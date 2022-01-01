промокод crocs

70%
купон
60%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
Беспл
доставка
Лучшее
предложение
3000Р
купон
3599Р
купон
Беспл
доставка
3000Р
купон
5%
купон
Беспл
подарок
70%
купон
60%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
Беспл
доставка
Лучшее
предложение
3000Р
купон
3599Р
купон
Беспл
доставка
3000Р
купон
5%
купон
Беспл
подарок
70%
на всё
70%
купон
60%
купон
60%
купить
4=5
купон
40%
купон
6 оценок поставлено средняя 5
Чтобы дешевле купить модные сабо из пены или другую обувь бренда, а также значки джиббитс для ее украшения, посетите раздел «Распродажа» на сайте официального магазина Crocs в России. Здесь представлены модели прошлых коллекций и последние размеры, продающиеся со скидкой. Также мож ... но экономить на обновлении обувного гардероба благодаря скидке при оплате онлайн и акциям с подарками за покупку. Например, к паре сабо может прилагаться несколько значков. Чтобы быть в курсе всех акций и получать дополнительные скидки по промокодам, следите за купонами Crocs на текущей странице — у нас собраны все специальные предложения фирменного магазина.
Юридический адрес:
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.72, корп.2, БЦ «Алкон», 5 этаж, офис компании Crocs.
Электронная почта:
order@crocs.ru
Телефон:
8 (800) 775-01-10
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Crocs — один из ведущих мировых производителей инновационной обуви. Продукция этого американского бренда официально доступна почти в 100 странах. Торговая марка регулярно обновляет ассортимент, выпуская новые оригинальные модели и коллекции. С момента открытия в 2002 году организация продала свыше 700 миллионов пар обуви.
Желающим сделать заказ на сайте Crocs интернет-магазин предлагает разнообразную программу скидок. Чтобы получать подарки регулярно, достаточно участвовать в выгодных местных акциях. Также компания выпускает бесплатные купоны, дающие право на дисконт по промокоду или просто за выполнение условий предложения. Оформлять заказы можно как на официальном сайте, так и в мобильном приложении Крокса. Последнее доступно в магазинах Google Play и App Store, куда можно перейти по ссылкам с главной страницы.
На официальном сайте можно купить обувь для мужчин, женщин и детей. Поклонникам бренда Crocs интернет-магазин предлагает:
кроссовки;
сабо;
сапоги;
мокасины, сандалии, шлепанцы;
рабочую обувь;
носки и аксессуары.
Для упрощения поиска на сайте предусмотрены удобные фильтры. Также для клиентов компании на Crocs есть таблица размеров для обуви.
Регистрация на сайте или в приложении позволяет сразу получить скидку на первую покупку. После заполнения небольшой анкеты клиент магазина станет обладателем промокода, активация которого снизит цену заказа на 15%. В дальнейшем подобные купоны Crocs будут регулярно приходить в личный кабинет или на электронную почту. Все актуальные специальные предложения компании также можно бесплатно активировать на этой странице.
На Crocs регулярно проводятся распродажи. Представленная там обувь продается по дисконтной цене. Более того, при покупке одних товаров можно получить дополнительную скидку на другие. Для этого не потребуется даже купона. Постоянные покупатели получают уведомления о новых предложениях по распродаже, недоступных анонимным гостям Крокса. Отдельные подарки и промокоды ожидают оптовых покупателей
На всю продукцию Crocs интернет-магазин дает 90-дневную официальную гарантию. Если обувь не подходит, ее можно без проблем вернуть при условии, что сохранен товарный вид. На любой заказ, сумма которого превышает установленный минимум, распространяется бесплатная доставка. Также магазин готов взять на себя транспортные расходы, если у клиента есть соответствующий промокод Crocs или товар участвует в действующей акции.
