Movavi — программы для работы с мультимедиа

Компания Movavi предлагает решения для обработки видео, звука и фотографий на компьютере или в онлайн-сервисе. Свою первую программу фирма выпустила в 2004 году. Сегодня в каталоге организации десятки редакторов и конвертеров на разных языках. Эти продукты популярны во всем мире. Количество стран, жители которых заказывали ПО, давно перевалило за 200. В штате компании работает более 400 сотрудников, офисы базируются в Новосибирске, США и на Кипре.

Магазин Мовави открывает бесплатный доступ к пробным версиям программ. Здесь есть практически все функции с некоторыми ограничениями вроде наличия водяных знаков и временных лимитов. Чтобы начать работу в полной версии, придется купить код активации (переустанавливать ПО не нужно). Клиентам часто предоставляют скидки и подарки. На этой странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых тоже можно получить бонус.

Какие продукты и услуги предлагает Movavi

Большинство программ Movavi предназначены для компьютеров и ноутбуков с операционными системами Windows и macOS:

Video Suite. Удобный редактор видео и фото с возможностью конвертации файлов, записи экрана и многого другого.

Picverse. Фоторедактор на русском языке с искусственным интеллектом в качестве помощника.

Конвертер Видео. Преобразователь медиафайлов в десятки распространенных форматов, включая HD.

Видеоредактор Плюс. Простая и мощная программа для работы с видеоматериалами.

Захват экрана. Запись видео с монитора компьютера в 1 клик.

Unlimited. Набор, в который входят все популярные программы Мовави.

Если не хочется устанавливать лишнее ПО, можно использовать онлайн-видеоредактор. Для владельцев девайсов на iOS и Android есть отдельные программы для обработки видео и фото — Clips, PDFChef Scanner и Picverse. В отдельном разделе собраны инструкции для каждого продукта. В помощь клиенту также опубликованы различные образовательные материалы.

Партнерская программа

После регистрации на сайте Movavi игрок получает персональные промокоды и другие бонусы. Актуальные предложения отображаются в разделе «Акции» личного кабинета или приходят в электронной рассылке. Присылают их не так часто, как хотелось бы, но ничто не мешает воспользоваться бонусными купонами продавца, доступными бесплатно на этой странице.

Также компания приглашает принять участие в партнерской программе. За каждого клиента, оформившего подписку на сайте Мовави, полагается комиссия. Для начала нужно зарегистрироваться на Admitad в статусе веб-мастера. После этого участник получает рекламные материалы для размещения на своей странице, сайте или другой интернет-площадке.

Чем популярнее ресурс, тем выше вероятность, что его посетители заинтересуются предложением и перейдут по ссылке. Но не менее важен творческий подход. Например, можно самостоятельно формировать промокоды и привлекать людей скидками. Самым активным участникам программы обычно предлагают более выгодные условия сотрудничества. К партнерству на особых условиях приглашают реселлеров, дистрибьюторов, производителей компьютерной техники и разработчиков комплексных IT-решений.

Оплата покупок

Сайт компании Movavi предлагает большой выбор способов оплаты. Проще всего рассчитаться за подписку банковской картой — Visa, MasterCard или Мир. Принимают и переводы с электронных кошельков и сервисов — WebMoney, Киви, WalletOne, ЮMoney, LiqPay и других. Клиенты телефонных операторов Билайн, Мегафон, МТС и TELE2 могут внести деньги с мобильного.

Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет через крупнейшие российские банки. Список доступных способов оплаты напрямую зависит от страны, в которой проживает заказчик. Промокод следует использовать при оформлении заказа, после приема заявки активировать его не получится.

Доставка продукта

Регистрация на сайте Movavi займет буквально пару минут. При наличии аккаунта на Фейсбуке или Гугле потребуется и того меньше. Достаточно дать разрешение на обработку данных профиля. После открытия учетной записи можно приступать непосредственно к покупкам.

Для каждой программы предлагается персональная и бизнес-подписка с ограниченным или неограниченным сроком действия. Зачастую есть возможность скачать и бесплатную пробную версию. При оформлении заказа просят сообщить электронный адрес. На этот email и будет выслан ключ для активации продукта. Если файл не пришел, сначала проверьте папку «Спам», а потом обратитесь в техподдержку.

Отказ от подписки

Чтобы отказаться от подписки, нужно заполнить электронную форму на странице техподдержки. В анкете следует указать название продукта и изложить суть проблемы. Менеджер выйдет на связь, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Претензии принимаются в течение 30 суток с момента покупки. Перевод денег занимает до 10 рабочих дней.