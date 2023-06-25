Что произошло в ночь на 25 июня

Губернатор Голубев рассказал, что ЧВК "Вагнер" ушла из Ростова. Фото: REUTERS

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Ростов и направились в свои полевые лагеря. Об этом написал в Telegram губернатор региона Василий Голубев. Чиновник выразил благодарность всем службам, которые в экстраординарных условиях обеспечивали бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в Ростове и области.

Все ранее введенные в связи с передвижением колонн ЧВК «Вагнер» ограничения на передвижение по российским трассам сняты.

Президент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию после урегулирования ситуации с мятежом в ЧВК «Вагнер». Об этом заявил в субботу 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина человеком, который из-за личных амбиций и выгоды может «наплевать на привязанность и любовь в Отчизне» и призвал бойцов ЧВК «Вагнер» думать о будущем страны.

Представители высших эшелонов власти США в субботу 24 июня звонили своим европейским коллегам с целью «успокоить их» на фоне российских событий с ЧВК «Вагнер».

Российская авиационная группировка «Запад» нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении. Были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25.

Российская группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Уничтожена бронетехника и живая сила противника.

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали в 0.40 в ночь на 25 июня. Для этого спасателям потребовалось почти 12 часов.

Два мальчика и девочка пропали в Приморском крае. Об этом сообщает управление МВД региона. Дети пропали в Яковлевском районе в субботу 24 июня. В 12.00 по местному времени они ушли на реку и не вернулись.

Не менее восьми цистерн поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в США в субботу 25 июня. Инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали.