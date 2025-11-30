Сеть ресторанов «Токио Сити» — это более сорока современных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь можно провести вечер с семьёй, встретиться с друзьями или отпраздновать важное событие. Интерьеры оформлены в современном стиле и создают комфортную атмосферу для любого повода.

Тем, кто предпочитает заказывать еду домой или в офис, доступен официальный сервис доставки. В меню — свыше 500 блюд из разных кухонь мира: роллы, пицца, горячие блюда, десерты и многое другое. Собственная служба доставки обеспечивает получение заказа примерно за час, сохраняя температуру и вкус.

Меню «Токио Сити» включает:

более 15 видов суши и 60 роллов;

25 сортов пиццы — мясные, рыбные, вегетарианские;

18 салатов, 10 ланчей и свыше 40 горячих блюд;

50 десертов и тортов собственного производства;

10 детских блюд, сбалансированных по составу.

Также доступны паста, бургеры, напитки, соусы и тематические наборы. Услуга «Покупка домашней еды» позволяет заказать набор готовых блюд весом 5 или 7 килограммов — решение для тех, кто хочет иметь запас свежей еды без лишних хлопот.

Чтобы заказать выгоднее, используйте промокоды, купоны и следите за акциями. Новым пользователям часто доступна скидка на первый заказ, а постоянным гостям — бонусы и предложения на повторный заказ. Все актуальные условия размещены на сайте и в приложении «Токио Сити».

«Токио Сити» сочетает ресторанную кухню и сервис доставки, предлагая стабильное качество и комфорт каждому клиенту.