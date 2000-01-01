Оформление заказа в СберМегаМаркете

После того как вы выбрали нужные вам товары на сайте маркетплейса и ввели промокод магазина СберМегаМаркет, вы можете продолжить оформление заказа. Для этого прокрутите страницу ниже и выберите там способ доставки. Покупателям предоставляется возможность забрать заказ из пункта выдачи или доставка курьером.

Еще ниже нужно указать в форме контактные данные получателя, а также выбрать метод оплаты. На сайте СберМегаМаркета покупки можно оплачивать как при оформлении заказа, так и при получении. Но в зависимости от выбранного способа доставки будут меняться доступные варианты оплаты.

И после этого можно нажать на кнопку «Оформить заказ», чтобы отправить его в обработку. Если вы выбрали вариант оплаты сразу, то для того, чтобы заказ отправился в обработку, его нужно будет сначала оплатить. А потом можно уже ожидать доставки, которая произойдет в течение нескольких дней — зависит от региона.