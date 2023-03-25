Что произошло в ночь на 25 марта

Зеленский заявил, что Украине не хватает западных вооружений для того, чтобы перейти в контрнаступление. Фото: REUTERS

Украина не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения, в частности, танков, артиллерии и РСЗО. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете «Иомиури».

Президент Сербии Александар Вучич спросил у НАТО, кто дал войскам альянса право на бомбардировки Югославии в 1999 году. Вучич сказал об этом накануне 24-й годовщины военной агрессии НАТО против суверенной страны.

Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать вливание средств в киевский режим. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, уточнив, что Киев начал переброску дополнительных сил на линию боевого соприкосновения.

Украинские диверсанты готовили террористический акт в Энергодаре (Запорожская область). Акция была предотвращена сотрудниками силовых структур. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские военные поразили ряд критически важных украинских объектов на краснолиманском направлении. Сообщается, что использовались вертолеты Ми-35 и Ми-24. Объекты были поражены при помощи управляемых авиационных ракет.

Представитель Пентагона Джон Кирби подвергся критике со стороны читателей американского журнала Breitbart после того, как заявил, что сближение Москвы и Пекина доказывает укрепление лидерства США на мировой арене. Его назвали «идиотом».

Венгрия не намерена поддерживать интеграцию Украины в ЕС и вступление этой страны в НАТО в случае нарушения прав этнических венгров в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

«Леруа Мерлен» передает управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам. Такой шаг предпринят для сохранения рабочих мест для 45 тысяч сотрудников компании.

Концерты группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге отложены на неопределенный срок. Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня 2023 года, и выступлении в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 27 мая 2023 года. Сообщается, что концерты отменены по причинам, не зависящим от музыкантов и организаторов, а зрители могут обратиться за возвратом денег за купленные билеты.

Мошенники скупают Пушкинские карты, а потом обналичивают их номиналы, продавая оформленные по ним билеты на культурные мероприятия. В Минцифры предупредили, что купившие эти билеты люди не смогут пройти по ним на мероприятия.