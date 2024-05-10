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Промокоды Ситидрайв (Citydrive) на Май 2024

Список рабочих купонов и акций Ситидрайв. Актуальных промокодов на сегодня: 12

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Лучшие промокоды Ситидрайв

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Промокод Скидка 100% на первые две поездки NEW***
Скидка Тарифы под ваши потребности не требуется
Скидка Поддержка 24/7 в приложении, по телефону или email не требуется
Скидка Больше 15 000 машин в парке и пополнения регулярными новинками не требуется
Скидка До 15% кешбэка и до 60% оплаты поездок не требуется
Скидка От 8.89 рублей/мин для каршеринга не требуется
Скидка Бесплатное приложения для Android и iOS не требуется
Скидка +10 баллов за приглашение друга не требуется
Скидка Все парковки уже оплачены и включены в стоимость аренды не требуется
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