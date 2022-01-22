Что произошло в ночь на 22 января

«КП» – о последних новостях на утро 22 января 2022 года Фото: REUTERS

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд убеждена, что Россия не станет перекрывать газ Европе из-за санкций, которые в случае эскалации ситуации на границе с Украиной грозились ввести Соединенные Штаты и Евросоюз. По ее мнению, это «это в равной степени нанесло бы ущерб и России».

Между тем, ранее Томас-Гринфилд заявила, что в случае эскалации Штаты могут применить против России не только экономические, но и военные «меры воздействия».

Должностные лица Вашингтона попросили своих российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом ночью сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве сказал, что считает правильным предать гласности ответ Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний из России персональные — в отношении российского дизайнера Артемия Лебедева.

Минувшей ночью стало известно, что умер известный советский и латвийский актер Арнис Лицитис, который знаменит своими ролями в десятках популярных фильмов — например, в детективе «Фаворит» и сериале «Ранетки». 8 января ему исполнилось 76 лет.

А в Рио-де-Жанейро на 92-м году жизни скончалась бразильская певица Эльза Суареш, которую называли «королевой самбы» и «иконой бразильской музыки».

Одна из самых ярких звезд французского кинематографа Софи Марсо в эксклюзивном интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину ответила на множество вопросов, в том числе и о том, почему в последние годы стала мало сниматься. Актриса также рассказала о съемках в фильме режиссера Франсуа Озона и своем отношении к эвтаназии.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса под названием «Конвасэл». Смотрим, что известно о новой вакцине на данный момент.

К слову, в Чехии популярная певица умерла, специально заразившись COVID-19. Гана Горка наотрез отказывалась вакцинироваться и очень хотела получить ковид-пропуск без прививки, поэтому она специально заразилась коронавирусом от своих родных и заболела, но когда сертификат был почти в её руках, все пошло не по плану.

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