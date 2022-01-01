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Промокоды Parter на Август

Акции и купоны Parter на Август 2022

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1200Р
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Истекает через 93 дня Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
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1000Р
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Скидка
Шоу воды от 1000 рублей для детей по промокоду Parter
Истекает через 11 дней Открыть Акцию

2300Р
купон

Скидка
Билеты на Би-2 всего за 2300 рублей
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Промокоды Parter на покупку билетов онлайн

Сервис Parter – портал для бронирования билетов на концерты и другие мероприятия онлайн. Его каталог содержит тысячи событий по всей России. Удобный сайт и мобильное приложение позволяют бронировать билеты в несколько кликов, выбирая лучшие места с помощью приложенной схемы зала. Ку ... пить их можно в классическом бумажном виде и в цифровом формате. Купоны Parter, собранные в этом разделе, помогут получить скидку на бронирование, а программа лояльности позволяет достичь максимальной выгоды.


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Контакты Parter

Юридический адрес:
Юридический адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1, Помещение 1, этаж 25. Почтовый адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.

Электронная почта:
contact@parter.ru

Телефон:
+7 (495) 258-00-00

Соц. сети:

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Специальные предложения от Parter

Подробнее о сервисе покупки билетов Parter

Сайт Parter – это крупнейший в России онлайн-сервис покупки билетов на мероприятия. Компания входит в группу Eventim, являющуюся одним из крупнейших европейских дистрибьюторов в этой нише. Сервис работает с 2000 года и предлагает купить билеты на тысячи мероприятий по всей России. Их можно заказать онлайн, без необходимости стоять в очереди возле кассы, по номинальной стоимости и с низкой комиссией посредника.

Большой выбор развлекательных мероприятий со скидками на билеты

Сервис Parter предлагает большой выбор развлекательных мероприятий по всей России. Здесь можно купить билеты на концерты, театральные представления, различные шоу, спортивные матчи, выставки и экскурсии, а также другие интересные события. Благодаря скидкам их можно приобретать с дисконтом. Актуальные купоны компании и промокоды, которые дают право на скидку, собраны на этой странице. Здесь представлены только актуальные акции.

Программа лояльности «Фанбонус»

«Фанбонус» – это программа лояльности для постоянных клиентов сервиса Parter, позволяющая получать билеты бесплатно. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого 5% средств, потраченных на сайте, будут возвращаться на счет в виде кэшбэка. Эти бонусы эквивалентны рублям.

Ежегодно в январе компания меняет баллы на сертификаты, которые можно тратить на покупки. Максимальная сумма накопленных бонусов за год ограничена 5 тысячами рублей. При превышении лимита дополнительные подарки не предоставляются. Если сертификат не используется в течение срока действия (он составляет 2 года), бонус сгорает.

Способы оплаты билетов

Основной способ оплаты билетов – предоплата онлайн на сайте Партер. Ее можно осуществить, используя банковские карты систем Visa, MasterCard и Мир. После оплаты можно получить билет выбранным способом: в электронном или бумажном виде. Цифровые контрамарки можно приобрести только по предоплате.

При наличии классического варианта дистрибуции (бумажный билет) возможен выкуп у курьера или в кассе. В таком случае нужно внести оплату в течение 48 часов с момента бронирования. Если этого не сделать, бронь снимается, заказ аннулируется. Время бронирования может быть уменьшено организаторами.

Помимо денег, для оплаты можно использовать подарочные сертификаты Parter. Если стоимость билета выше номинала ваучера, разницу можно доплатить банковской картой. В случае когда номинал сертификата выше, оставшуюся сдачу можно будет потратить на следующую покупку.

Условия доставки

Сервис Партер поддерживает два способа дистрибуции билетов: классическую и цифровую. Их доступность зависит от мероприятия. Электронный билет распечатывается покупателем самостоятельно и предъявляется для сканирования. Он одноразовый, повторно использовать код (например, в случае несанкционированного копирования) нельзя. Мобильный билет представляет собой цифровой пропуск, который не нужно распечатывать. Он сохраняется в приложении и предъявляется при входе. Для посещения мероприятия достаточно предъявить код на экране для сканирования.

Классические бумажные билеты можно получить двумя способами: заказать курьерскую доставку и забрать в кассе. Их доступность зависит от организаторов мероприятия, так как для большинства концертов, выступлений, спортивных матчей и других событий доступны только контрамарки в цифровом формате.

Возврат билетов

Согласно правилам сервиса, возврат билетов при невозможности (или нежелании) посещать мероприятия невозможен. Получить деньги можно только в случае отмены или переноса события. Для этого необходимо связаться со службой поддержки и получить инструкции для возврата средств.

На случай форс-мажора, такого как болезнь или травма, можно застраховать билет. Эта услуга активируется в меню оформления заказа. При наступлении страхового случая можно вернуть потраченные средства, предоставив соответствующие доказательства (например, медицинскую справку) страховщику.

Как купить билеты со скидкой в Parter, используя промокод

Основной вид дисконта в Parter – скидка по промокоду, которая предоставляется при вводе цифро-буквенного кода купона. Найти действующие предложения можно в этом разделе. Чтобы воспользоваться одним из них, необходимо:

  1. Найти акцию в списке и скопировать промокод из ее описания.

  2. Перейти на сайт для выбора мероприятий.

  3. Найдя мероприятие, открыть меню выбора мест и добавить в корзину интересующие позиции.

  4. На странице оформления заказа найти поле «Использовать сертификат/промокод» и вставить туда код купона.

  5. Завершить покупку, указав способы оплаты и доставки.

Так как для ввода промокода и номера подарочного сертификата используется одно поле, применять их совместно нельзя.

Часто задаваемые вопросы про Parter

★ Какие скидки есть в Parter?

На постоянной основе скидки сервиса предоставляются в рамках программы лояльности. Она позволяет возвращать часть потраченных денег и менять их на билеты. Сервис также предоставляет скидки в рамках акций, с условиями которых можно ознакомиться на этой странице и на официальном сайте.

★ Где найти промокоды на покупку билетов в Партере?

Актуальные скидочные купоны сервиса и другие виды дисконта на покупку билетов онлайн можно найти на этой странице.

★ Можно ли вернуть билет в Parter?

Вернуть билет и получить обратно деньги можно только в случае отмены или переноса мероприятия. Если попасть на концерт просто не получается или нет желания, то вернуть деньги за него невозможно. Исключением являются застрахованные билеты, за которые можно получить компенсацию страховой компании в случае форс-мажора.

★ Что такое сервисный сбор Партера?

Сервисный сбор – это комиссия сервиса, взимаемая им за оказание посреднических услуг. Ее размер для большинства мероприятий составляет 10% от стоимости билетов.

★ Сколько стоит доставка билетов в Parter?

Бумажные контрамарки доставляются бесплатно. Билеты, реализуемые в цифровом формате, автоматически приходят на почту или в приложении, доставка для них не нужна.

Лучшие промокоды Parter

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаБольшой концерт группы Кино от 1200 рублей по промокоду Parterне требуется
СкидкаПочти серьезно в Московском цирке Никулина от 1500 рублейне требуется
СкидкаШоу воды от 1000 рублей для детей по промокоду Parterне требуется
СкидкаБилеты на Би-2 всего за 2300 рублейне требуется
СкидкаПоход в театр от 500 рублей по промокоду Parterне требуется

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