600р
купон
Кроме: сертификаты. Dyson, Apple, Rieker, категория ""Шины"" и алк.продукция
1800р
купон
900р
купон
Только для новых клиентов
800р
купон
Скидка распространяется на все категории товаров кроме: Apple, Dyson, Rieker, категории «Шины», «Алкогольная продукция».
500р
купон
Для новых покупателей. На всё кроме: Apple, Dyson, Rieker, категории «Шины», «Алкогольная продукция».
1500р
купон
800р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
600р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
500р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
1800р
купон
1500р
купон
1200р
купон
1200р
купон
1050р
купон
750р
купон
600р
купон
375р
купон
375р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
200р
купон
200р
купон
300р
купон
500р
купон
лучшее
предложение
лучшее
предложение
600р
купон
Кроме: сертификаты. Dyson, Apple, Rieker, категория ""Шины"" и алк.продукция
1800р
купон
900р
купон
Только для новых клиентов
800р
купон
Скидка распространяется на все категории товаров кроме: Apple, Dyson, Rieker, категории «Шины», «Алкогольная продукция».
500р
купон
Для новых покупателей. На всё кроме: Apple, Dyson, Rieker, категории «Шины», «Алкогольная продукция».
1500р
купон
800р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
600р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
500р
купон
Не действует на категории «Носки, чулки, колготки», «Уход за одеждой» и «Средства по уходу за обувью», а также бренд Rieker
1800р
купон
1500р
купон
1200р
купон
1200р
купон
1050р
купон
750р
купон
600р
купон
375р
купон
375р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
300р
купон
200р
купон
200р
купон
300р
купон
500р
купон
лучшее
предложение
лучшее
предложение
600Р
на всё
700Р
купон
700Р
купон
600Р
купон
Не распространяется на заказ алкоголя
1000Р
на всё
600р
купон
Только для новых клиентов. Действует на чек от 5000 рублей. Не действует на сертификаты, Dyson, Apple, Rieker, категория "Шины" и алк.продукция
5 оценок поставлено средняя 5
Хочется покупать товары из разных магазинов в одном месте и при этом платить за доставку только один раз? Это возможно на крупнейшем маркетплейсе СберМегаМаркет. Здесь собраны миллионы товаров от тысяч онлайн-магазинов в любых категориях, от продуктов питания и готовых блюд до бренд ... овой одежды, меблировки, бытовой техники, модной электроники, стройматериалов, детских и зоотоваров. В карточке каждого товара можно выбрать самую выгодную цену. Кроме того, можно существенно экономить на покупках с бонусной программой и скидочными купонами СберМегаМаркета, публикуемыми на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, 16/15с6
Телефон:
+7 (800) 600-08-88
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Сайт маркетплейса СберМегаМаркет представляет собой площадку, на которой собрано более 4 миллионов товаров из 6 тысяч интернет-магазинов. Покупатели могут сравнить товары в разных магазинах, выбрать самую доступную цену и познакомиться с имеющимися отзывами. В удобном виде покупателям предоставляется огромный ассортимент разнообразных товаров.
Сайт маркетплейса СберМегаМаркет является дочерней компанией Сбербанка, он был основан в 2016 году и с тех пор наполняется качественными товарами брендов. Покупателям предоставляется возможность с сайта маркетплейса сделать покупку и заказать доставку в любую точку России. А также здесь действуют скидки, акции, кэшбэк и промокоды.
Можно сказать, что на сайте маркетплейса СберМегаМаркет продается все. Покупателям предоставляются товары из разнообразных категорий для любых целей. Можно привести краткий список из ассортимента сайта маркетплейса:
Электроника — от смартфонов и компьютеров, до мелкой периферии и аксессуаров.
Бытовая техника для кухни и ванной.
Большой ассортимент продуктов питания — готовые блюда, ингредиенты, замороженные продукты, напитки.
Товары для автомобиля.
Товары для детей.
Одежда для мужчин, женщин и детей.
Товары для животных.
Косметика.
Товары для дома.
Мебель.
Инструменты и строительные материалы.
Книги и канцелярия.
Товары для здоровья.
Предметы для дачи и огорода.
Адалт-товары.
Покупателям предоставляется удобный каталог на сайте маркетплейса СберМегаМаркет, товары можно отфильтровать по разным признакам и увидеть самые покупаемые. Сайт маркетплейса отличается доступными ценами и наличием товаров известных брендов. Кроме того, пользоваться маркетплейсом, знакомиться с ассортиментом и делать покупки можно и через мобильное приложение.
Покупателям предоставляются выгодные условия для совершения покупок на сайте СберМегаМаркета. Во-первых, для того чтобы узнать информацию об актуальных акциях, следует посетить специальный раздел сайта. Акции со скидками проводятся по поводу каких-либо праздников или могут быть вообще без повода. Например, в %year% году есть акции на майские праздники. Акции распространяются на определенную категорию товаров и делают выгодные цены еще более экономичными. Иногда можно получить скидку на первый заказ.
