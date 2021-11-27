Ольга Бузова накопила заначку – больше $1 миллиона: Артистка - о заработках и сексе за деньги

Ольга Бузова накопила «подушку финансовой безопасности». Фото: Instagram

35-летняя Ольга Бузова вчера вечером сбежала из больницы, чтобы устроить в день рождения праздник для своего отца. Вечер прошел в дорогом ресторане с шикарными угощениями и сюрпризами. Бузова денег на родителей и на себя не жалеет. А тратить есть что. Писатель Александр Цыпкин поговорил с Ольгой Бузовой для глянцевого журнала «Marie Claire». Самым интересным вышел финансовый эпизод беседы.

Цыпкин поинтересовался у Ольги: «Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит?» Бузова ответила после того, как уточнила сколько это в рублях. А это – 75 миллионов рублей.

Ольга не скрывает: «Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня. Я рада, что купила квартиру себе, маме, что многое могу себе позволить…»

К новому году Бузова завершает ремонт в своей квартире в центре Москвы – стоимость недвижимости свыше 120 миллионов рублей. В подарок маме Ирине Александровне артистка приобрела квартиру в Санкт-Петербурге за 16 миллионов рублей. Папу перевезла в Москву и тоже заботится о его благополучии. По данным самого свежего рейтинга богатых и знаменитых Forbes за год Бузова заработала $3,3 млн. (249 млн. руб.). Ее доходы — съемки на ТВ и в кино, рекламные контракты, музыка, Бузова — самый популярный блогер в стране, поэтому в соцсетях у нее очень дорогие коммерческие публикации.

Зарабатывать большие деньги Бузова начала с 2017-го года – началась ее сольная карьера и случился новый виток популярности после скандального развода. С экс-мужем футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга рассталась в 2016-м. Цыпкин подробностей не знал, Бузова напомнила: «Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал – у тебя ровно неделя, чтобы отсюда… Из-за того, что у него уже была другая женщина - уже год».

Ольга рассказала, что тратить любит на путешествия, благосостояние родителей и образование. Оказалось, что после школы она хотела поступать в театральный, но родители не пустили. Поэтому Бузова отучилась в Санкт-Петербургском государственном университете на географическом факультете.

Во время беседы даже шутили. Бузова иронично откровенничала: «Да мне никто никогда не предлагал секс за деньги! Обидно даже, что со мной не так? Все только и говорят, как им предлагают, а они отказываются. Я тоже хотела бы так гордо отказаться, но не судьба». Ну а Цыпкин объяснил Бузовой почему в ее адрес раздается так много критики: «Хейтят за то, что обычная девочка поднялась на самый верх, реализовала мечту, получила миллионы поклонников и заработала себе на всю жизнь. И любят за это же, за то, что всем даешь надежду, что у них тоже получится. Ведь, по сути, ты любой девчонке показала, что в сегодняшнем мире возможно абсолютно все. Просто хороший человек тебя за это уважает, а плохой — травит. Ты индикатор того, что у человека внутри».

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