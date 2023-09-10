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Промокоды CDEK (Cdek) на декабрь 2022

Список рабочих купонов и акций CDEK. Актуальных промокодов на сегодня: 14

99%
99%
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Скидки до 99% от стоимости заказа по программе лояльности
Активен до 1/27/2023
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50%
50%
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Скидка 50% на третью отправку товара
Активен до 12/31/2022
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20%
20%
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Скидка до 20% на тариф «СДЭК-документы»
Активен до 1/27/2023
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7%
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Кешбэк до 7% на услуги доставки по программе лояльности
Активен до 1/27/2023
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Кешбэк 3% на дополнительные услуги
Активен до 1/27/2023
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127Р
127Р
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FBS-заказ до 5 кг с одной единицой товара за 127 рублей
Активен до 1/20/2023
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250Р
250Р
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Тариф «Посылочка» для физических лиц от 250 рублей
Активен до 1/27/2023
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500Р
500Р
Акция
Кешбэк 500 рублей при оплате услуг Альфа-Картой
Активен до 12/30/2023
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920Р
920Р
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Доставка документов в Азербайджан и обратно от 920 рублей
Активен до 1/27/2023
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Выгодные цены на международную курьерскую доставку B2B
Активен до 1/27/2023
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Бесплатная доставка FBS на склад Wildberries Белые столбы
Активен до 12/31/2022
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Гаджеты из-за рубежа по доступным ценам
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Бесплатное хранение на складах фулфилмента
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Безопасная доставка с оплатой при получении товара
Активен до 1/27/2023
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Лучшие промокоды CDEK

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Скидка Скидка 50% на третью отправку товара не требуется
Скидка Скидка до 20% на тариф «СДЭК-документы» не требуется
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Скидка Кешбэк 3% на дополнительные услуги не требуется
Скидка FBS-заказ до 5 кг с одной единицой товара за 127 рублей не требуется
Скидка Тариф «Посылочка» для физических лиц от 250 рублей не требуется
Скидка Кешбэк 500 рублей при оплате услуг Альфа-Картой не требуется
Скидка Доставка документов в Азербайджан и обратно от 920 рублей не требуется
Скидка Выгодные цены на международную курьерскую доставку B2B не требуется