Как приобрести обувь со скидкой: промокоды, акции, клубная программа Crocs

Регистрация на сайте или в приложении позволяет сразу получить скидку на первую покупку. После заполнения небольшой анкеты клиент магазина станет обладателем промокода, активация которого снизит цену заказа на 15%. В дальнейшем подобные купоны Crocs будут регулярно приходить в личный кабинет или на электронную почту. Все актуальные специальные предложения компании также можно бесплатно активировать на этой странице.

На Crocs регулярно проводятся распродажи. Представленная там обувь продается по дисконтной цене. Более того, при покупке одних товаров можно получить дополнительную скидку на другие. Для этого не потребуется даже купона. Постоянные покупатели получают уведомления о новых предложениях по распродаже, недоступных анонимным гостям Крокса. Отдельные подарки и промокоды ожидают оптовых покупателей

На всю продукцию Crocs интернет-магазин дает 90-дневную официальную гарантию. Если обувь не подходит, ее можно без проблем вернуть при условии, что сохранен товарный вид. На любой заказ, сумма которого превышает установленный минимум, распространяется бесплатная доставка. Также магазин готов взять на себя транспортные расходы, если у клиента есть соответствующий промокод Crocs или товар участвует в действующей акции.