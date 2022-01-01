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Промокоды Tom Tailor на Август

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Скидки от магазина одежды и обуви Tom Tailor

Купить качественную немецкую одежду, обувь и аксессуары со скидкой помогут промокоды от Tom Tailor. Сайт предлагает товары для мужчин и женщин разного возраста. Многие вещи продают по дисконтной цене. Если сумма чека превышает установленный минимум, доставку оплачивает компания Том ... Тейлор. Присоединившиеся к местной программе лояльности получают дополнительные привилегии. При каждой покупке им начисляется кэшбэк, который можно использовать для частичной оплаты новых заказов. Оформить бонусную карту могут даже люди, еще не ставшие клиентами магазина.


Посетить Tom Tailor
Контакты Tom Tailor

Юридический адрес:
111033, г.Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.21

Электронная почта:
service@tom-tailor.ru

Телефон:
+7 (495) 539-52-59, +7 (800) 200-52-59

Соц. сети:

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Специальные предложения от Tom Tailor

Tom Tailor — повседневная одежда из Германии

Официальный интернет-магазин немецкого бренда Tom Tailor продает повседневную одежду, обувь и аксессуары. Продукция этой торговой марки сочетает высокое качество и традиционный стиль с последними модными тенденциями. Классические коллекции Denim, MY TRUE ME и MINE TO FIVE получили высокую оценку среди покупателей и дизайнеров.

Компания Tom Tailor (Портной Том) была основана в Гамбурге в 1962 году. Изначально она носила название Henke & Co и производила махровые полотенца и вельветовые брюки. Со временем ассортимент существенно расширился, но до наступления восьмидесятых фирма ориентировалась исключительно на мужчин. Впоследствии появились предложения для женщин и детей, и сегодня они занимают значительную часть каталога. 

Примечательно, что первый магазин Том Тейлор открылся только в 1994 году, до этого продукция продавалась через крупные торговые сети. В России компания официально работает с 2011 года. Сегодня она представлена в десятках крупных городов страны, от Москвы и Санкт-Петербурга до Ухты и Находки. Кроме официальных филиалов и аутлет-центров, фирменная одежда и обувь реализуется через магазины партнеров.

На сайте Tom Tailor можно сделать заказ в любое время. Для постоянных клиентов здесь действует бонусная программа, предусматривающая вознаграждение за покупательскую активность. Также есть скидки по системе промокодов. Компания бесплатно распространяет такие подарочные купоны, которые может активировать каждый. Все действующие акционные предложения продавца собраны на этой странице.

Предложения магазина

На сайте Tom Tailor предлагается одежда и обувь для мужчин и женщин. Основные категории:

  • верхняя одежда;

  • брюки и джинсы;

  • свитеры и толстовки;

  • платья и юбки;

  • футболки, лонгсливы и поло;

  • пиджаки, рубашки и блузки;

  • обувь;

  • белье и аксессуары.

Для упрощения поиска есть фильтры по цене, размеру, цвету и сезону. В разделе «Собери образ» предлагают наборы из двух и больше вещей одной коллекции со скидкой. В помощь покупателю также созданы страницы «Гид по стилю» и «Таблица размеров».

Программа лояльности для клиентов

Зарегистрироваться в программе лояльности Том Тейлор можно еще до первой покупки, что позволяет сразу начать получать бонусы. С каждого заказа участнику начисляются баллы — процент от суммы чека (1 Б = 1 рубль). Чем выше статус в клубе, тем больше этот кэшбэк. Новичок находится на уровне «Серебро». Как только он потратит на покупки достаточную сумму, перейдет на «Золото», а затем и на «Платину».

Баллы также дарят за регистрацию, заполнение профиля, написание отзывов, по случаю акции или дня рождения. Этими виртуальными рублями можно оплатить часть заказа. Если на товар распространяется скидка по распродаже или промокоду, возможность такого погашения указывается в условиях предложения. Чтобы рассчитаться баллами, достаточно при оформлении покупки указать мобильный в поле «Списать бонусы по номеру телефона».  

