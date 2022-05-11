Промокоды Delivery Club на октябрь
Акции и купоны Delivery Club на октябрь 2022
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300 рублей скидки на заказ от 1500 рублей в сервисе доставки "САМОКАТ"!
200Р
200Р
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-150 рублей на 3 первых заказа от 800 рублей в сервисе доставки "САМОКАТ"!
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Лучшие промокоды Delivery Club
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 400 рублей на ВЕСЬ первый заказ в ресторанах от 999 рублей
|672***
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|PSI***
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|200 рублей скидки на заказ от 800 рублей в сервисе доставки "САМОКАТ"!
|PSV***
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|-150 рублей на 3 первых заказа от 800 рублей в сервисе доставки "САМОКАТ"!
|PS5***
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|Скидка 100 руб. на второй заказ через сервис САМОКАТ!
|PSL***
|Скидка
|Бесплатная доставка из «Сити Пицца»
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка суши из «Якитория»
|не требуется
|Скидка
|Все спецпреложения от Delivery Club!
|не требуется