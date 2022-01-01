Интернет-магазин ASOS — британский бренд одежды и обуви для самовыражения

Лондонский бренд Asos — это команда дизайнеров, создающих одежду, обувь и аксессуары для людей, стремящихся выразить свою индивидуальность. В ассортименте бренда есть одежда для любого случая: свадьбы, вечеринки, повседневной жизни, спорта и т. д. Все они собраны в локальные коллекции, объединенные общими дизайнерскими идеями. Модная одежда создается в размерном диапазоне, охватывающем 10 размеров, что не ограничивает клиентов в выборе трендовых нарядов.

Бренд Asos также известен своими коллаборациями с другими популярными брендами Crayola, New Balance, LaQuan Smith и пр. В рамках творческого сотрудничества создаются яркие коллекции мужской и женской одежды и обуви.

На платформе Asos также представлены эксклюзивные бренды Noak, Vintage, Heart & Dagger, Collusion, товары которых не продаются в других интернет-магазинах.

Купить продукцию бренда можно как в стационарных точках продаж, так и в интернет-магазине или в мобильном приложении. Для покупок онлайн действуют купоны на скидку за подписку на новости, первый заказ, регистрацию в интернет-магазине, оформление заказа в мобильном приложении и т. д.