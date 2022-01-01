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6 оценок поставлено средняя 5
Компания ASOS продает одежду, обувь, аксессуары и косметику от известных производителей. Организация сотрудничает более чем с 850 брендами, успешно развивая и свои торговые марки. На сайте Асос регулярно проходят распродажи, скидки на отдельные позиции достигают 70%. Для студентов у ... становлен постоянный дисконт, действующий до момента окончания учебного заведения. Новичкам здесь сразу дарят промокод ASOS, позволяющий снизить цену первой покупки. Такие бонусы постоянные клиенты получают регулярно.
Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB
Электронная почта:
legal@asos.com
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Лондонский бренд Asos — это команда дизайнеров, создающих одежду, обувь и аксессуары для людей, стремящихся выразить свою индивидуальность. В ассортименте бренда есть одежда для любого случая: свадьбы, вечеринки, повседневной жизни, спорта и т. д. Все они собраны в локальные коллекции, объединенные общими дизайнерскими идеями. Модная одежда создается в размерном диапазоне, охватывающем 10 размеров, что не ограничивает клиентов в выборе трендовых нарядов.
Бренд Asos также известен своими коллаборациями с другими популярными брендами Crayola, New Balance, LaQuan Smith и пр. В рамках творческого сотрудничества создаются яркие коллекции мужской и женской одежды и обуви.
На платформе Asos также представлены эксклюзивные бренды Noak, Vintage, Heart & Dagger, Collusion, товары которых не продаются в других интернет-магазинах.
Купить продукцию бренда можно как в стационарных точках продаж, так и в интернет-магазине или в мобильном приложении. Для покупок онлайн действуют купоны на скидку за подписку на новости, первый заказ, регистрацию в интернет-магазине, оформление заказа в мобильном приложении и т. д.
В ассортименте магазина Asos представлена брендовая одежда и обувь, аксессуары для женщин и мужчин. Огромный каталог одежды сгруппирован по тематическим разделам: бестселлеры, новые поступления, платья, топы, шорты, свитшоты и худи, купальники и пляжная одежда, блузы, спортивная одежда, пиджаки, жакеты и пальто, дизайнерская линия, эксклюзивно на Asos, последние размеры, белье, юбки, брюки, носки и колготки, костюмы, свитера и кардиганы, джинсы, обувь, аксессуары.
Также наряды можно подбирать по событиям, для которых созданы коллекции: свадьба, весенняя линия, отпускная коллекция, фестиваль, фэшн и т. д.
В отдельную категорию вынесены товары со скидкой, линия косметики для лица и тела, подборки с дисконтом по промокоду.
На платформе Asos продаются эксклюзивные товары бренда (Design, Edition, Luxe, Weekend Collective, 4505, Collusion), а также одежда и обувь от мировых брендов — партнеров торговой марки: & Other Stories, Adidas, As You, Bershka, Free People, Levi’s, Miss Selfridge, New Look, Nike, Pull&Bear, Stradivarius, Topshop и других.
Чтобы совершать выгодные покупки на платформе Asos, необходимо воспользоваться одним из специальных предложений от бренда:
пройти регистрацию на платформе и получить приветственный промокод на первый заказ;
покупать одежду и обувь на распродажах Asos;
оформить покупку и получить скидку на следующий заказ;
зарегистрироваться в программе лояльности Asos для студентов;
оформить заказ в мобильном приложении по специальным ценам;
активировать актуальный промокод;
активировать подарочную карту;
покупать товары бренда из раздела «Последний размер» со скидкой.
Промокод Асос — это гарантированная возможность воспользоваться скидкой на любую продукцию бренда: от аксессуаров до верхней одежды. Промокоды могут быть фиксированными (на определенную сумму) или плавающими (в процентах от суммы заказа). Действие промокода ограничено сроками проведения акции. Чтобы активировать на Asos промокод, необходимо:
На нашей странице из списка купонов выбрать подходящий под продукцию, которую вы собираетесь купить.
Кликнуть по купону, чтобы скопировать значение промокода.
Если не произошла автоматическая переадресация на страницу Asos, вернуться в интернет-магазин и добавить в заказ товары, соответствующие условиям акции.
При оформлении заказа развернуть специальное поле для ввода промокода.
В открывшемся окне вставить скопированный промокод и кликнуть «Применить код».
После активации купона убедиться, что скидка сработала, а итоговая сумма корзины уменьшилась.
Завершить оформление заказа в интернет-магазине Asos: укажите адрес доставки и форму оплаты товаров.
Если промокод Асос не сработал, то необходимо проверить товары, находящиеся в сформированном заказе. Все позиции должны соответствовать условиям акции, в рамках которой выпущен промокод. Кроме того, убедитесь, что срок действия купона еще не истек или он не был активирован.
Если все условия соответствуют правилам активации промокода, а скидка не работает, свяжитесь со службой поддержки клиентов интернет-магазина Asos.
Конкретной бонусной программы для постоянных клиентов нет, но многие товары и так доступны со скидкой по распродаже или промокоду.
Товары категории «Аутлет» представлены известными брендами, распродажа – более широкое понятие.
Для каждой страны предлагается несколько вариантов валюты на выбор. Если счет зарегистрирован на другую валюту, будет произведен автоматический обмен (курс зависит от банка клиента).
Нет, сегодня этот способ расчета недоступен.
Да, если подтвердит факт учебы в конкретном вузе.
|Тип купона
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|Промокод
|Промокод ASOS на скидку 10% при заказе одежды, обуви и аксессуаров за полную стоимость
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 20% на подборку женских нарядов для свидания
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|Экономия до минус 70% на мужской раздел АУТЛЕТ по промокоду АСОС
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