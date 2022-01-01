Больше о сервисе микрокредитования Lime

Микрокредитная организация начала свою работу в 2013 году. За 8 лет она превратилась в одну из популярных компаний на рынке микрофинансовых услуг для населения и открыла представительства в других странах – Польше и Южно-Африканской Республике.

МФО выдает займы дистанционно, на сайте и каждый день совершенствует свои сервисы. Благодаря собственному ИТ-отделу организация создала скоринговую систему, позволяющую в кратчайшие сроки оценить платежеспособность заемщика и принять решение о выдаче ему средств. При этом оценивается 276 различных показателей. Это позволяет выдавать займы клиентам, действительно готовым возвратить их в срок. Такой подход уменьшает издержки компании, улучшает качество сервиса и позволяет держать цену услуг на конкурентном уровне.

Lime не забывает о своих клиентах, уменьшая процентную ставку в рамках программы лояльности и проводя акции. Новым и постоянным пользователям организация раздает промокоды на оформление договора со скидкой.

Самые популярные услуги сервиса

Компания предлагает пользователям 2 основных кредитных продукта – займы до 20 тыс. рублей и до 70 тыс. рублей. В зависимости от выбранной услуги отличается процентная ставка и условия кредитования. Если при подписании договора до 20 тыс. рублей вся сумма займа оплачивается одним платежом, то в случае большего займа она делится на несколько ежемесячных платежей. Конечная сумма к оплате, дата и условия погашения задолженности отражаются в договоре и в личном кабинете клиента.

Наибольшей популярностью у клиентов Лайм пользуются микрокредиты суммой до 20 тыс. рублей. Среди всех способов получения средств выбирают банковскую карту. Для оформления нужен минимальный пакет документов, номер телефона и адрес электронной почты, реквизиты счета для перевода средств. Срок кредитования – от несколько дней до месяца.

При желании клиент может в любой момент продлить срок пользования средствами. Пролонгацию можно оформить в личном кабинете, оплатив проценты, начисленные с момента оформления договора по текущий день. Процесс утверждения заявки отнимает несколько минут. После этого клиенту останется дистанционно подписать договор, используя код безопасности.

Скидки для постоянных клиентов сервиса Lime

После оформления первого заказа услуг и успешного закрытия договора клиент получает скидку на следующий займ. Он становится участником программы лояльности. В зависимости от количества успешно закрытых договоров отличается уровень клиента в дисконтной системе:

После погашения более 3 займов – снижение процентной ставки на 8%.

После погашения более 6 займов – снижение процентной ставки на 14%.

После погашения более 9 займов – снижение процентной ставки на 20%.

У каждого клиента Lime есть личный кабинет. В нем отображается вся необходимая информация по займам, текущий размер задолженности, срок погашения, размер процентной ставки и размер скидки. Переход на новый уровень программы лояльности происходит сразу, как только пользователь выполнит описанные в правилах условиях.

Способы получения денег

При оформлении заявки можно выбрать удобный способ получения средств – на банковскую карту, QIWI-кошелек, через Contact или на счет. Реквизиты указываются в личном кабинете клиента. Для подтверждения операций – изменения номера карты, добавления нового способа получения средств и других действий – понадобится номер телефона.

Как погасить кредит

Для этого можно перевести средства по реквизитам компании, указав номер договора, использовать соответствующую опцию в личном кабинете или мобильный банкинг. При оплате на сайте средства зачисляются мгновенно, а в случае перевода по реквизитам компании могут поступать на счет в течение нескольких дней.

Как продлить срок действия договора

Если клиент не способен погасить задолженность вовремя, то он может продлить срок действия договора. Опция пролонгации доступна в личном кабинете. Пользователю нужно будет уплатить начисленные проценты любым удобным способом, после чего кредитный договор будет продлен.