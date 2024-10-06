Промокоды Делимобиль (Delimobil) на Апрель 2024
Список рабочих купонов и акций Делимобиль. Актуальных промокодов на сегодня: 10
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700Р
700Р
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Бонусные 700 баллов на первую поездку
600Р
600Р
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Бонусные 600 баллов на первую поездку
300Р
300Р
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Бонусные 300 баллов на поездки для постоянного пользователя, кто не совершал поездки более 180 дней
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Бесплатный осмотр машины в течении 7 минут
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33%
33%
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Скидка до 33% аккуратным водителям
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+400 баллов по реферальной программе
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600 бонусов на первую поездку
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Лучшие промокоды Делимобиль
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Бонусные 700 баллов на первую поездку
|B9W***
|Промокод
|Бонусные 600 баллов на первую поездку
|AXH***
|Промокод
|Бонусные 300 баллов на поездки для постоянного пользователя, кто не совершал поездки более 180 дней
|FXP***
|Скидка
|Бесплатный осмотр машины в течении 7 минут
|не требуется
|Скидка
|При частых поездках действует система скидок
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 33% аккуратным водителям
|не требуется
|Скидка
|Фиксированная цена по проездному на каршеринг
|не требуется
|Скидка
|Бонус 500 рублей по акции "Не дыми"
|не требуется
|Скидка
|+400 баллов по реферальной программе
|не требуется
|Промокод
|600 бонусов на первую поездку
|7DA***