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Промокоды Lime на Август

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Микрокредиты со скидкой по купону в Лайм Займ

Сервис оказывает услуги микрокредитования всем гражданам РФ. Оформить заявку на получение средств можно дистанционно, понадобится только минимальный пакет документов и номер телефона. На оформление уходит не более нескольких минут, а благодаря автоматической системе скоринга заявки ... рассматриваются быстро. Деньги отправляются на карту, счет, через систему переводов Contact или на QIWI-кошелек. Получить займ с минимальными процентами помогают промокоды от Lime, а также программа лояльности компании для постоянных клиентов.


Посетить Lime
Контакты Lime

Юридический адрес:
630102, Россия, Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401

Электронная почта:
support@lime-zaim.ru

Телефон:
+7 (383) 207-98-89

Соц. сети:

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Специальные предложения от Lime

Больше о сервисе микрокредитования Lime

Микрокредитная организация начала свою работу в 2013 году. За 8 лет она превратилась в одну из популярных компаний на рынке микрофинансовых услуг для населения и открыла представительства в других странах – Польше и Южно-Африканской Республике.

МФО выдает займы дистанционно, на сайте и каждый день совершенствует свои сервисы. Благодаря собственному ИТ-отделу организация создала скоринговую систему, позволяющую в кратчайшие сроки оценить платежеспособность заемщика и принять решение о выдаче ему средств. При этом оценивается 276 различных показателей. Это позволяет выдавать займы клиентам, действительно готовым возвратить их в срок. Такой подход уменьшает издержки компании, улучшает качество сервиса и позволяет держать цену услуг на конкурентном уровне.

Lime не забывает о своих клиентах, уменьшая процентную ставку в рамках программы лояльности и проводя акции. Новым и постоянным пользователям организация раздает промокоды на оформление договора со скидкой.

Самые популярные услуги сервиса

Компания предлагает пользователям 2 основных кредитных продукта – займы до 20 тыс. рублей и до 70 тыс. рублей. В зависимости от выбранной услуги отличается процентная ставка и условия кредитования. Если при подписании договора до 20 тыс. рублей вся сумма займа оплачивается одним платежом, то в случае большего займа она делится на несколько ежемесячных платежей. Конечная сумма к оплате, дата и условия погашения задолженности отражаются в договоре и в личном кабинете клиента.

Наибольшей популярностью у клиентов Лайм пользуются микрокредиты суммой до 20 тыс. рублей. Среди всех способов получения средств выбирают банковскую карту. Для оформления нужен минимальный пакет документов, номер телефона и адрес электронной почты, реквизиты счета для перевода средств. Срок кредитования – от несколько дней до месяца.

При желании клиент может в любой момент продлить срок пользования средствами. Пролонгацию можно оформить в личном кабинете, оплатив проценты, начисленные с момента оформления договора по текущий день. Процесс утверждения заявки отнимает несколько минут. После этого клиенту останется дистанционно подписать договор, используя код безопасности.

Скидки для постоянных клиентов сервиса Lime

После оформления первого заказа услуг и успешного закрытия договора клиент получает скидку на следующий займ. Он становится участником программы лояльности. В зависимости от количества успешно закрытых договоров отличается уровень клиента в дисконтной системе:

  • После погашения более 3 займов – снижение процентной ставки на 8%.

  • После погашения более 6 займов – снижение процентной ставки на 14%.

  • После погашения более 9 займов – снижение процентной ставки на 20%.

У каждого клиента Lime есть личный кабинет. В нем отображается вся необходимая информация по займам, текущий размер задолженности, срок погашения, размер процентной ставки и размер скидки. Переход на новый уровень программы лояльности происходит сразу, как только пользователь выполнит описанные в правилах условиях.

Способы получения денег

При оформлении заявки можно выбрать удобный способ получения средств – на банковскую карту, QIWI-кошелек, через Contact или на счет. Реквизиты указываются в личном кабинете клиента. Для подтверждения операций – изменения номера карты, добавления нового способа получения средств и других действий – понадобится номер телефона.

Как погасить кредит

Для этого можно перевести средства по реквизитам компании, указав номер договора, использовать соответствующую опцию в личном кабинете или мобильный банкинг. При оплате на сайте средства зачисляются мгновенно, а в случае перевода по реквизитам компании могут поступать на счет в течение нескольких дней.

Как продлить срок действия договора

Если клиент не способен погасить задолженность вовремя, то он может продлить срок действия договора. Опция пролонгации доступна в личном кабинете. Пользователю нужно будет уплатить начисленные проценты любым удобным способом, после чего кредитный договор будет продлен.

Как в Lime применить промокод и снизить процентную ставку

Микрокредитная организация постоянно раздает скидочные купоны, действующие при первом и последующих обращениях. Это цифро-буквенные комбинации, снижающие размер процентов по договору на определенную сумму. Применить промокод можно в личном кабинете клиента на одном из этапов оформления договора. Для этого нужно:

  1. Найти подходящий код купона на этой странице. На этом портале собраны все актуальные варианты снижения цены услуг микрофинансовой компании.

  2. Скопировать код. Для этого достаточно кликнуть по нему. Комбинация цифр и букв скопируется, пользователя переадресует на сайт Лайм Займ.

  3. Указать сумму кредита и срок его погашения. Нужно учитывать, что при погашении задолженности средства могут поступать на счет в течение нескольких дней.

  4. Зарегистрироваться на сайте. Для этого нужно будет указать номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию.

  5. Найти поле для ввода промокода. Оно отображается на одном из этапов оформления.

  6. Вставить цифро-буквенную комбинацию и применить скидку. После этого размер скидки отобразится в конечной сумме процентов и клиент сможет завершить оформление.

Промокоды позволяют существенно уменьшать размер процентной ставки или оформлять беспроцентные займы. Размер скидки и другая информация есть в описании актуальных купонов на этой странице.

Часто задаваемые вопросы про Lime

★ Что нужно для оформления займа в Lime?

Для этого понадобится паспорт, СНИЛС или ИНН и номер телефона. На процедуру оформления нужно около 5 минут.

★ Что дает использование промокодов в Лайм?

Это позволяет снижать процентную ставку на определенный процент и получать более выгодные условия кредитования.

★ Как продлить срок действия договора в Lime?

Для этого нужно использовать соответствующую опцию в личном кабинете. Понадобится оплатить начисленные проценты.

★ Есть ли в Lime программа лояльности?

Да, постоянным клиентам микрокредитная компания предлагает дополнительные скидки.

★ Какие способы получения денег есть в Lime?

Средства переводятся на карту, банковский счет, кошелек QIWI или через систему Contact.

Лучшие промокоды Lime

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДарим до минус 20% на повторный займ по купону Лаймне требуется
СкидкаПромокод Лайм: погаси более 9 займов и получи скидку 20%не требуется
СкидкаПри погашении более 6 займов получите скидку 14%не требуется
СкидкаВозьми займ до 20000 рублей и выплати его за две недели с выгодой до 13%не требуется
СкидкаДисконт 8% при погашении более 3 займов по промокоду Лайм Займне требуется
СкидкаПо промокоду Lime Zaim ставка 0% для всех новых клиентовне требуется
СкидкаВозьми деньги в займ до зарплаты на лучших условиях по купону Лаймне требуется
СкидкаОформи быстрый займ всего за 15 минут по промокоду LIMEне требуется
СкидкаКупон Лайм: дарим скидки постоянным клиентамне требуется
СкидкаПо купону Лайм получи возможность продлить займ на 14 днейне требуется

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