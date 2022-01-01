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Промокоды adidas на Август

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Скидка
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Скидка
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Беспл
доставка

Скидка
Доставка товаров бесплатно при оплате покупки на сайте по промокоду Adidas
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Скидки от Adidas: актуальные промокоды месяца

Актуальные промокоды от Adidas — это гарантированный способ получить дополнительную скидку на одежду, обувь, аксессуары любимого бренда. Она может быть как на основной ассортимент, так и на эксклюзивные коллекции-коллаборации со знаменитостями, дизайнерами, звездами. В онлайн-магази ... не Адидас огромный выбор спортивной одежды для мужчин, женщин, детей, экипировки для занятий спортом и прочей спортивной атрибутики. Каталог регулярно пополняется сезонными новинками, капсульными коллекциями, тематическими аксессуарами. Чтобы получить дисконт, заходите на эту страницу перед оформлением заказа, подбирайте и активируйте скидочный купон.


Посетить adidas
Контакты adidas

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Очаковская, д. 4, стр. 1

Телефон:
+7 (800) 250-77-53

Соц. сети:

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Специальные предложения от adidas

Adidas — мировой бренд спортивной одежды и обуви

Миссия компании Adidas — стать лучшим спортивным брендом в мире. И это касается не только одежды и обуви, но и ведения бизнеса: экологичный, социально-ответственный подход помогает соблюдать баланс между инвестиционной прибылью, потребностями рабочих, производственным процессом и охраной окружающей среды. 

История бренда началась в 1949 году после разделения компании Dassler между двумя братьями и официального утверждения эмблемы Адидас — трех наклонных полосок. Быстрый рост популярности был обусловлен рядом инноваций в производстве спортивной обуви. С тех пор ассортимент бренда включает тысячи наименований одежды, обуви и спортивных аксессуаров. Сегодня производством продукции занимаются более 290 фабрик, большинство из которых являются компаниями-партнерами в Азии, Америке, Африке и Европе.

В концерн Adidas входят две торговые марки: непосредственно сам бренд и его бывший конкурент — Reebok. Успешная коллаборация позволила занять компании более 25% доли мирового рынка, чему также способствовало многократное сотрудничество с мировыми звездами и дизайнерами.

Популярные товары Adidas 

За плечами компании — десятилетняя история успеха по производству спортивной одежды и обуви. Винтажные коллекции становятся достоянием коллекционеров, а классические модели обуви (например, кеды superstar) — предметом гордости модников. В каталоге онлайн-магазина представлены товары для мужчин, женщин и детей. Навигация построена по видам спорта, категории товаров, функциональному назначению, трендам и скидкам.

Среди бестселлеров — сезонные товары: высокие кроссовки Hoops, утепленные куртки, зимние ботинки, парки, спортивные костюмы, перчатки и шапки. Особую нишу занимают аксессуары для занятий спортом: футбольные щитки, гетры, наколенники, вратарские перчатки. Здесь можно выбрать товары с символикой любимого клуба, официальным спонсором которого является компания Adidas. 

Программа лояльности Creators Club

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении магазина, а затем пройти верификацию через мобильный телефон, электронную почту или социальные сети. Баллы по программе лояльности начисляются за покупки в сети Adidas в соотношении 1 потраченный рубль = 1 бонусный балл в течение недели после совершения покупки. В зависимости от количества накопленных бонусов покупатель получает статус участника программы, в соответствии с которым устанавливается размер скидки и дополнительные привилегии. В программе предусмотрено 4 категории статусов: Challenger (до 7500 баллов) — 0%, Playmaker (до 15 000 баллов) — 5%, Game-changer (до 45 000 баллов) — 10%, Icon (более 45 000 баллов) — 20%.

Бонусы можно заработать не только за покупки, но и за регистрацию в приложении, данные профиля, обзоры продуктов, а также в честь праздников, за тренировки и прочую активность. Срок действия бонусов — один год.

Оплата заказов

Оплата заказов производится на сайте или в приложении Адидас картами Visa, MasterCard или Мир. На сайте можно рассчитаться за покупки еще и через системы Apple Pay, Google Pay, ЮMoney и SberPay. Чтобы получить предоплаченный товар, необходимо представить документ, удостоверяющий личность плательщика, которая указана в приложении как плательщик.

