АльфаСтрахование — надежная страховка онлайн

Группа АльфаСтрахование — крупнейшая частная компания на страховом рынке России, работающая с 1992 года. Организация предлагает разнообразные программы для бизнеса и частных лиц. Портфель услуг насчитывает более 200 продуктов. За время работы договор здесь заключили свыше 106 тыс. предприятий и более 31 млн физических лиц. Среди постоянных партнеров такие известные бренды, как Coca-Cola, «Аэрофлот», Hyundai, «ВТБ 24» и «Норильский никель».

В состав региональной сети входит 270 филиалов, работающих во всех областях страны. Заключить договор можно в любом из этих офисов, но в последнее время многие предпочитают делать это в интернете. Каждая пятая страховая онлайн-сделка в России заключена через сайт или приложение АльфаСтрахование. Компания предлагает выгодные условия сотрудничества. Помимо низких тарифов, клиенты получают бонусы по акциям, программе лояльности и промокодам. Все актуальные предложения страховщика бесплатно доступны на этой странице.

Услуги для частных лиц

Клиенты организации могут застраховать имущество и здоровье в следующих категориях:

Автомобили. Программы каско, ОСАГО, Зеленая карта (для поездок за границу).

Путешествия. Туристическая страховка (для путешествий внутри страны и за рубежом) на случай невыезда, форс-мажора, утраты багажа, обращения к врачу и т. д.

Жилье. Страхование жилой недвижимости от потопа, пожара, ограбления и других ситуаций, вызвавших серьезные материальные убытки (в том числе и у соседей).

Имущество. «Все включено» (на разные случаи порчи), защита культурных ценностей, страховка отдельных вещей.

Инвестиции. Проекты и сервисы для желающих надежно вложить свои средства.

Здоровье. Страховка на случай болезней, спортивных травм и прочих форс-мажоров.

Прочие виды. Инцидент на опасном производственном объекте и гражданская ответственность.

На большинство услуг можно получить скидку, использовав промокод или бонусные баллы, накопленные по программе лояльности.

Программа «АльфаБАЛЛЫ»

Регистрация на сайте АльфаСтрахование автоматически делает клиента участником местной бонусной программы со статусом BRONZE. При покупке полиса на отдельный счет пользователя зачисляются α-баллы — процент от потраченной суммы. С этого момента он переходит на уровень SILVER. Как только расходы клиента на страховку достигают определенной суммы, ему присваивается статус GOLD. Размер кэшбэка при этом возрастает.

Получать бонусы можно и за пользовательскую активность, например за установку мобильного приложения. 1 α-балл приравнивается к 1 рублю. Этими виртуальными деньгами можно частично рассчитываться за новые полисы. В том числе и за договоры, оформленные на родственников. С промокодом эти бонусы не сочетаются, нужно выбирать тип скидки. Если при оплате использованы баллы, кэшбэк не начисляется. Подаренные средства активны в течение 2 лет, но и по окончании этого срока их могут продлить, если клиент обратится с соответствующей просьбой.

Как оплатить страховой полис

Компания АльфаСтрахование подключена к системе быстрых платежей. Достаточно выбрать способы оплаты картой и СБП, отсканировать смартфоном QR-код с экрана компьютера и подтвердить операцию в банковском приложении. Также можно оплатить электронный полис в личном кабинете «АльфаКлик». Если хочется рассчитаться наличными, услуга доступна без комиссии в терминалах QIWI и отделениях страховщика. Перед посещением офиса стоит уточнять возможность внести деньги с карты.

Как получить электронный полис

Чтобы заключить договор, сегодня необязательно приходить в офис страховой компании. Достаточно заполнить онлайн-анкету и приложить электронные копии запрашиваемых документов. После недолгой проверки останется только внести деньги любым из доступных способов. Для программ ОСАГО и каско есть калькулятор, с помощью которого можно быстро узнать предварительную цену услуги. Если она устроит, ничто не мешает сразу же приступить к оформлению сделки. Электронный полис пришлют на email, указанный при регистрации. Оригинал документа можно забрать в ближайшем офисе АльфаСтрахование.

Как отказаться от полиса

При добровольном страховании компания обязана вернуть деньги в течение 14 дней (период охлаждения) с момента подписания договора, если клиент захочет его расторгнуть. В остальных случаях отказ от полиса повлечет серьезные финансовые потери или вовсе невозможен. В зависимости от ситуации компенсация бывает полной или частичной. Размер удержанной суммы зависит от того, какие расходы уже успел понести страховщик к моменту обращения. Этот вопрос лучше уточнять перед заключением договора. Воспользоваться правом на расторжение без материальных потерь могут только физические лица.