Кэшбэк — это еще один способ покупать по доступным ценам. За каждую покупку можно получить 1% от ее стоимости в виде бонуса. На некоторые товары действует повышенный кэшбэк, что позволяет получать еще больше бонусов. Затем их можно потратить на покупку некоторых товаров. Каждый бонус равен 1 рублю.
Кроме того, в магазине можно пользоваться промокодами, которые дают значительную скидку. Промокоды можно получить, участвуя в акциях.
Промокод СберМегаМаркет — это еще один способ делать покупки по выгодной цене и со скидкой на сайте маркетплейса. Такой купон позволяет снизить стоимость на некоторые товары. Код нужно ввести во время оформления заказа. Чтобы активировать купон СберМегаМаркета, следует сделать следующее:
На сайте маркетплейса найдите нужный вам товар и откройте его. Нажмите кнопку «Купить», чтобы добавить его в свою корзину.
После этого появится окно, в котором нажмите на кнопку «Перейти в корзину».
Вы окажетесь в корзине, здесь будет список всех товаров, которые вы собираетесь заказать. В конце списка в специальное поле введите промокод СберМегаМаркета, а затем нажмите на кнопку «Применить», чтобы активировать купон.
После этого цена вашего заказа уменьшится согласно скидке, которую дает этот промокод.
Промокоды действуют в течение определенного времени и только на некоторые товары.
После того как вы выбрали нужные вам товары на сайте маркетплейса и ввели промокод магазина СберМегаМаркет, вы можете продолжить оформление заказа. Для этого прокрутите страницу ниже и выберите там способ доставки. Покупателям предоставляется возможность забрать заказ из пункта выдачи или доставка курьером.
Еще ниже нужно указать в форме контактные данные получателя, а также выбрать метод оплаты. На сайте СберМегаМаркета покупки можно оплачивать как при оформлении заказа, так и при получении. Но в зависимости от выбранного способа доставки будут меняться доступные варианты оплаты.
И после этого можно нажать на кнопку «Оформить заказ», чтобы отправить его в обработку. Если вы выбрали вариант оплаты сразу, то для того, чтобы заказ отправился в обработку, его нужно будет сначала оплатить. А потом можно уже ожидать доставки, которая произойдет в течение нескольких дней — зависит от региона.
Чаще всего предлагаются скидки на первую покупку, а также на выделенный ассортимент при заказе от определенной суммы. Встречаются купоны на большинство категорий товаров, от средств личной гигиены до автомобильных шин.
В одном заказе на торговой площадке можно либо применить промокод, либо использовать поощрения с бонусного счета.
Если заказан товар по акции «Гарантия лучших цен», он отменяет купон на остальные позиции заказа. Кроме того, коды не действуют на алкоголь, продукцию марок Dyson и Rieker, а также не все из них срабатывают на товары магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».
Да, курьер может подождать 15 минут, чтобы покупатель примерил вещи. Также примерка доступна при самовывозе из магазина.
Да, держатели карт банка могут расплачиваться ими на сайте наряду с бонусными рублями или промокодами. Общая сумма скидки при этом может достигать 99%.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод СберМегаМаркет: минус 600 рублей при покупке от 5000 рублей для новых пользователей
|all***
|Промокод
|Дисконт 1800 рублей от 6000 рублей для новых клиентов на категории «Одежда, обувь и аксессуары» с купоном СберМегаМаркет
|mmo***
|Промокод
|Минус 900 рублей при покупке от 3000 рублей на категории «Одежда, обувь и аксессуары» с промокодом СберМегаМаркет на первый заказ
|mmo***
|Промокод
|Скидка 800 рублей на чек от 4000 рублей (Только Екб и Свердловская область)
|ekb***
|Промокод
|Выгода 500 рублей на всё от 2000 рублей (Только Екб и Свердловская область)
|ekb***
|Промокод
|Минус 1500 рублей на чек от 10000 рублей на категории "Электроника" и "Бытовая техника"
|meg***
|Промокод
|При покупке товаров категории «Одежда, обувь и аксессуары» от 4000 рублей получи дисконт 800 рублей с промокодом СберМегаМаркет на первый заказ
|fas***
|Промокод
|При покупке товаров категории «Одежда, обувь и аксессуары» от 3000 рублей получи дисконт 600 рублей
|fas***
|Промокод
|При покупке товаров категории «Одежда, обувь и аксессуары» от 2500 рублей получи дисконт 500 рублей
|fas***
|Промокод
|При покупке электроинструментов на сумму от 12000 рублей получи дисконт 1800 рублей
|elt***