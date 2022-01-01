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12 оценок поставлено средняя 4.5
Компания Movavi продает программы для обработки видео и фото. Пользователям предоставляется возможность работать с мультимедиа на компьютере, ноутбуке и мобильных устройствах. Также доступен онлайн-редактор, не требующий инсталляции на ПК. Для многих продуктов создана бесплатная про ... бная версия. При покупке подписки магазин часто дарит подарки и скидки. Если акции отсутствуют, можно воспользоваться промокодом Movavi. На этой странице собраны все актуальные бонусные предложения продавца.
Юридический адрес:
ООО «ТауКонсалт» Офис 1306, ул. Фрунзе, 242, 630112, Новосибирск
Телефон:
8 800 333 6437
Соц. сети:
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Компания Movavi предлагает решения для обработки видео, звука и фотографий на компьютере или в онлайн-сервисе. Свою первую программу фирма выпустила в 2004 году. Сегодня в каталоге организации десятки редакторов и конвертеров на разных языках. Эти продукты популярны во всем мире. Количество стран, жители которых заказывали ПО, давно перевалило за 200. В штате компании работает более 400 сотрудников, офисы базируются в Новосибирске, США и на Кипре.
Магазин Мовави открывает бесплатный доступ к пробным версиям программ. Здесь есть практически все функции с некоторыми ограничениями вроде наличия водяных знаков и временных лимитов. Чтобы начать работу в полной версии, придется купить код активации (переустанавливать ПО не нужно). Клиентам часто предоставляют скидки и подарки. На этой странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых тоже можно получить бонус.
Большинство программ Movavi предназначены для компьютеров и ноутбуков с операционными системами Windows и macOS:
Video Suite. Удобный редактор видео и фото с возможностью конвертации файлов, записи экрана и многого другого.
Picverse. Фоторедактор на русском языке с искусственным интеллектом в качестве помощника.
Конвертер Видео. Преобразователь медиафайлов в десятки распространенных форматов, включая HD.
Видеоредактор Плюс. Простая и мощная программа для работы с видеоматериалами.
Захват экрана. Запись видео с монитора компьютера в 1 клик.
Unlimited. Набор, в который входят все популярные программы Мовави.
Если не хочется устанавливать лишнее ПО, можно использовать онлайн-видеоредактор. Для владельцев девайсов на iOS и Android есть отдельные программы для обработки видео и фото — Clips, PDFChef Scanner и Picverse. В отдельном разделе собраны инструкции для каждого продукта. В помощь клиенту также опубликованы различные образовательные материалы.
После регистрации на сайте Movavi игрок получает персональные промокоды и другие бонусы. Актуальные предложения отображаются в разделе «Акции» личного кабинета или приходят в электронной рассылке. Присылают их не так часто, как хотелось бы, но ничто не мешает воспользоваться бонусными купонами продавца, доступными бесплатно на этой странице.
Также компания приглашает принять участие в партнерской программе. За каждого клиента, оформившего подписку на сайте Мовави, полагается комиссия. Для начала нужно зарегистрироваться на Admitad в статусе веб-мастера. После этого участник получает рекламные материалы для размещения на своей странице, сайте или другой интернет-площадке.
Чем популярнее ресурс, тем выше вероятность, что его посетители заинтересуются предложением и перейдут по ссылке. Но не менее важен творческий подход. Например, можно самостоятельно формировать промокоды и привлекать людей скидками. Самым активным участникам программы обычно предлагают более выгодные условия сотрудничества. К партнерству на особых условиях приглашают реселлеров, дистрибьюторов, производителей компьютерной техники и разработчиков комплексных IT-решений.
Сайт компании Movavi предлагает большой выбор способов оплаты. Проще всего рассчитаться за подписку банковской картой — Visa, MasterCard или Мир. Принимают и переводы с электронных кошельков и сервисов — WebMoney, Киви, WalletOne, ЮMoney, LiqPay и других. Клиенты телефонных операторов Билайн, Мегафон, МТС и TELE2 могут внести деньги с мобильного.
Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет через крупнейшие российские банки. Список доступных способов оплаты напрямую зависит от страны, в которой проживает заказчик. Промокод следует использовать при оформлении заказа, после приема заявки активировать его не получится.
Регистрация на сайте Movavi займет буквально пару минут. При наличии аккаунта на Фейсбуке или Гугле потребуется и того меньше. Достаточно дать разрешение на обработку данных профиля. После открытия учетной записи можно приступать непосредственно к покупкам.
Для каждой программы предлагается персональная и бизнес-подписка с ограниченным или неограниченным сроком действия. Зачастую есть возможность скачать и бесплатную пробную версию. При оформлении заказа просят сообщить электронный адрес. На этот email и будет выслан ключ для активации продукта. Если файл не пришел, сначала проверьте папку «Спам», а потом обратитесь в техподдержку.
Чтобы отказаться от подписки, нужно заполнить электронную форму на странице техподдержки. В анкете следует указать название продукта и изложить суть проблемы. Менеджер выйдет на связь, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Претензии принимаются в течение 30 суток с момента покупки. Перевод денег занимает до 10 рабочих дней.
Промокодом называется уникальная комбинация символов или просто слово, содержащееся в подарочных купонах, бесплатно распространяемых продавцами. Если указать этот код при оформлении заказа, система даст скидку или подарок в соответствии с условиями акции. Действующие предложения сайта Мовави собраны на этой странице. Для активации любого из них понадобится лишь несколько простых шагов:
Скопировать код купона и перейти на сайт продавца по ссылке.
Зарегистрироваться и зайти на страницу магазина.
Выбрать товар, нажать «Добавить в корзину».
Кликнуть по «Перейти в корзину» и в появившемся окне нажать «Оплатить».
Найти надпись «У меня есть купон».
Вставить код в открывшееся поле.
Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.
Выбрать способ оплаты, указать контактные данные и завершить оформление покупки.
Промокод может не сработать, если на товар уже распространяется скидка по другой акции. Иногда купон не содержит кода. Это означает, что достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим указаниям.
На сайте регулярно проходят распродажи, также доступны промокоды.
Наличие знака означает, что пользователь работает в пробной версии ПО. Чтобы убрать это ограничение, нужно купить подписку.
Ответ занимает до 3 рабочих дней, онлайн-чат на сайте отсутствует.
Подписка обычно предоставляется только на один компьютер с конкретной ОС. Можно переустановить программу на другое устройство, предварительно удалив на старом.
ПО обновляется автоматически, при выходе новой версии придет отдельное уведомление.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Набор эффектов "Эйфория" от 500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Видеоредактор Плюс со скидкой 10% онлайн с Movavi купоном
|не требуется