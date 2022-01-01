Подробнее о сервисе покупки билетов Parter

Сайт Parter – это крупнейший в России онлайн-сервис покупки билетов на мероприятия. Компания входит в группу Eventim, являющуюся одним из крупнейших европейских дистрибьюторов в этой нише. Сервис работает с 2000 года и предлагает купить билеты на тысячи мероприятий по всей России. Их можно заказать онлайн, без необходимости стоять в очереди возле кассы, по номинальной стоимости и с низкой комиссией посредника.

Большой выбор развлекательных мероприятий со скидками на билеты

Сервис Parter предлагает большой выбор развлекательных мероприятий по всей России. Здесь можно купить билеты на концерты, театральные представления, различные шоу, спортивные матчи, выставки и экскурсии, а также другие интересные события. Благодаря скидкам их можно приобретать с дисконтом. Актуальные купоны компании и промокоды, которые дают право на скидку, собраны на этой странице. Здесь представлены только актуальные акции.

Программа лояльности «Фанбонус»

«Фанбонус» – это программа лояльности для постоянных клиентов сервиса Parter, позволяющая получать билеты бесплатно. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого 5% средств, потраченных на сайте, будут возвращаться на счет в виде кэшбэка. Эти бонусы эквивалентны рублям.

Ежегодно в январе компания меняет баллы на сертификаты, которые можно тратить на покупки. Максимальная сумма накопленных бонусов за год ограничена 5 тысячами рублей. При превышении лимита дополнительные подарки не предоставляются. Если сертификат не используется в течение срока действия (он составляет 2 года), бонус сгорает.

Способы оплаты билетов

Основной способ оплаты билетов – предоплата онлайн на сайте Партер. Ее можно осуществить, используя банковские карты систем Visa, MasterCard и Мир. После оплаты можно получить билет выбранным способом: в электронном или бумажном виде. Цифровые контрамарки можно приобрести только по предоплате.

При наличии классического варианта дистрибуции (бумажный билет) возможен выкуп у курьера или в кассе. В таком случае нужно внести оплату в течение 48 часов с момента бронирования. Если этого не сделать, бронь снимается, заказ аннулируется. Время бронирования может быть уменьшено организаторами.

Помимо денег, для оплаты можно использовать подарочные сертификаты Parter. Если стоимость билета выше номинала ваучера, разницу можно доплатить банковской картой. В случае когда номинал сертификата выше, оставшуюся сдачу можно будет потратить на следующую покупку.

Условия доставки

Сервис Партер поддерживает два способа дистрибуции билетов: классическую и цифровую. Их доступность зависит от мероприятия. Электронный билет распечатывается покупателем самостоятельно и предъявляется для сканирования. Он одноразовый, повторно использовать код (например, в случае несанкционированного копирования) нельзя. Мобильный билет представляет собой цифровой пропуск, который не нужно распечатывать. Он сохраняется в приложении и предъявляется при входе. Для посещения мероприятия достаточно предъявить код на экране для сканирования.

Классические бумажные билеты можно получить двумя способами: заказать курьерскую доставку и забрать в кассе. Их доступность зависит от организаторов мероприятия, так как для большинства концертов, выступлений, спортивных матчей и других событий доступны только контрамарки в цифровом формате.

Возврат билетов

Согласно правилам сервиса, возврат билетов при невозможности (или нежелании) посещать мероприятия невозможен. Получить деньги можно только в случае отмены или переноса события. Для этого необходимо связаться со службой поддержки и получить инструкции для возврата средств.

На случай форс-мажора, такого как болезнь или травма, можно застраховать билет. Эта услуга активируется в меню оформления заказа. При наступлении страхового случая можно вернуть потраченные средства, предоставив соответствующие доказательства (например, медицинскую справку) страховщику.