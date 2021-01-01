 промокод yoox

Как приобрести продукцию со скидкой

Магазин предоставляет своим клиентам несколько возможностей сэкономить на покупке модной одежды. Самая простая и доступная — заказ из раздела «Специальные предложения», где собраны дизайнерские вещи по привлекательной цене. Обычно туда попадают вещи не по сезону, одежда с ограниченным выбором размеров или невостребованные модели. Но при желании там можно подобрать по-настоящему хорошую одежду.

Модная одежда по сниженной стоимости попадается и за пределами раздела. Ее очень просто найти — старая цена на такие вещи перечеркнута, а рядом с ней указана новая, в 1,5–2 раза меньше. Акционные предложения могут распространяться на товары разных категорий, так что стоит внимательно присмотреться к различным блокам каталога онлайн-магазина.

Для вебмастеров и других создателей контента действует партнерская программа. Она позволяет привлекать новых покупателей и получать процент с каждого оформленного ими заказа. Для участия необходимо пройти регистрацию в программе — это можно сделать абсолютно бесплатно.

Одна из самых выгодных возможностей сэкономить — уменьшение суммы покупки по промокодам. Во-первых, скидочные коды есть всегда. Во-вторых, они не требуют соблюдения каких-то дополнительных условий — достаточно ввести их при оформлении покупки. В-третьих, с их помощью можно снизить сумму заказа вплоть до 30–40% от первоначальной цены.