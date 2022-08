Ассортимент магазина Асос

В ассортименте магазина Asos представлена брендовая одежда и обувь, аксессуары для женщин и мужчин. Огромный каталог одежды сгруппирован по тематическим разделам: бестселлеры, новые поступления, платья, топы, шорты, свитшоты и худи, купальники и пляжная одежда, блузы, спортивная одежда, пиджаки, жакеты и пальто, дизайнерская линия, эксклюзивно на Asos, последние размеры, белье, юбки, брюки, носки и колготки, костюмы, свитера и кардиганы, джинсы, обувь, аксессуары.

Также наряды можно подбирать по событиям, для которых созданы коллекции: свадьба, весенняя линия, отпускная коллекция, фестиваль, фэшн и т. д.

В отдельную категорию вынесены товары со скидкой, линия косметики для лица и тела, подборки с дисконтом по промокоду.

На платформе Asos продаются эксклюзивные товары бренда (Design, Edition, Luxe, Weekend Collective, 4505, Collusion), а также одежда и обувь от мировых брендов — партнеров торговой марки: & Other Stories, Adidas, As You, Bershka, Free People, Levi’s, Miss Selfridge, New Look, Nike, Pull&Bear, Stradivarius, Topshop и других.