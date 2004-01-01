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10 оценок поставлено средняя 4.7
На этой странице собрана подробная информация о скидочных предложениях, бонусной программе, купонах и промокодах Shein. Этот международный онлайн-магазин предлагает купить мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, а также аксессуары и канцтовары. Цены на вещи из каталога Шейн в 1,5– ... 2 раза ниже, чем стоимость аналогов у других ритейлеров. Регулярно действуют скидки и промоакции. Возможна доставка заказа в любой населенный пункт Российской Федерации.
Телефон:
service@shein.com
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Интернет-магазин SHEIN — международная торговая площадка, специализирующаяся на онлайн-продаже одежды, обуви и аксессуаров. Компания фокусируется главным образом на женских вещах, но также предлагает товары для мужчин и детей. Площадка Шейн основана в 2012 году и с того времени придерживается философии «каждый может наслаждаться красотой моды». Бизнес компании охватывает более 150 стран по всему миру, в том числе и Россию.
В каталоге Шейн представлен широкий ассортимент товаров для всей семьи. Здесь можно купить с бесплатной доставкой десятки тысяч вещей. Сделать их доступнее предлагают промокоды компании, которые можно найти онлайн, а также акции и распродажи, участвовать в которых могут как новые клиенты, так и постоянные покупатели. Наш сервис призван помочь быстро находить свежие купоны SHEIN, предстоящие и текущие акции, чтобы экономить на покупках. Получать промокоды и уведомления о новых акциях можно, подписавшись на нашу рассылку.
В каталоге интернет-магазина SHEIN представлены одежда, обувь и аксессуары для всей семьи. Здесь доступно более 20 тысяч продуктов, в том числе эксклюзивные вещи, по доступным ценам. Ассортимент пополняется новинками ежедневно. Здесь можно заказать с бесплатной доставкой верхнюю одежду, платья, брюки и джинсы, купальники и пляжную одежду. Благодаря отдельной рубрике для девушек «плюс сайз» на сайте магазина легко находить стильные и модные вещи больших размеров.
В магазине также доступна обувь на все сезоны, товары для красоты, сумки и аксессуары. В отдельные рубрики вынесены товары для животных и продукция для дома, призванная создать уют в жилище. Компания регулярно проводит акции, публикует купоны, устраивает распродажи. Они позволяют покупать товары с большим дисконтом, при этом используя бесплатную доставку.
Чтобы порадовать клиентов, интернет-магазин проводит различные промомероприятия, в рамках которых предоставляет скидку клиентам. Здесь доступен дисконт для новых покупателей и программа лояльности для постоянных клиентов. В ее рамках можно накапливать баллы за заказы в интернет-магазине, а затем использовать их для оплаты новых покупок по курсу 100 поинтов — 1 доллар. Оплачивать бонусами можно до 70% от суммы в чеке.
На сайте также функционирует раздел распродажи, в котором собраны все актуальные предложения с горячими скидками. В этой рубрике можно найти товары с дисконтом до 70%. Ассортимент рубрики регулярно пополняется, поэтому нужно лишь периодически следить за ее обновлениями, чтобы купить интересующие вещи значительно дешевле.
Отдельного упоминания заслуживают эксклюзивные коды, позволяющие получать эксклюзивные скидки. Найти их можно на этой странице. Здесь регулярно публикуются свежие купоны SHEIN для дополнительного дисконта. Воспользоваться ими могут все читатели.
Экономить на покупках позволяет бесплатная доставка. Она доступна для всех заказов на сумму от 50 долларов. Сроки стандартной пересылки составляют от 30 до 60 дней.
Чтобы использовать купоны SHEIN для получения скидки, необходимо найти в нашем каталоге соответствующую акцию и ознакомиться с ее условиями и правилами. Затем нужно:
Скопировать промокод в описании купона.
Перейти в интернет-магазин SHEIN и авторизоваться или зарегистрироваться.
Выбрать размер и другие параметры, а затем добавить интересующие товары, участвующие в акции с купоном, в корзину.
Перейти в корзину для оформления заказа и нажать кнопку подтверждения для перехода к параметрам заказа.
Указать реквизиты получателя (имя, адрес, телефон) и перейти к вводу кода купона.
Вставить промокод SHEIN и применить его для пересчета цены с учетом дисконта.
Выбрать способ оплаты и завершить оформление заказа.
После обработки заказа он будет укомплектован и отправлен. На бонусный счет программы лояльности поступят баллы. Они начисляются даже за покупки, сделанные в ходе распродажи или с применением промокода. Использовать купоны магазина SHEIN можно совместно с другими типами дисконта.
Чтобы оформить покупку в интернет-магазине, необходимо следовать инструкции, изложенной ниже:
Перейти к выбору товаров в каталоге, открыв интересующий раздел интернет-магазина.
Добавить нужный товар в корзину, открыв его страницу и выбрав там необходимые характеристики: цвет, размер, количество и т. д.
Открыть корзину для оформления заказа, ввести в ней код купона и перейти к подтверждению, нажав «Checkout securely now».
Зарегистрироваться на сайте или войти в личный кабинет. Пройти быструю регистрацию можно, используя аккаунт Google или Facebook.
Указать данные получателя в форме заказа, выбрать способ оплаты и указать метод доставки (при наличии выбора).
Завершить оформление и оплатить заказ, нажав «Place order».
Отслеживать отправленные посылки с покупками можно в личном кабинете на сайте интернет-магазина. Информация о них находится в разделе «My Orders». Там можно посмотреть, где сейчас находится посылка и когда ожидается прибытие, а также подтвердить получение товара.
Самый простой способ сделать это — подписаться на email-рассылку компании. Также новости публикуются в социальных сетях Shein (ВК, Instagram, Facebook). Еще у продавца есть собственный YouTube-канал.
Написать сообщение в ее официальное сообщество на Фейсбуке, там отвечают быстрее всего.
Для этого на странице каждого товара есть блок «Справка». Там приведена таблица соответствия, а также размещена инструкция по сопоставлению международных и российских размеров одежды и обуви.
Да, это обязательно. Но есть упрощенный порядок регистрации — вход через аккаунты ВК или Facebook.
В личном кабинете покупателя на ресурсе Шейн представлена детальная информация о передвижении заказа. Также ее можно получить на сайте СДЭК.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Экстраскидка на первый заказ для всех клиентов 10% по промокоду Shein
|NEW***
|Скидка
|Женские топы с дисконтом до 80% по купону SHEIN
|не требуется
|Скидка
|Женские купальники-бандо с дисконтом до 46% по купону SHEIN
|не требуется
|Скидка
|Короткие пляжные шорты с дисконтом до 30%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 12% на ВСЕ при заказе от 2200 рублей
|не требуется
|Скидка
|Зарегистрируйтесь и получите скидку 10% от SHEIN
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 50 долларов
|не требуется
|Скидка
|Женское нижнее бельё от 130 рублей по купону SHEIN
|не требуется