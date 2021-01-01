 промокод yoox

70%
купон
45%
купон
25%
купон
80%
купон
80%
купон
30%
купон
35%
купон
90%
купон
25%
купон
80%
купон
20%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
70%
купон
45%
купон
25%
купон
80%
купон
80%
купон
30%
купон
35%
купон
90%
купон
25%
купон
80%
купон
20%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
30%
на всё
30%
купон
90%
на ВСЁ
75%
на всё
45%
купон
25%
купон
69 оценок поставлено средняя 4.2
Интернет-магазин Yoox продает модную одежду, обувь и аксессуары от ведущих европейских брендов. Компания сотрудничает с Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другими торговыми марками, относящимися к элите мира Fashion. На сайте выставлены товары для взрослых и детей разных возрастов. Ест ... ь здесь и эксклюзивные коллекции от знаменитых дизайнеров и даже искусственного интеллекта. Многие позиции в каталоге предлагают по дисконтной цене, получить скидку помогут и промокоды от Yoox, бесплатно распространяемые продавцом среди партнеров. На этой странице собраны все действующие бонусы магазина, доступные без каких-либо условий.
Юридический адрес:
YOOX Group, Interporto di Bologna - blocco 9.5, 40010 Bentivoglio (BO), Italy
Телефон:
+49-30-2089-88671
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
YOOX — международный интернет-магазин модной одежды и премиальных аксессуаров со штаб-квартирой в Милане, основанный в 2000 году компанией Net-A-Porter Group во главе с Федерико Маркетти. Его концепция работы в том, чтобы скупать оптом вещи от известных дизайнеров прошлых сезонов и продавать их дешевле первоначальной цены. Благодаря такому подходу в магазине можно максимально выгодно купить модную дизайнерскую одежду. YOOX работает более чем в 100 странах мира, включая Россию. При оформлении заказа из РФ доставка товара обойдется всего в ₽1000, независимо от суммы покупки.
Сэкономить на покупках в онлайн-магазине ритейлера поможет промокод Юкс — для получения скидки его достаточно ввести в специальное поле при оформлении заказа. Информация о скидочных кодах, бонусных купонах и других выгодных акционных предложениях компании собрана здесь. Данные постоянно обновляются, поэтому тут исключительно актуальные сведения.
YOOX предлагает покупателям мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, аксессуары от ведущих мировых дизайнеров. В его каталоге можно найти дизайнерские вещи от таких известных модных брендов, как Gucci, Givenchy, Off White, Chanel и многих других. Магазин гарантирует подлинность всех представленных на своем официальном сайте товаров. При покупке каждого из них к любому заказу можно получить выгодные скидки по бонусному промокоду или бесплатному купону ритейлера.
Еще на сайте онлайн-магазина есть интересный блог, посвященный дизайну в одежде и интерьере. В нем собраны уникальные материалы о моде и интервью с ведущими мировыми дизайнерами. Также в блоге отображаются специальные предложения компании и тематические подборки товаров.
Магазин предоставляет своим клиентам несколько возможностей сэкономить на покупке модной одежды. Самая простая и доступная — заказ из раздела «Специальные предложения», где собраны дизайнерские вещи по привлекательной цене. Обычно туда попадают вещи не по сезону, одежда с ограниченным выбором размеров или невостребованные модели. Но при желании там можно подобрать по-настоящему хорошую одежду.
Модная одежда по сниженной стоимости попадается и за пределами раздела. Ее очень просто найти — старая цена на такие вещи перечеркнута, а рядом с ней указана новая, в 1,5–2 раза меньше. Акционные предложения могут распространяться на товары разных категорий, так что стоит внимательно присмотреться к различным блокам каталога онлайн-магазина.
Для вебмастеров и других создателей контента действует партнерская программа. Она позволяет привлекать новых покупателей и получать процент с каждого оформленного ими заказа. Для участия необходимо пройти регистрацию в программе — это можно сделать абсолютно бесплатно.
Одна из самых выгодных возможностей сэкономить — уменьшение суммы покупки по промокодам. Во-первых, скидочные коды есть всегда. Во-вторых, они не требуют соблюдения каких-то дополнительных условий — достаточно ввести их при оформлении покупки. В-третьих, с их помощью можно снизить сумму заказа вплоть до 30–40% от первоначальной цены.
Чтобы применить в YOOX промокод, необходимо:
Изучить выгодные акционные предложения магазина здесь.
Выбрать подходящий скидочный код YOOX и скопировать его.
Открыть ресурс интернет-магазина модной одежды.
Выбрать с помощью фильтров товар и нажать на его превью.
Указать размер и кликнуть по кнопке «Добавить в мои покупки».
Щелкнуть по символу сумки вверху и подтвердить переход в корзину.
На странице оформления заказа найти кнопку «Код YOOX» и нажать ее.
Вставить в появившееся после этого специальное поле промокод и кликнуть «Применить».
Щелкнуть «Продолжить заказ» и закончить оформление покупки.
После этого пользователь получит скидку в соответствии с номиналом активированного им промокода. Последний зависит от условий акционного предложения, в рамках которого был выпущен использованный код. Из-за этого величина предоставляемой скидки в разных случаях может отличаться.
Процесс активации кода в фирменном приложении магазина модной дизайнерской одежды проходит почти так же. Отличия только в нюансах интерфейса — значок корзины отображается внизу экрана, а специальное поле для ввода цифр открывается на отдельной странице.
В отдельных случаях купоны YOOX активируются немного иначе. Чтобы получить выгодную скидку в магазине модной одежды, нужно ознакомиться с акционными предложениями отсюда и кликнуть по подходящему варианту. После произойдет переход на сайт компании. Там надо оформить покупку — сумма заказа по купону будет уменьшена автоматически, применять скидочный код не требуется.
В подвале главной страницы сайта есть раздел iPhone/iPad/Android. Внутри находятся ссылки на страницы мобильных приложений в магазинах Google Play и App Store.
На сайте есть раздел «Гид по размерам». Пользователи приложения могут создать 3D-модель своей фигуры и пользоваться услугами виртуальной примерочной.
Номер не активен, пока груз пребывает в транзитной зоне. Процесс ожидания может затянуться до 10 дней.
Комплексная бонусная программа пока отсутствует, но зарегистрированных покупателей регулярно поощряют подарками.
Все действующие купоны и ссылки на акции продавца собраны здесь и готовы к активации.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод YOOX: получите выгоду до 70% на мужской раздел одежды и обуви
|не требуется
|Скидка
|Новые поступления женской коллекции с выгодой до 45% с купоном YOOX
|не требуется
|Скидка
|Промокод YOOX 2021: дополнительная скидка до минус 25% на коллекцию для мужчин
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 80% при покупке стильных платков и шарфов с кодом YOOX на скидку
|не требуется
|Скидка
|Стильные дизайнерские сумки с выгодой до 80%
|не требуется
|Скидка
|Коллекция спортивной одежды для женщин, вдохновленная силуэтами 70х годов с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Встречайте коллекцию мужской одежды для спорта в стиле 70х годов с выгодой до 35%
|не требуется
|Скидка
|Хиты женского гардероба с выгодой до 90% по промокоду Yoox
|не требуется
|Скидка
|Самые актуальные модели кроссовок по доступным ценам с выгодой до 25%
|не требуется
|Скидка
|Промокод YOOX: новые скидки до 80% на самые стильные бренды в подборке женской одежды и обуви
|не требуется