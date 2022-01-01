Больше информации о брендовом магазине Reebok

С 1958 года бренд выпускает спортивную обувь, одежду и аксессуары для активного отдыха. В линейке товаров находят отражение современные материалы и технологии. Они позволяют удерживать тепло, делать одежду и обувь дышащей. Отдельное внимание уделяется анатомическим особенностям ног. Специальные подкладки и многослойные подошвы позволяют долго находиться в обуви и при этом не чувствовать усталости. Товары компании успешно продаются во всем мире и пользуются особой популярностью в США, Европе, России и Южной Корее.

В 2005 бренд был куплен Adidas. Принадлежность к одному из крупнейших спортивных производителей в мире открыла для Reebok доступ к новым технологиям и повышению качества продукции. В результате рынок Рибок еще больше расширился, а его продукция стала еще более узнаваемой.

Компания не забывает о своих поклонниках, постоянно проводя распродажи и акции, раздавая промокоды и начисляя баллы в рамках программы лояльности. На этом портале собраны все дисконтные предложения фирменного магазина. Этот список постоянно дополняется новыми вариантами экономии, что позволяет всегда быть в курсе актуальных новостей.

Какие товары популярны в магазине

На сайте представлена масса товаров для женщин, мужчин и детей разных возрастов. Широкая размерная сетка позволяет найти подходящие вещи людям разного телосложения и роста. Бренд регулярно выпускает новые коллекции, благодаря чему на сайте можно купить вещи на любое время года. В магазине можно выбрать:

кроссовки;

куртки, ветровки;

худи, толстовки;

брюки, спортивные костюмы;

лонгсливы;

нижнее белье;

шапки;

перчатки;

рюкзаки, сумки и другие товары.

В каталоге все товары разделены по полу и возрасту — для мужчин, детей и женщин. В каждой из категорий есть свои бестселлеры, собранные в подразделе «Популярные». Чаще всего в списке Top Sellers оказываются куртки, брюки, кроссовки и прочие товары. Полистав список популярных моделей, можно увидеть, какой стиль сейчас на пике популярности, и подобрать модные обновления своего гардероба. Промокоды могут действовать на весь ассортимент или отдельные категории. Встречаются и акции, когда скидка дается только на определенный список моделей.

Скидки по программе лояльности

Постоянных клиентов бренда ждет дисконтная система — Reebok UNLOCKED. Собирать баллы в рамках бонусной системы может любой покупатель, зарегистрировавшийся на сайте и совершивший свой первый заказ. Бонусы можно получать, выполняя простые действия: создав аккаунт, заполнив профиль и оставляя отзывы о продукции. Бонусные баллы начисляют за каждый заказ по 1 баллу за каждый рубль, потраченный в магазине, не считая доставки.

Очки накапливаются на счету клиента. В зависимости от их количества, ему присваивается один из четырех уровней программы лояльности и скидка варьируется от 5 до 20% на все товары. Члены клуба UNLOCKED имеют ранний доступ к новинкам, получают уникальные подарки за покупки и посещение закрытых мероприятий. Кроме того, участникам программы лояльности в честь дня рождения предоставляется дисконт от 15 до 25%.

Отдельная программа лояльности и спецпредложения ждут инструкторов и тренеров. Для них в магазине действует программа лояльности ReebokONE. Они могут покупать несколько вещей по специальной цене и получать дополнительные награды за взаимодействие с брендом.

Оплата спорттоваров

Оплата за заказы вносится на сайте на одном из этапов оформления покупки. Для этого используется одна из платежных систем — карты VISA, MasterCard, Мир, сервисы Apple Pay, Google Pay, ЮMoney, SberPay.

Получение посылок от магазина

Покупки доставляются в постамат и курьерской службой. Срок и стоимость зависят от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Чтобы увидеть доступные способы доставки, нужно указать свой город и выбрать удобный способ получения.

Как вернуть вещи

Неподошедшие товары можно вернуть в один из розничных магазинов. Для этого должна сохраниться бирка и фирменная упаковка, а на вещах не должно быть следов носки. Кроме того, вернуть товары можно на центральный склад, отправив их почтовой службой.