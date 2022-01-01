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Промокоды Boxberry на Август

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Boxberry — международная служба доставки

Транспортная компания Boxberry с 2010 года занимается доставкой грузов по России и за границу. Перевозчик активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Среди партнеров организации сотни популярных торговых площадок и сервисов, работающих в интернете. Кроме выгодных тариф ... ов, Боксберри предлагает клиентам различные бонусы. На этой странице собраны актуальные промокоды Boxberry, дающие право на скидку. Чтобы активировать предложение, не нужно даже регистрироваться.


Посетить Boxberry
Контакты Boxberry

Юридический адрес:
124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4

Телефон:
8-499-391-56-22

Соц. сети:

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Специальные предложения от Boxberry

Boxberry — доставка посылок по РФ и за границу

Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Компания входит в состав ГК «Урал-Пресс», известного логиста, начавшего деятельность еще в девяностых. Так как сервис максимально использует инфраструктуру главной организации, можно считать, что у него без малого 30-летний опыт работы на рынке грузоперевозок. Сегодня отделения Боксберри открыты во всех крупных городах РФ, общее количество филиалов превысило отметку 4270.

Компания работает и на международном уровне. Жители России могут отправлять посылки в отдельные страны Европы, США, Азии и принимать грузы оттуда. Сервис обслуживает частных особ и юридических лиц, особенно активно сотрудничая с ведущими интернет-магазинами. На отдельной странице сайта собраны промокоды, позволяющие получать скидки на разных онлайн-площадках. 

Услуги службы доставки

Компания Boxberry предлагает клиентам широкий выбор возможностей в сфере грузоперевозок:

  • доставку посылок по России и за рубежом;

  • возврат покупок, сделанных в интернет-магазинах;

  • транспортировку нестандартных грузов, в том числе растений;

  • курьерскую доставку;

  • оформление таможенных и других документов;

  • помощь с упаковкой посылок;

  • возможность отслеживать местонахождение товара.

На сайте есть калькулятор, с помощью которого можно быстро узнать цену доставки с учетом промокода. Есть возможность сразу оформить экспресс-накладную, чтобы ускорить процесс в отделении перевозчика.

Бонусная программа

В настоящее время на сайте службы доставки нет комплексной бонусной программы, предусматривающей вознаграждение за лояльность. Однако компания предлагает клиентам большой выбор скидок от себя и партнерских организаций. Актуальные акции Боксберри бесплатно доступны на этой странице. В некоторых случаях для активации предложения достаточно перейти по ссылке, в остальных ситуациях нужно применить код, указанный в купоне. Помимо собственных программ, компания распространяет бонусы от своих многочисленных партнеров. На странице «Промокоды» собраны действующие акции популярных интернет-магазинов и сервисов. 

Как частному лицу оплатить доставку по России

Оплатить услугу можно непосредственно в отделении Boxberry, рассчитавшись наличными или картой. Альтернативный вариант — внести деньги через сайт при оформлении доставки. К оплате принимают карты MasterCard, Мир и Visa, операции проводятся через ПАО ВТБ/ООО «Платежный». Потребуется сообщить номер, срок действия и код CVV2/CVC2, имя владельца. На телефонный номер, привязанный к карте, пришлют комбинацию 3D-Secure, которую нужно ввести для подтверждения оплаты. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у менеджера техподдержки. При выдаче неоплаченной посылки из интернет-магазина транспортная компания берет за перевод денег небольшую комиссию.

Как оформить доставку и получить посылку

Чтобы отправить посылку, нужно прийти в ближайшее отделение Boxberry с паспортом. Если клиент уже оформил накладную на сайте или в мобильном приложении, следует назвать номер накладной. Если процедура начинается с нуля, можно использовать активный промокод, сообщив его оператору. Вес одного места не может превышать 15 кг, допустимые габариты — 120 х 80 х 50 см. Минимальная страховка — 500 рублей, максимальная — 200 тыс. руб.