Рабочий промокод Крокс — уникальное сочетание символов, содержащееся в купоне. Чтобы получить по нему скидку, нужно сообщить эту комбинацию при оформлении заказа. Иногда процесс упрощается отсутствием промокода в актуальном бесплатном купоне компании. В таких случаях достаточно воспользоваться ссылкой, чтобы попасть на страницу специального предложения магазина и сделать выгодную покупку.
Активировать промокод Crocs ненамного сложнее:
Изучить доступные купоны Crocs.
Скопировать актуальный промокод Крокс.
Перейти в магазин компании по ссылке.
Выбрать обувь и аксессуары для помещения в корзину на сайте Крокса.
Перейти к подаче заявки на Crocs.
Кликнуть по надписи «Есть промо-код» и ввести код купона.
Активировать промокод Крокс и продолжить покупку.
Обычно актуальные купоны Crocs не сочетаются с другими акциями сайта. Все рабочие промокоды имеют ограниченный срок действия. Если воспользоваться скидкой не получается по непонятной причине, нужно обратиться в техподдержку.
После активации промокода можно переходить непосредственно к покупке. Для заказа на сайте можно не регистрироваться и оформить покупку как гость, сообщив компании запрашиваемую персональную и контактную информацию. Далее следует выбрать способ получения. Забрать посылку можно в магазине или пункте выдачи транспортной компании. В большинстве городов также доступна курьерская доставка. Оплату заказа можно сразу произвести на сайте Crocs с помощью банковской карты или подарочного сертификата. При расчете в момент получения принимают наличные и карты. Также клиентам Крокса доступна рассрочка.
Независимо от способа оплаты, активацию промокода нужно произвести до подачи заявки. Получить скидку задним числом магазин не разрешает. Впрочем, специальное предложение остается действительным, пока не закончится акция. Это означает возможность применения промокода для другой покупки. В крайнем случае на этой странице всегда найдутся новые актуальные купоны Crocs.
На обувь бренда не установлен гарантийный срок. Но, если в вашей паре обнаружены недостатки, можно потребовать заменить товар, уменьшить его стоимость, устранить брак или сделать возврат средств на протяжении двух лет после получения заказа.
Производитель не чинит ремешки — это невозможно из-за особенностей термопластичного материала. Чаще всего ремешок отрывается из-за неправильно подобранного размера, поэтому при примерке важно проверять, чтобы пятка не выходила за пределы массажных линий стельки.
Единственная гарантия подлинности — покупка обуви бренда в официальных точках продаж, таких как фирменный онлайн-магазин, магазины-партнеры, список которых указан на сайте, розничные магазины Крокс и онлайн-маркеты, такие как Lamoda и «Спортмастер».
Да. При покупке товаров на определенную сумму доставка будет for free. При оформлении заказа в корзине высвечивается подсказка, сколько не хватает для активации этой услуги.
Возможно, скидка не работает, так как промокод неверно введен, истек срок его действия, он уже был применен ранее или не действует на товар, который был выбран пользователем. Предложение может распространяться только на определенные виды обуви.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Детская коллекция обуви и аксессуары с выгодой до 70% по купону Crocs
|не требуется
|Скидка
|Crocs промокод: финальные скидки до 60% на ВСЁ из мужского, женского и детского раздела
|не требуется
|Скидка
|Crocs промокод: скидки до 50% на распродаже мужской коллекции
|не требуется
|Скидка
|Crocs промокод на скидку: утеплённые женские сабо с выгодой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Покупайте шлёпанцы и сандалии с выгодой до 40% онлайн
|не требуется
|Скидка
|Получи скидку 40% на бледно-розовые сапоги
|не требуется
|Скидка
|Сделаем бесплатную доставку твоего заказа от 1000 рублей по всей России
|не требуется
|Скидка
|Коллекция Solarized в цветах прямиком из будущего: успейте купить
|не требуется
|Скидка
|Подборка обуви до 3000 рублей по купону Crocs
|не требуется
|Скидка
|Коллекция Lite Ride уже в продаже всего от 3599 рублей
|не требуется