уничтожили сухогруз с военным имуществом в Одессе.

2. Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергетикой Киева, где генерация ТЭЦ уничтожена, а восстановить можно лишь 10–15%.

3. Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

4. Глава СБУ уволил двух высокопоставленных сотрудников после обысков и задержания генерала.

5. Медика Валентину Молодую отправили в СИЗО без права залога после разоблачения подпольной тюрьмы.

6. 14-летнего Алексея Пекура внесли в «Миротворец» вместе с родителями.

7. Еврокомиссия считает, что Украина отстаёт от Молдовы на пути в ЕС из-за коррупции.

8. За полгода лишь трое украинских мужчин призывного возраста вернулись на родину через центр в Берлине.

9. Британия извинилась перед украинскими детьми за навязывание русского языка.

10. Суд обязал генпрокурора возбудить дело о причастности Арахамии к раздаче денег депутатам.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 НОЯБРЯ

- Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 972 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Кроме того, ВС РФ поразили в порту Одесса сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИКАЗАЛ ПОЛИЦИИ УСКОРИТЬ РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИКИ

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский заявил о крайне тяжелой ситуации с энергоснабжением в Киеве.

- Ситуация в Киеве сейчас особенно сложна: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды, — объявил «просроченный» и поручил правительству и правоохранительным органам в срочном порядке ускорить энергокомпании в проведении ремонтных и восстановительных работ.

Между тем, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сегодня рассказал, что ситуация в Киеве еще тяжелее, чем думает Зеленский. Потому что:

- вся генерация киевских ТЭЦ уничтожена обстрелами;

- восстановить можно максимум 10-15%, и сроки этого неизвестны;

- а в украинской столице население будет сидеть без света, как минимум, до 1,5 суток.

Тем временем, первый замминистра энергетики Украины Некрасов сообщил, что украинские АЭС вынужденно снизили мощность генерации из-за российских ударов. И пообещал, что возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно по мере восстановления.

А кто сказал, что этому восстановлению дадут свершиться? Или так сработает волшебная сила полицейской дубинки, если ее засунуть в реактор? Там «просроченный» случаем не такой рецепт предлагает?

МЕЛАНИЮ ТРАМП НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Украинский «просрочка» Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за «гуманитарную помощь Украине и участие в защите прав детей».

Напомним, по инициативе первой леди США ранее была организована гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области. В ходе согласованного прекращения огня местным жителям доставили гуманитарную помощь и предоставили возможность эвакуироваться в более безопасные районы как на территории России, так и на Украину. Сама Мелания Трамп призвала сделать эту операцию отправной точкой для достижения мира.

Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Ron Sachs/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Орден княгини Ольги является государственной наградой Украины, которой отмечают женщин за выдающиеся заслуги в общественной, государственной, научной, культурной, благотворительной и других сферах деятельности. I степень является высшей степенью этого ордена.

Ну, не одного же Маска награждать. Впрочем, «просрочке» ничто не мешает сегодня наградить, а завтра «закозлить». Как он уже неоднократно делал.

ОПГ СБУ ПОНЕСЛА НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ

Глава СБУ Евгений Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников, фигурирующих в громком расследовании НАБУ, которое стало известно в среду. Напомним, у одного генерала и двух полковников украинской контрразведки утром 4-го ноября были проведены обыски, после которых этот самый генерал был задержан.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, ведомство двое высокопоставленных сотрудников уволены, а Служба оказывает полную поддержку и содействует всем необходимым процессуальным действиям в указанных уголовных производствах.

Поклад также обратился к фигуранту дела по прозвищу «Мексиканец», который, по данным следствия и журналистов, возглавляет другую ОПГ, на этот раз чисто бандитскую занимающуюся наркоторговлей, похищениями, вымогательством, и печатанием фальшивых евро ОПГ «Химпром», с которой у ОПГ СБУ были налажены прочные партнерские связи.

- Что касается так называемого «Мексиканца», который фигурирует в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину, – заявил Поклад.

И ведь не сорвал, по крайней мере, в том, что у СБУ богатый опыт проведения терактов, совершения похищений, применения к людям пыток и иных преступлений. А уж для чьих пользы и кошелька — вопрос для Киева не такой и важный.

МЕДИКА, ВСКРЫВШУЮ «ПОДПОЛЬНУЮ ТЮРЬМУ» ТЦК, ПОСАДИЛИ В СИЗО

Медик Валентина Молодая, которая одна из первых прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, где в подвале дома удерживали людей, отправлена в СИЗО. Причем, в отличие от десятков коррупционеров, которые воровали сотнями миллионов, ей даже не предоставили права выйти под залог.

Как оказалось, кампания по очернению медички, развязанная спикерами Банковой и официальными лицами, является откровенным враньем. В отличие от озвученных заявлений с клеветой на нее, она предоставила доказательства, что входила в сотню лучших врачей Украины. На своей странице в соцсети в 2025-м году Молодая опубликовала видео с награждения 100 лучших врачей Украины. На нем ведущий награждаем женщину перед этим представив ее как врача высшей категории, дерматовенеролога и хирурга. Кроме того, на ее страницах в соцсетях много видео пластических операций. А еще на Украине ее даже наградили званием «Рыцарь Отечества».

Так что, представить ее «рукой Москвы», как попытались сделать менеджеры с Банковой, им не удалось.

РЕБЕНОК? НА «МИРОТВОРЕЦ» ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ!

