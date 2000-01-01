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Промокоды СберМегаМаркет на Август

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Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker

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Посетить СберМегаМаркет
Контакты СберМегаМаркет

Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, 16/15с6

Телефон:
+7 (800) 600-08-88

Соц. сети:

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Подробнее о маркетплейсе СберМегаМаркет

Сайт маркетплейса СберМегаМаркет представляет собой площадку, на которой собрано более 4 миллионов товаров из 6 тысяч интернет-магазинов. Покупатели могут сравнить товары в разных магазинах, выбрать самую доступную цену и познакомиться с имеющимися отзывами. В удобном виде покупателям предоставляется огромный ассортимент разнообразных товаров.

Сайт маркетплейса СберМегаМаркет является дочерней компанией Сбербанка, он был основан в 2016 году и с тех пор наполняется качественными товарами брендов. Покупателям предоставляется возможность с сайта маркетплейса сделать покупку и заказать доставку в любую точку России. А также здесь действуют скидки, акции, кэшбэк и промокоды.

Ассортимент маркетплейса СберМегаМаркет

Можно сказать, что на сайте маркетплейса СберМегаМаркет продается все. Покупателям предоставляются товары из разнообразных категорий для любых целей. Можно привести краткий список из ассортимента сайта маркетплейса:

  • Электроника — от смартфонов и компьютеров, до мелкой периферии и аксессуаров.

  • Бытовая техника для кухни и ванной.

  • Большой ассортимент продуктов питания — готовые блюда, ингредиенты, замороженные продукты, напитки.

  • Товары для автомобиля.

  • Товары для детей.

  • Одежда для мужчин, женщин и детей.

  • Товары для животных.

  • Косметика.

  • Товары для дома.

  • Мебель.

  • Инструменты и строительные материалы.

  • Книги и канцелярия.

  • Товары для здоровья.

  • Предметы для дачи и огорода.

  • Адалт-товары.

 

Покупателям предоставляется удобный каталог на сайте маркетплейса СберМегаМаркет, товары можно отфильтровать по разным признакам и увидеть самые покупаемые. Сайт маркетплейса отличается доступными ценами и наличием товаров известных брендов. Кроме того, пользоваться маркетплейсом, знакомиться с ассортиментом и делать покупки можно и через мобильное приложение.

Как покупать товары со скидкой в СберМегаМаркете

Покупателям предоставляются выгодные условия для совершения покупок на сайте СберМегаМаркета. Во-первых, для того чтобы узнать информацию об актуальных акциях, следует посетить специальный раздел сайта. Акции со скидками проводятся по поводу каких-либо праздников или могут быть вообще без повода. Например, в %year% году есть акции на майские праздники. Акции распространяются на определенную категорию товаров и делают выгодные цены еще более экономичными. Иногда можно получить скидку на первый заказ.

Кэшбэк — это еще один способ покупать по доступным ценам. За каждую покупку можно получить 1% от ее стоимости в виде бонуса. На некоторые товары действует повышенный кэшбэк, что позволяет получать еще больше бонусов. Затем их можно потратить на покупку некоторых товаров. Каждый бонус равен 1 рублю. 

Кроме того, в магазине можно пользоваться промокодами, которые дают значительную скидку. Промокоды можно получить, участвуя в акциях.

Как активировать промокод в СберМегаМаркет

Промокод СберМегаМаркет — это еще один способ делать покупки по выгодной цене и со скидкой на сайте маркетплейса. Такой купон позволяет снизить стоимость на некоторые товары. Код нужно ввести во время оформления заказа. Чтобы активировать купон СберМегаМаркета, следует сделать следующее:

  1. На сайте маркетплейса найдите нужный вам товар и откройте его. Нажмите кнопку «Купить», чтобы добавить его в свою корзину.промокод сбермегамаркет

  2. После этого появится окно, в котором нажмите на кнопку «Перейти в корзину».сбер мега маркет промокод

  3. Вы окажетесь в корзине, здесь будет список всех товаров, которые вы собираетесь заказать. В конце списка в специальное поле введите промокод СберМегаМаркета, а затем нажмите на кнопку «Применить», чтобы активировать купон.купон сбермегамаркет на скидку

  4. После этого цена вашего заказа уменьшится согласно скидке, которую дает этот промокод.

Промокоды действуют в течение определенного времени и только на некоторые товары.

Оформление заказа в СберМегаМаркете

После того как вы выбрали нужные вам товары на сайте маркетплейса и ввели промокод магазина СберМегаМаркет, вы можете продолжить оформление заказа. Для этого прокрутите страницу ниже и выберите там способ доставки. Покупателям предоставляется возможность забрать заказ из пункта выдачи или доставка курьером.

Еще ниже нужно указать в форме контактные данные получателя, а также выбрать метод оплаты. На сайте СберМегаМаркета покупки можно оплачивать как при оформлении заказа, так и при получении. Но в зависимости от выбранного способа доставки будут меняться доступные варианты оплаты.

 

И после этого можно нажать на кнопку «Оформить заказ», чтобы отправить его в обработку. Если вы выбрали вариант оплаты сразу, то для того, чтобы заказ отправился в обработку, его нужно будет сначала оплатить. А потом можно уже ожидать доставки, которая произойдет в течение нескольких дней — зависит от региона.

Часто задаваемые вопросы про СберМегаМаркет

★ Какие спецпредложения бывают у маркетплейса?

Чаще всего предлагаются скидки на первую покупку, а также на выделенный ассортимент при заказе от определенной суммы. Встречаются купоны на большинство категорий товаров, от средств личной гигиены до автомобильных шин.

★ Можно ли одновременно воспользоваться промокодом и списать бонусные рубли?

В одном заказе на торговой площадке можно либо применить промокод, либо использовать поощрения с бонусного счета.

★ Почему может не сработать скидочный код СберМегаМаркета?

Если заказан товар по акции «Гарантия лучших цен», он отменяет купон на остальные позиции заказа. Кроме того, коды не действуют на алкоголь, продукцию марок Dyson и Rieker, а также не все из них срабатывают на товары магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».

★ Можно ли примерить одежду и обувь, заказанную на СберМегаМаркете, перед оплатой?

Да, курьер может подождать 15 минут, чтобы покупатель примерил вещи. Также примерка доступна при самовывозе из магазина.

★ Действуют ли на маркетплейсе бонусы «СберСпасибо»?

Да, держатели карт банка могут расплачиваться ими на сайте наряду с бонусными рублями или промокодами. Общая сумма скидки при этом может достигать 99%.

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