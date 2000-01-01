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87 оценок поставлено средняя 4.4
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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 926-72-53
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Сайт Nike — фирменный интернет-магазин по продаже обуви и одежды от известного во всем мире бренда. Компания основана в 1964 году и на сегодняшний день является самым дорогим спортивным брендом по версии Forbes. Здесь клиенты найдут много новинок и дисконтных моделей на любой вкус и бюджет. Для постоянных клиентов действует программа лояльности. Дополнительная экономия предоставляется за счет купонов и промокодов на скидку Найк.
Ассортимент товаров представлен продукцией для женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Товарный ряд делится на несколько линеек: для занятий фитнесом, бегом, теннисом и другими видами спорта. Отдельного внимания заслуживает раздел «Твой дизайн» с возможностью создания собственного дизайна на кроссовках.
Популярностью пользуется обувь, для которой промокоды на скидку появляются чаще всего. На сайте представлены классические модели, такие как Air Max, а из новинок — Nike Air Zoom.
Помимо обуви, одежда не менее важный атрибут для комфортных тренировок. На сайте можно выбрать лосины, брюки, футболки, свитшоты и др. по выгодным ценам.
Все свежие модели представлены в разделе «Новинки», а товары Найк со скидкой — в «Распродаже». Последний регулярно обновляется, и в нем можно найти продукты из всех разделов интернет-магазина спортивной одежды.
Бесплатная доставка действует при оформлении заказа на сумму от 7500 рублей. Но сумма может увеличиться или уменьшиться в зависимости от региона страны. Если заказ в Найк оформлен на меньшую сумму, можно воспользоваться действующим промокодом.
Чтобы стать участником программы лояльности, обязательно пройти регистрацию. Виртуальную карту можно оформить в приложении интернет-магазина или на кассе одного из фирменных магазинов Nike. Участники клуба могут оплачивать накопленными бонусами до 30% от стоимости покупки. На первом уровне с заказа начисляется 3% кэшбэком, на втором — 5%, на третьем — 7%.
Распродажи на женские и мужские коллекции одежды проводятся ежемесячно. Скидка на отдельные категории товаров достигает 50%, а чтобы получить ее, нужно воспользоваться купоном или промокодом.
Сезонная распродажа до 50% проводится в конце каждого третьего календарного месяца. В акции редко участвуют новые модели одежды и обуви.
Промокоды Найк на скидку до 10% действуют для зарегистрированных пользователей. Действующие коды купонов для применения находятся на этой странице сайта.
На отдельные коллекции обуви скидка, где нужен промокод, достигает 30%. Это кроссовки Nike Air Max, Air Pegasus, Air Equilibrium, Air Zoom Spiridon, Air Max Tailwind и другие.
За неделю до дня рождения открывается дополнительная опция — удвоение баллов при оформлении каждого заказа на сайте. Чтобы воспользоваться акционным предложением, нужно установить дату рождения в личном кабинете. Активировать купоны Найк с кодами не требуется.
Чтобы применить промокоды в Nike для получения выгоды, авторизоваться необязательно. Но для использования дополнительной скидки по программе лояльности Nike Plus рекомендуется войти в личный кабинет.
Чтобы активировать купоны с кодами на сайте спортивного магазина, нужно следовать инструкции:
Нажать на один из купонов на этой странице сайта. Для Nike промокод скопируется, и произойдет перенаправление на главную страницу ресурса.
Зарегистрироваться на сайте.
Выбрать категорию на сайте спортивного магазина.
Добавить в корзину понравившиеся товары, предварительно выбрав нужный размер одежды или обуви.
Авторизоваться на сайте.
Перейти к корзине.
Указать адрес доставки: от страны проживания до номера квартиры.
Указать контактные данные: ФИО, номер телефона и действующую электронную почту.
Найти 3-й пункт оформления заказа и поле «Промокод».
Вставить в отведенное поле код купона.
Промокод Найк применится автоматически.
Ввести данные карты — номер, срок действия, имя владельца и код CVC.
Нажать на «Оформить заказ».
Останется подтвердить покупку, где был использован промокод Nike. В мобильное приложение банка или на указанный номер телефона придет сообщение с одноразовым кодом. Его нужно ввести в отведенное поле. Если операция оплаты пройдет успешно, в личном кабинете на сайте спортивной одежды Nike сохранятся данные о покупке. Ее статус отслеживается там же.
Некоторые купоны дают скидку на все, другие же могут действовать только на первую покупку, заказ в определенные дни, покупку не менее чем на обозначенную сумму или от указанного в описании количества товаров, а также для студентов.
Промокоды обеспечивают дисконт до 20%, а акционные купоны — скидку до 60%.
Фирменная одежда, обувь и сумки доставляются из-за границы и проходят растаможивание, поэтому нужно указать свои персональные данные. Но эта процедура проходит очень просто: курьерская служба высылает покупателю ссылку для подтверждения информации на таможне.
Для этого нужно купить товары на минимальную сумму.
Доставка индивидуальных заказов занимает больше времени, чем доставка обычных товаров. Обычно нужно ожидать около 6 недель.
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