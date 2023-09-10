Промокоды CDEK (Cdek) на декабрь 2022
Список рабочих купонов и акций CDEK. Актуальных промокодов на сегодня: 14
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидки до 99% от стоимости заказа по программе лояльности
|не требуется
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|Скидка 50% на третью отправку товара
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|Скидка до 20% на тариф «СДЭК-документы»
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|Скидка
|Кешбэк до 7% на услуги доставки по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк 3% на дополнительные услуги
|не требуется
|Скидка
|FBS-заказ до 5 кг с одной единицой товара за 127 рублей
|не требуется
|Скидка
|Тариф «Посылочка» для физических лиц от 250 рублей
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|Скидка
|Кешбэк 500 рублей при оплате услуг Альфа-Картой
|не требуется
|Скидка
|Доставка документов в Азербайджан и обратно от 920 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выгодные цены на международную курьерскую доставку B2B
|не требуется