Как оплатить заказ 

Если товар оплачивается при получении в пункте выдачи или от курьера, принимают наличные и банковские карты. В последнем случае рекомендуется заранее уточнять, есть ли у курьера терминал. При оплате через сайт Tom Tailor клиентам сегодня предоставляют скидку. Для расчета подойдут карточки Мир, Visa и MasterCard, операция проводится через шлюз Сбербанка.

Можно оформить покупку в рассрочку на 3–4 месяца. Услуга доступна владельцам карт «Халва» и «Совесть». Альтернативный вариант — оплата долями. Здесь сумма разбивается на 4 равные части, которые списываются в течение 2 недель. При поэтапной оплате клиент не платит процентов и комиссий, если выполнит свои обязательства в срок. В розничных магазинах можно рассчитаться подарочным сертификатом.

Способы доставки 

Забрать посылку самостоятельно можно в пунктах выдачи Tom Tailor, отделениях и постаматах транспортных компаний. Большинство заказов доставляются Почтой России и DPD. Если в городе есть партнерская курьерская служба, товар привезут по указанному клиентом адресу. При заказе свыше определенной суммы услугу оплачивает магазин. Доступна опция примерки с частичным выкупом, ее можно активировать при выборе способа доставки.

Как вернуть товар

Вернуть одежду или обувь при отсутствии претензий к качеству можно в течение 14 дней. Для участников программы лояльности этот срок увеличен до 1 года при условии, что полностью сохранен первоначальный вид товара. Сдать неподошедшие вещи можно в розничном магазине. В зависимости от способа оплаты, деньги вернут наличными (сразу) или на карту (до 10 рабочих дней). 

Если по соседству нет магазинов, нужно отправить посылку Почтой России. Когда возврат связан с браком или неполной комплектацией, доставку оплачивает продавец, в остальных случаях — покупатель. Некоторые товары (нижнее белье, плавки, купальники, чулки, носки и др.) вернуть нельзя, если нет претензий к их качеству.

Как применить промокод на скидку в интернет-магазине Tom Tailor

Любой купон из списка можно активировать бесплатно, для этого достаточно кликнуть по предложению. Если внутри содержится пароль (промокод), нужно скопировать его, чтобы предоставить продавцу. Если купон с акцией (без промокода), он сам по себе является пропуском для участия в акции, на страницу которой пользователь будет сразу перенаправлен. Порядок действий при активации промокода:

  1. Зайти на сайт Том Тейлор и зарегистрироваться для получения бонусных баллов (по желанию).

  2. Выбрать товар, ознакомиться с его характеристиками, указать размер и поместить в корзину.

  3. Перейти к оформлению покупки.

  4. Вставить скопированные данные в поле «Ввести промокод» и кликнуть по стрелке.  

  1. Удостовериться, что код купона сработал.

  2. Указать контактные данные (если не авторизовался), выбрать способы доставки и оплаты, подтвердить заказ.

Промокод обычно не сочетается с другими акциями, кроме бонусов лояльности.

Часто задаваемые вопросы про Tom Tailor

★ Есть ли у сайта Tom Tailor мобильное приложение?

Нет, но есть удобная мобильная версия сайта, доступная в любом современном браузере.

★ По какому курсу принимают бонусные баллы при частичной оплате заказа?

1 бонус равняется 1 рублю при начислении и оплате.

★ Можно ли бронировать через сайт товары в розничном магазине?

Да, если такие товары есть в наличии.

★ Как не ошибиться при выборе размера?

На сайте есть таблица размеров для разных видов одежды и обуви. Кроме того, можно заказать примерку с частичным выкупом или просто вернуть вещь, если она не подошла.

★ Где найти действующие промокоды для сайта Tom Tailor?

Все актуальные предложения этого магазина собраны здесь.

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