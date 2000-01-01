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Промокоды Nike на Август

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Скидки на кроссовки и другие товары бренда Nike

Чтобы заказать популярные кроссовки с воздушной подушкой внутри подошвы, а также одежду и рюкзаки Nike, лучше всего воспользоваться официальным интернет-магазином бренда в России. Здесь вы гарантированно закажете оригинальную спортивную экипировку для всей семьи. На сайте представле ... н широкий выбор моделей кроссовок, любая спортивная одежда — от формы любимых футбольных клубов до бра и легинсов для фитнеса, а также вещи для малышей и мам, высоких и покупателей плюс-сайз. Заказывайте все это со скидкой по промокодам Nike.


Посетить Nike
Контакты Nike

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

Телефон:
+7 (495) 926-72-53

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Специальные предложения от Nike

Интернет-магазин спортивной одежды Nike

Сайт Nike — фирменный интернет-магазин по продаже обуви и одежды от известного во всем мире бренда. Компания основана в 1964 году и на сегодняшний день является самым дорогим спортивным брендом по версии Forbes. Здесь клиенты найдут много новинок и дисконтных моделей на любой вкус и бюджет. Для постоянных клиентов действует программа лояльности. Дополнительная экономия предоставляется за счет купонов и промокодов на скидку Найк.

Ассортимент товаров на сайте

Ассортимент товаров представлен продукцией для женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Товарный ряд делится на несколько линеек: для занятий фитнесом, бегом, теннисом и другими видами спорта. Отдельного внимания заслуживает раздел «Твой дизайн» с возможностью создания собственного дизайна на кроссовках. 

Популярностью пользуется обувь, для которой промокоды на скидку появляются чаще всего. На сайте представлены классические модели, такие как Air Max, а из новинок — Nike Air Zoom. 

Помимо обуви, одежда не менее важный атрибут для комфортных тренировок. На сайте можно выбрать лосины, брюки, футболки, свитшоты и др. по выгодным ценам.

Все свежие модели представлены в разделе «Новинки», а товары Найк со скидкой — в «Распродаже». Последний регулярно обновляется, и в нем можно найти продукты из всех разделов интернет-магазина спортивной одежды.

Способы получения выгоды в интернет-магазине

Бесплатная доставка действует при оформлении заказа на сумму от 7500 рублей. Но сумма может увеличиться или уменьшиться в зависимости от региона страны. Если заказ в Найк оформлен на меньшую сумму, можно воспользоваться действующим промокодом. 

Чтобы стать участником программы лояльности, обязательно пройти регистрацию. Виртуальную карту можно оформить в приложении интернет-магазина или на кассе одного из фирменных магазинов Nike. Участники клуба могут оплачивать накопленными бонусами до 30% от стоимости покупки. На первом уровне с заказа начисляется 3% кэшбэком, на втором — 5%, на третьем — 7%. 

Распродажи на женские и мужские коллекции одежды проводятся ежемесячно. Скидка на отдельные категории товаров достигает 50%, а чтобы получить ее, нужно воспользоваться купоном или промокодом. 

Сезонная распродажа до 50% проводится в конце каждого третьего календарного месяца. В акции редко участвуют новые модели одежды и обуви. 

Промокоды Найк на скидку до 10% действуют для зарегистрированных пользователей. Действующие коды купонов для применения находятся на этой странице сайта. 

На отдельные коллекции обуви скидка, где нужен промокод, достигает 30%. Это кроссовки Nike Air Max, Air Pegasus, Air Equilibrium, Air Zoom Spiridon, Air Max Tailwind и другие. 

За неделю до дня рождения открывается дополнительная опция — удвоение баллов при оформлении каждого заказа на сайте. Чтобы воспользоваться акционным предложением, нужно установить дату рождения в личном кабинете. Активировать купоны Найк с кодами не требуется.

Как применить промокод на сайте Nike

Чтобы применить промокоды в Nike для получения выгоды, авторизоваться необязательно. Но для использования дополнительной скидки по программе лояльности Nike Plus рекомендуется войти в личный кабинет. 

 

Чтобы активировать купоны с кодами на сайте спортивного магазина, нужно следовать инструкции:

  1. Нажать на один из купонов на этой странице сайта. Для Nike промокод скопируется, и произойдет перенаправление на главную страницу ресурса. 

  2. Зарегистрироваться на сайте. 

  3. Выбрать категорию на сайте спортивного магазина. 

  4. Добавить в корзину понравившиеся товары, предварительно выбрав нужный размер одежды или обуви. 

nike активация промокода

  1. Авторизоваться на сайте.

  2. Перейти к корзине.

  3. Указать адрес доставки: от страны проживания до номера квартиры. 

  4. Указать контактные данные: ФИО, номер телефона и действующую электронную почту. 

ввод кода купона

  1. Найти 3-й пункт оформления заказа и поле «Промокод».

  2. Вставить в отведенное поле код купона.

  3. Промокод Найк применится автоматически. 

промокод найк

  1. Ввести данные карты — номер, срок действия, имя владельца и код CVC. 

  2. Нажать на «Оформить заказ». 


Останется подтвердить покупку, где был использован промокод Nike. В мобильное приложение банка или на указанный номер телефона придет сообщение с одноразовым кодом. Его нужно ввести в отведенное поле. Если операция оплаты пройдет успешно, в личном кабинете на сайте спортивной одежды Nike сохранятся данные о покупке. Ее статус отслеживается там же.

Часто задаваемые вопросы про Nike

★ При каких условиях действуют промокоды на фирменную спортивную экипировку?

Некоторые купоны дают скидку на все, другие же могут действовать только на первую покупку, заказ в определенные дни, покупку не менее чем на обозначенную сумму или от указанного в описании количества товаров, а также для студентов.

★ Сколько можно сэкономить благодаря спецпредложениям Nike?

Промокоды обеспечивают дисконт до 20%, а акционные купоны — скидку до 60%.

★ Зачем нужно указывать и подтверждать свои паспортные данные и ИНН при заказе?

Фирменная одежда, обувь и сумки доставляются из-за границы и проходят растаможивание, поэтому нужно указать свои персональные данные. Но эта процедура проходит очень просто: курьерская служба высылает покупателю ссылку для подтверждения информации на таможне.

★ Как получить бесплатную доставку вещей Nike?

Для этого нужно купить товары на минимальную сумму.

★ Как долго доставляются кроссовки Nike By You, выполненные в индивидуальном дизайне?

Доставка индивидуальных заказов занимает больше времени, чем доставка обычных товаров. Обычно нужно ожидать около 6 недель.

Лучшие промокоды Nike

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