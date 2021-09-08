Последние новости на утро 8 сентября 2021: Правительство поддержало "Единую Россию" и отменило обязательный техосмотр

Важные новости утра Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 8 сентября 2021 года.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить обязательный техосмотр. Его хотят сделать добровольным - за исключением некоторых оговоренных случаев. С предложением отменить обязательный техосмотр в 2021 году для легковушек и мотоциклов выступила "Единая Россия": осмотр зачастую превращается в формальность, и автомобилисты воспринимают его как повод вытянуть из них лишние деньги.

ЦРУ США оказывало финансовую помощь Киеву в подготовке спецоперации по задержанию 33 россиян на территории республики Беларусь в 2020 году, сообщил телеканал CNN. По данным его источника, американцы также помогали Незалежной технической поддержкой и проведением консультаций.

Экс-посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 10 лет. По его мнению, это связано с существующим внутри альянса противодействием, который боится вызвать негативную реакцию со стороны России.

В Мексике произошло землетрясении магнитудой 7,1 балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от Акапулько. О пострадавших пока е сообщается.

Журналист Дмитрий Гордон выступил с предложением продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины. По мнению телеведущего, чтобы "потроллить Россию" можно было бы сменить название Незалежной на "Россия-1".

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нарушение обоняния и вкуса при коронавирусе в среднем сохраняются около восьми дней. При этом она отметила, что обычно у женщин такое течение болезни встречаются чаще, чем у мужчин.

Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее 1 тысячи модераторов для проверки контента, на который поступили жалобы пользователей. Для этого приходится снимать сквозное шифрование. Каждый из таких сотрудников за свою рабочую смену должен изучить не менее 600 жалоб пользователей.

Американский президент Джо Байден заявил, что изменения климата на планете представляет собой угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. ОН считает, что на эту тему следует получать мнения ученых, экономистов и экспертов по нацбезопасности.

В ПФР гражданам напомнили о важности проведения предварительной оценки документов перед подачей заявления на получение пенсии. Там назвали главные ошибки, которые могут возникать при оформлении документов.

ЦБ и ФАС намерены ужесточить финансовым организациям правила рассылки гражданам рекламы. Они предлагают банкам исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации, чтобы вывести его в отдельный документ.

Президент США Джо Байден считает, что Россия, Китай, Иран и Пакистан попытаются достичь договоренностей с радикальным движением Талибан*.

*Запрещенная в России террористическая организация