Промокоды Ситидрайв (Citydrive) на Май 2024
Список рабочих купонов и акций Ситидрайв. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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От 8.89 рублей/мин для каршеринга
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Лучшие промокоды Ситидрайв
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 100% на первые две поездки
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|Скидка
|Тарифы под ваши потребности
|не требуется
|Скидка
|Поддержка 24/7 в приложении, по телефону или email
|не требуется
|Скидка
|Больше 15 000 машин в парке и пополнения регулярными новинками
|не требуется
|Скидка
|До 15% кешбэка и до 60% оплаты поездок
|не требуется
|Скидка
|От 8.89 рублей/мин для каршеринга
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное приложения для Android и iOS
|не требуется
|Скидка
|+10 баллов за приглашение друга
|не требуется
|Скидка
|Все парковки уже оплачены и включены в стоимость аренды
|не требуется
|Скидка
|Ночное ожидание в подарок
|не требуется