14-летнего украинского школьника Алексея Пекура, которого спасли из пыточной подпольной тюрьмы террористического и экстремистского «Азова»* внесли в базу экстремистского «Миротворца». На сайте ему вменяют «попытку срыва мобилизационных мероприятий и нападение на военнослужащих».

14-летний украинскоий школьник, которого спасли из пыточной. Фото: кадр с видео.

Сам подросток, родившийся в 2011 году, рассказал в видео, что пришел на акцию с друзьями, поскольку живет неподалеку. По его словам, он забрался на забор, после чего люди в чёрной форме и балаклавах сбили его лопатой, затащили внутрь и начали избивать.

На «Миротворец» его внесли вместе с родителями Андреем Пекуром и Ириной Пекур, которых обвиняют «в неисполнении родительских обязанностей», «приведшем к тяжелым последствиям».

Просто какой-то необъяснимый гуманизм.

БРЮССЕЛЬ ЗАФИКСИРОВАЛ ОТСТАВАНИЕ УКРАИНЫ ОТ МОЛДОВЫ НА ПУТИ В ЕС

Как сообщила «Файненшел Таймс» FT, Еврокомиссия посчитала, что Украина отстает от Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.

Обе страны подали заявку на вступление в блок в 2022 году и с тех пор продвигаются в этом направлении синхронно. Однако в своих ежегодных отчетах о расширении, опубликованных в среду, как отметила FT, Брюссель заявил, что Кишинев движется к завершению переговоров о членстве к началу 2028 года, в то время как Киеву потребуется еще год и «ускорение темпов реформ» для завершения процесса.

Причина отставания, на взгляд Брюсселя, объяснима — слабая борьба с коррупцией. В ЕК уверены, что Киеву все еще необходимо «продемонстрировать значительный прогресс» в борьбе с коррупцией.

Надо меньше красть — рецепт понятный, но для Киева абсолютно невыполнимый.

ТРЕТИЙ — НЕ ЛИШНИЙ

Как сообщила Deutsche Welle**, за полгода работы центра Unity Hub в Берлине, созданного для возвращение украинских беженцев-мужчин домой, только трое украинских мужчин призывного возраста решили вернуться на родину с его помощью. Напомни, что с апреля, когда центр начал свою работу, его посетили всего около 60 украинцев, причем, преимущественно пенсионного возраста. Большинство из них обращались за консультациями и не планировали возвращаться в Украину.

- Подавляющее большинство заявителей рассматривают возможность возвращения только после окончательного прекращения активных боевых действий и стабилизации ситуации с безопасностью в Украине, - говорится в отчете центра.

При этом, по официальным данным, в Германии проживают более 1,3 млн украинцев со статусом временной защиты, среди которых свыше 265 тысяч мужчин призывного возраста.

Это же надо — всего три явных дурака на больше, чем миллион украинцев. Так в ВСУ пополнение не набрать.

БРИТАНИЯ ИЗВИНИЛАСЬ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

Как пишет газета The Guardian, в Британии, причем, на очень высоком уровне, извинились перед украинскими детьми, которых в школах направляли изучать русский язык.

Министр по делам школьных стандартов Джорджия Гулд принесла извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали сдавать экзамен по русскому языку из-за отсутствия тестов по украинскому. По словам школьников, как считают британские журналисты, такая ситуация была для них оскорбительной.

- Многих учеников фактически вынудили изучать русский. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении, — заявила Гулд и объявила о выделении финансирования на разработку экзамена GCSE по украинскому языку. Это позволит школьникам сдавать его наравне с другими иностранными языками.

К чему полумеры — пусть учат сразу хинди или арабский. Можно даже вместо английского.

АРАХАМИЯ «ПОПАЛ» ПОД ФЕМИДУ?

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник всех переговорных делегаций Украины Давид Арахамия может вскоре попасть в неприятную ситуацию. Высший антикоррупционный суд Украины обязал нынешнего и. о. генпрокурора Ковальского возбудить уголовное дело по заявлению о возможной причастности Арахамии к раздаче денег в конвертах депутатам «Слуги народа» за нужные голосования.

Напомним, 19 октября Центр противодействия коррупции (ЦПК) потребовал от Офиса генпрокурора начать расследование в отношении Арахамии. Однако Ковальский отказался вносить сведения в реестр, заявив, что изложенные обстоятельства уже расследует НАБУ, и перенаправил туда заявление. При этом, по украинскому законодательству, зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата может только генпрокурор. А НАБУ заявляло, что без такой регистрации не может начать расследование против Арахамии.

Давид Арахамия. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Ранее аналогичным образом отказывался открывать дело в отношении Арахамии бывший генпрокурор Кравченко, сбежавший сам от обвинения в коррупции за границу.

И на прокуратуру, которая фактически тормозила расследование, нашлась управа — суд.

ИРАН ВЗЯЛ КИЕВ И ОДЕССУ В СВОЙ ПРИЦЕЛ

В эфире иранского государственного телевидения продемонстрировали карту Европы с ракетами, летящими со стороны Ирана, и изображениями взрывов в ряде стран. Иранское телевидение среди возможных целей для своих ракет в Европе фактически назвало Киев, Львов и Одессу, обозначив их на карте ударов. В западной части Украины также изображен взрыв, кстати, обозначен среди целей и известный польский хаб по поставке вооружений и техники Жешув. Карта появилась на фоне предупреждений Тегерана о возможном расширении географии ответных ударов в случае возобновления американских атак.

Графика сопровождалась надписью: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».

Допросился-таки Зеленский своими антииранскими демаршами.

* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** - Признана в России иноагентом и внесена в перечень нежелательных организаций.

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