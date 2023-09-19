Посол Армении Марукян призвал США вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом

Армянский посол обратился к США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал Соединенные Штаты Америки вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом.

Марукян написал в соцсети X (ранее Twitter), что теперь очередь США принять решение о мерах, чтобы "остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушку и голодающих людей".

Напомним, днем 19 сентября Министерство обороны Азербайджана анонсировало проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй в регионе.

В Баку также подчеркнули, что уведомили об этом российских миротворцев. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва была предупреждена о действиях Азербайджана "за несколько минут до начала боевых действий".

В МИД России также выразили обеспокоенность эскалации ситуации в регионе, призвав Азербайджан и Армению решить вопросы путем дипломатии, а также призвали стороны обеспечить безопасность миротворцам РФ.

МИД Азербайджана заявил, что единственный путь к миру в регионе представляет собой полный вывод контингента Вооруженных сил (ВС) Армении с территорий Нагорного Карабаха, при этом в Минобороны Армении отрицают их присутствие. Азербайджан, тем временем, создал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Карабаха.

Россия в данный момент проводит контакты с Азербайджаном по ситуации в регионе. По итогам диалога будут опубликованы соответствующие заявления. Захарова также подчеркнула, что действия Армении создают почву для враждебной политики Вашингтона и Брюсселя по отношению к Москве.