«Марине помогли молитвы у мощей Луки Крымского»: Певица МакSим уехала к святым местам в Крым

Певица МакSим часто посещает церковь. Фото - кадр телеканала «Спас».

38-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) два месяца назад выписалась из больницы. За ее историей болезни и выздоровления следили миллионы людей. Врачи спасли жизнь артистке, которая была в безнадежной ситуации из-за запущенной болезни. Спустя два месяца после выхода из больницы, сама Марина уехала в Крым – в путешествие к святым местам. Место выбрано не случайно. Только сейчас духовник артистки рассказал о том, кто помогал ему в молитвах за МакSим.

Марина Абросимова попала к врачам с запущенной коронавирусной пневмонией. Ее состояние было крайне тяжелым, больше месяца МакSим провела в искусственной коме в реанимации. Пережила дважды остановку сердца, гнойно-септические осложнения, в легких образовались дыры… Врачи спасли артистку, а в Крыму за Марину молился ее духовный отец Лука (Степанов).

Игумен Лука (настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря) о своей духовной дочери Марине (певице МакSим) рассказал в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на телеканале «Спас». Игумен Лука несколько раз приезжал в больницу, где лечилась певица – в самом начале болезни и в кризисный момент, а потом увиделся с Мариной, когда она пошла на поправку. Священник общается с артисткой и ее близкими давно.

Игумен Лука видит большую пользу в том, что после публикации молитвы, тысячи поклонников МакSим стали ее читать, приблизившись тем самым к Богу. Он был приятно удивлен такой поддержкой поклонников Марины: «Такое впечатление, что чуть ли не вся страна переживала вместе с нами Маринину болезнь и радовалась о ее воскресении. Это такая реальность нашего времени. Не совсем ожидаемая конечно. И я это чувствовал на своих страницах в сетях - тысячи людей были в скорби об опасности, которая ее постигла, болезни, которая грозила закончиться трагически. Я разослал молитву церковным людям общеизвестную. По замечанию некоторых моих добрых друзей, увидевших эту публикацию – это было удивительным и впервые на их памяти произошедшем событии. Впервые на их памяти, когда светская пресса публикует нашу церковную молитву для многочисленных желающих молиться. Поклонники превратились в богопоклонников, молитвенников. Кстати, одно из названий паломников – поклонники: люди, которые приходят молиться они поклоняются иконам, Господу, просят».

Когда МакSим пошла на поправку, духовник ее причастил. Отец Лука Степанов рассказывает: «Она не скрывает, что дважды у нее останавливалось сердце. И то местоприбывание ее души, которое для нас таинственно, в эти две-три недели отсутствия с нами – меня тоже интересовало. И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз – она сказала, что я ее на небо не пустил. Это по ее видению. Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос, о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще. Было замечательное зрелище – увидеть Марину бодрой после очень тяжелого вида, который при последнем июльском посещении я увидел. В начале августа при моем прибытии она пыталась сначала сесть, потом встать, крестилась. Была уже без вот этих пугающих трубок. Как всегда, человек после больницы бывает особенно прозрачен, светел, легок, аскетичен с виду. Марина была в привычной бодрости. Но с какой-то особой окрыленностью. Это неизбежно при кислороде, который подается в кровь, некоторая такая эйфория. Она была очень благодарна. Такая радость увидеть ее вновь живой и здоровой. Благодарность Богу и тем докторам, которые там неотступно дежурили».

Духовник рассказал, что в середине июля медики признавали, что ситуация была безнадежной. А когда игумен Лука выходил из палаты, врач сказал ему, что даже из этого состояния кто-то выживал: «Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…»

Из больницы в Москве игумен Лука сразу поехал в Крым - к мощам святителя Луки. Удивительно, но когда игумен Лука вошел в храм, как раз было время читать акафист святителю Луки. Происходило это в Свято-Троицком монастыре (многие называют его Храмом Святителя Луки) в Симферополе.

А когда духовный отец Марины вернулся из Крыма, то она уже пошла на поправку: «Оснований для самой робкой надежды особенно не было, кроме нашего упования на Господа, кроме нашей сердечной молитвы, кроме внутреннего движения Марины к жизни, которое в ней очень близкие к ней люди подозревали. И высказывали мне надежду, что и это будет преодолено с божьей помощью Мариной. Так и оказалось».

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