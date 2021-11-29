Что произошло в ночь на 29 ноября

Предварительные данные свидетельствуют о том, что переболевшие коронавирусом могут заболеть и новым штаммом, названным "омикрон" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ВОЗ сообщили, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные специалистами организации. Подробную информацию ВОЗ обещает опубликовать в ближайшее время.

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