Товары стоимостью до 15 000 рублей можно приобрести в кредит от МТС Банка. Для совершения покупки оформляется виртуальная карта с льготным периодом до 30 дней.

В течение 15 минут после формирования заказа доступна функция отмены покупки. Деньги возвращаются на карту клиента, с которой совершена оплата, в течение 3 дней с момента подтверждения отмены.

Доставка

Доставка посылок осуществляется в постаматы PickPoint (самовывоз) или курьерской службой. В первом варианте нет возможности примерить или частично выкупить товары из посылки. Срок хранения — 3 дня. Стоимость перевозки зависит от региона.

Во втором случае, при курьерской доставке службами CDEK, CSE, DPD, Boxberry, в течение 15 минут можно примерить товары из посылки и выкупить только те позиции, которые подошли. Срок хранения — 5 дней. Время и стоимость перевозки зависят от регламента и тарифов курьерской службы.

Для всех заказов, стоимость которых превышает 5000 рублей, действует бесплатная доставка. 

Возврат покупок

Вернуть неподошедший товар можно двумя способами — самостоятельно в розничный магазин или почтовой службой на центральный склад. Для оформления возврата необходимо заполнить онлайн-форму: указать причину, способ возврата и банковскую карту для зачисления средств. К возврату принимаются товары надлежащего качества, с момента приобретения которых прошло не более 60 дней. К возвращаемому товару необходимо приложить копию паспорта, кассовый чек, акт приема-передачи и заявление.

Как воспользоваться промокодом от Adidas

Чтобы получить дополнительную скидку на первую покупку, популярный товар или основной ассортимент магазина, необходимо использовать актуальный промокод. Он может быть выражен фиксированной суммой или процентом дисконта. Использовать скидочный купон можно только один раз в рамках условий действующей акции. Чтобы активировать промокод, необходимо:

  1. На этой странице подобрать купон на скидку и скопировать его значение.

  2. Вернуться на страницу Адидас и добавить в корзину товары, подходящие под условия акции.

  3. На странице корзины найти поле для ввода промокода, вставить туда скопированный код купона и нажать «+».

  1. Убедиться, что промокод сработал и сумма в корзине уменьшилась на размер скидки.

  2. Закончить оформление покупки.

Обратите внимание, что промокоды регулярно обновляются. Чтобы не упустить возможность получить скидку на первый заказ или основной ассортимент бренда, заходите на эту страницу перед оформлением покупки и выбирайте код из перечня актуальных акций.

Часто задаваемые вопросы про adidas

★ Возмещаются ли баллы при возврате товара?

Если товар был оплачен бонусными баллами, то при его возврате баллы возмещаются в той же пропорции на счет пользователя.

★ Можно ли обменять купленный товар Adidas на аналогичный?

Правилами компании не предусмотрена услуга обмена купленного товара на аналогичный. Чтобы получить товар взамен приобретенного, необходимо оформить возврат продукции, а затем приобрести подходящий товар.

★ Если номинал подарочной карты Адидас больше стоимости заказа, сгорает ли остаток?

Подарочной картой можно оплачивать несколько заказов в пределах номинала карты в течение одного года с момента ее приобретения.

★ Можно ли использовать дисконт при оплате товара подарочной картой?

Подарочным сертификатом можно оплачивать товары со скидкой.

★ Почему не работает промокод от Adidas?

Промокод не активируется, если срок действия акции истек, товары в корзине участвуют в распродаже или купон уже был активирован.

Лучшие промокоды adidas

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Adidas: до 60% на кроссовки на holiday saleне требуется
СкидкаДо 60% на парные толстовкине требуется
СкидкаВыгода до 60% на курткине требуется
СкидкаДисконт до 60% на брюки для парней и девушекне требуется
СкидкаУспей купить спортивную одежду и обувь в последнем размере с дисконтом до 40%не требуется
СкидкаВ Аутлете Адидас скидки до минус 40% на обувь: кроссовки и ботинкине требуется
СкидкаПри покупке брюк TIRO получи дисконт 35%не требуется
СкидкаМинус 25% при покупке тренировочного джемпера АРСЕНАЛ HUMAN RACEне требуется
СкидкаДоставка товаров бесплатно при оплате покупки на сайте по промокоду Adidasне требуется
СкидкаПодборка женской одежды из экологичных тканей от 999 рублейне требуется

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