Груз должен быть упакован в соответствии с правилами ТК Боксберри. Подойдет прочная чистая коробка или пакет без внешних повреждений. Можно использовать как свою, так и фирменную упаковку перевозчика. Важно максимально заполнить пустоты, хрупкие вещи нужно дополнительно обернуть мягким материалом. При возврате международной посылки допускается только транспортировка в фирменной упаковке типа «пакет с клапаном». 

Для получения посылки обычно хватает кода из SMS, но во многих случаях также требуется оригинал паспорта. Третье лицо может забрать груз по доверенности (нотариальной или с синей печатью). Вскрыть транспортировочную и внешнюю упаковку можно прямо в отделении, заводскую — не всегда.

Как вернуть посылку

Вернуть посылку можно как в момент приема в отделении Boxberry, так и спустя некоторое время. В обоих случаях придется заполнить заявление и приложить документы, запрашиваемые интернет-магазином. Доставку обычно оплачивает получатель, эти деньги ему компенсируют, если претензии признают справедливыми. Упростить процедуру позволяет опция «Возврат после выдачи». Уточнить, доступна ли такая услуга, можно в онлайн-чате на сайте службы поддержки или на площадке отправителя.

Как активировать промокод от компании Boxberry

На этой странице собраны актуальные купоны сервиса. Для активации предложений не нужно регистрироваться. Они доступны без каких-либо условий и бесплатно. Если в купоне нет информации, достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим инструкциям. При наличии кода нужно его скопировать, чтобы впоследствии вставить в соответствующее поле. Порядок действий для неавторизованных гостей:

  1. Зайти на сайт.

  2. Заполнить поля калькулятора расчета доставки (параметры посылки, сумма страховки, города отправления и получения).

  3. Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  1. Выбрать «Оформить доставку без регистрации».

  2. Указать адрес отделения, с которого будет отправлена посылка, и другие запрашиваемые данные.

  3. Завершить процедуру.

Потратив пару минут на открытие личного кабинет, пользователь в дальнейшем будет получать уведомления о новых скидках и бонусах. Активировать промокод можно и непосредственно в отделении ТК. Достаточно назвать оператору кодовую комбинацию или слово. 

Часто задаваемые вопросы про Boxberry

★ Где найти промокод, чтобы снизить цену доставки?

Действующие купоны перевозчика собраны на этой странице.

★ Разрешено ли продлевать срок хранения посылки?

Да, в личном кабинете есть опция «Продлить на 7 дней». Услуга платная и доступна только раз.

★ Можно ли поручить доставку в отделение курьеру?

Да, достаточно обратиться на горячую линию перевозчика и оставить заявку. Онлайн-оформление услуги через сайт сегодня недоступно.

★ Как отслеживать статус заказа?

Каждой посылке присваивается трек-номер. Нужно ввести его в личном кабинете или мобильном приложении, чтобы увидеть текущее местонахождение груза.

★ Сколько стоит коробка или пакет в отделении Boxberry?

За использование фирменной упаковки ничего платить не нужно.

Лучшие промокоды Boxberry

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодБоксберри промокод дарит скидку 18% на отправку заказа куда угодноWhi***
ПромокодПромокод на доставку Боксберри дарит дисконт 15%СКО***
СкидкаПромокод Боксберри на отправку в Таджикистан от 1315 рублейне требуется
СкидкаДоставка посылок из Армении в Россию и обратно всего от 755 рублейне требуется
СкидкаПосылки из Киргизии всего от 505 рублейне требуется
СкидкаПромокод Boxberry: отправки в Казахстан от 535 рублейне требуется
СкидкаДоставка и отправка посылок из Беларуси всего от 435 рублейне требуется
СкидкаДоставим посылки из Хабаровска в Санкт-Петербург всего от 610 рублейне требуется
СкидкаОтправка посылок из Москвы в Иваново всего от 290 рублейне требуется
СкидкаБоксберри промокод на доставку растений и трав из интернет-магазинов по лучшим ценамне требуется

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