Ассортимент товаров на сайте

Ассортимент товаров представлен продукцией для женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Товарный ряд делится на несколько линеек: для занятий фитнесом, бегом, теннисом и другими видами спорта. Отдельного внимания заслуживает раздел «Твой дизайн» с возможностью создания собственного дизайна на кроссовках.

Популярностью пользуется обувь, для которой промокоды на скидку появляются чаще всего. На сайте представлены классические модели, такие как Air Max, а из новинок — Nike Air Zoom.

Помимо обуви, одежда не менее важный атрибут для комфортных тренировок. На сайте можно выбрать лосины, брюки, футболки, свитшоты и др. по выгодным ценам.

Все свежие модели представлены в разделе «Новинки», а товары Найк со скидкой — в «Распродаже». Последний регулярно обновляется, и в нем можно найти продукты из всех разделов интернет-магазина спортивной одежды.