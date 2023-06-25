Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 4:28

Что произошло в ночь на 25 июня

Губернатор Голубев заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» ушли из Ростова
Мария ПАВЛОВА
Губернатор Голубев рассказал, что ЧВК "Вагнер" ушла из Ростова.

Губернатор Голубев рассказал, что ЧВК "Вагнер" ушла из Ростова.

Фото: REUTERS

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Ростов и направились в свои полевые лагеря. Об этом написал в Telegram губернатор региона Василий Голубев. Чиновник выразил благодарность всем службам, которые в экстраординарных условиях обеспечивали бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в Ростове и области.

Все ранее введенные в связи с передвижением колонн ЧВК «Вагнер» ограничения на передвижение по российским трассам сняты.

Президент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию после урегулирования ситуации с мятежом в ЧВК «Вагнер». Об этом заявил в субботу 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина человеком, который из-за личных амбиций и выгоды может «наплевать на привязанность и любовь в Отчизне» и призвал бойцов ЧВК «Вагнер» думать о будущем страны.

Представители высших эшелонов власти США в субботу 24 июня звонили своим европейским коллегам с целью «успокоить их» на фоне российских событий с ЧВК «Вагнер».

Российская авиационная группировка «Запад» нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении. Были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25.

Российская группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Уничтожена бронетехника и живая сила противника.

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали в 0.40 в ночь на 25 июня. Для этого спасателям потребовалось почти 12 часов.

Два мальчика и девочка пропали в Приморском крае. Об этом сообщает управление МВД региона. Дети пропали в Яковлевском районе в субботу 24 июня. В 12.00 по местному времени они ушли на реку и не вернулись.

Не менее восьми цистерн поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в США в субботу 25 июня. Инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали.