Что произошло в ночь на 2 июля

Климатолог Кокорин рассказал о климатической миграции в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу XXI века от 10 до 30 процентов жителей Земли будут вынуждены сменить место жительства из-за изменений климата. Такой прогноз сделал климатолог Алексей Кокорин. По словам эксперта, при наихудшем сценарии переехать вынуждены будут около трех миллиардов человек. Климатическая миграция уже наблюдается и в России, обратил внимание эксперт.

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