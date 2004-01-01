Как сэкономить на покупках в магазине SHEIN: акции и скидки

Чтобы порадовать клиентов, интернет-магазин проводит различные промомероприятия, в рамках которых предоставляет скидку клиентам. Здесь доступен дисконт для новых покупателей и программа лояльности для постоянных клиентов. В ее рамках можно накапливать баллы за заказы в интернет-магазине, а затем использовать их для оплаты новых покупок по курсу 100 поинтов — 1 доллар. Оплачивать бонусами можно до 70% от суммы в чеке.

На сайте также функционирует раздел распродажи, в котором собраны все актуальные предложения с горячими скидками. В этой рубрике можно найти товары с дисконтом до 70%. Ассортимент рубрики регулярно пополняется, поэтому нужно лишь периодически следить за ее обновлениями, чтобы купить интересующие вещи значительно дешевле.

Отдельного упоминания заслуживают эксклюзивные коды, позволяющие получать эксклюзивные скидки. Найти их можно на этой странице. Здесь регулярно публикуются свежие купоны SHEIN для дополнительного дисконта. Воспользоваться ими могут все читатели.

Экономить на покупках позволяет бесплатная доставка. Она доступна для всех заказов на сумму от 50 долларов. Сроки стандартной пересылки составляют от 30 до 60 дней.