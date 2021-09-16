Последние новости на утро 16 сентября 2021: Путин в преддверии выборов призвал россиян проголосовать

«КП» – о последних новостях на утро 16 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 16 сентября 2021 года. В преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в ближайшие дни, президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны, призвав россиян проголосовать любым удобным способом.

«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность», - сказал глава государства в своем обращении к россиянам, полный текст которого опубликован на сайте Кремля.

Этой ночью США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам Джо Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках партнерства AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) станет разработка подлодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.

Позже премьер Австралии Скотт Моррисон официально объявил о том, что его страна приняла решение разорвать соглашение с Францией о строительстве субмарин для нового австралийского подводного флота. Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Вооруженных сил страны Флоранс Парли выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление по поводу того, что Канберра предпочла Парижу Вашингтон.