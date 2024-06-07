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Промокоды Uzum (Узум) на Апрель-Май 2024

Список рабочих купонов и акций Uzum. Актуальных промокодов на сегодня: 12

Акция
Uzum Market
Активен до 8/31/2024
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Акция
Uzum Tezkor
Активен до 8/31/2024
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Акция
Uzum Bank
Активен до 8/31/2024
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Акция
Uzum Nasiya
Активен до 8/31/2024
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Акция
Uzum Business
Активен до 8/31/2024
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Акция
Uzum — экосистема цифровых услуг
Активен до 8/31/2024
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Акция
Пункты выдачи заказов во всех регионах
Активен до 8/31/2024
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Акция
Кредиты на развитие бизнеса
Активен до 8/31/2024
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Акция
Платежные решения за товары и услуги
Активен до 8/31/2024
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Акция
Быстрые платежи в рассрочку BNPL
Активен до 8/31/2024
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Акция
Приложение для развития бизнеса
Активен до 8/31/2024
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Акция
Рассрочка без скрытых комиссий, пеней и штрафов
Активен до 8/31/2024
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Бесплатный перенос номера
Активен до 6/30/2025
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Подарочный сертификат
Активен до 11/30/2024
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Лучшие промокоды Uzum

Тип купона Описание Код
Скидка Uzum Market не требуется
Скидка Uzum Tezkor не требуется
Скидка Uzum Bank не требуется
Скидка Uzum Nasiya не требуется
Скидка Uzum Business не требуется
Скидка Uzum — экосистема цифровых услуг не требуется
Скидка Пункты выдачи заказов во всех регионах не требуется
Скидка Кредиты на развитие бизнеса не требуется
Скидка Платежные решения за товары и услуги не требуется
Скидка Быстрые платежи в рассрочку BNPL не требуется