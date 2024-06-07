UZUM - это экосистема цифровых сервисов для развития бизнеса, онлайн-шопинга, удобных платежей и решения других бытовых задач. Uzum Market - маркетплейс для самых выгодных покупок, который предоставляет покупателям выбор из тысяч товаров различных категорий. Uzum Tezkor - новый сервис быстрой доставки из кафе, ресторанов и магазинов