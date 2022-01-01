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Для активации нужно пройти регистрацию, ввести промокод и данные карты. После истечения 45-и дневного промопериода подписка будет продлена платно со стоимостью 399 руб./мес. Максимальное количество активаций на - 20 000.
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Для активации нужно пройти регистрацию, ввести промокод и данные карты. После истечения 45-и дневного промопериода подписка будет продлена платно со стоимостью 399 руб./мес. Максимальное количество активаций на - 20 000
8 оценок поставлено средняя 5
Видеосервис Wink — это популярная онлайн-платформа с огромной кино- и телетекой всех жанров и направлений. Каталог сервиса включает категории для детей, взрослых, любителей спорта и книг, эротики, драмы и многого другого. Платформа работает как на мобильных устройствах, так и на тел ... евизионных приставках, имеет функцию управления голосом и родительского контроля. На одном аккаунте может быть до пяти подключенных устройств, что гарантирует нескучный досуг для всех членов семьи. Актуальные скидки на индивидуальную и пакетную подписку собраны на нашем сайте: копируйте промокоды от Wink и смотрите любимые фильмы в отличном качестве по минимальным ценам.
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Сайт Wink — это онлайн-кинотеатр с фильмотекой из отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, передач. На его страницах представлено более 60 000 материалов в формате Full HD, которые регулярно дополняются. А для получения выгоды новым и постоянным клиентам сайта регулярно предлагаются акции с актуальными купонами и промокодами.
Просмотр контента доступен на телевизоре, компьютере, приставке или с телефона. К учетной записи можно подключить до 5 человек, в том числе детей — есть опция родительского контроля, где скрывается взрослый контент. Есть возможность выставления временного промежутка, в который чаду доступен просмотр контента.
В зависимости от тарифа предлагается разный набор фильмов и сериалов. Например, на стандартной открывается доступ к 30 телеканалам и 40 000 сериалов. Для этого нужно зарегистрироваться и подключить подписку «Трансформер».
Есть еще два часто оформляемых тарифных плана — «Лайт» и «Премиум». Они отличаются друг от друга стоимостью подписки и объемом предоставляемого контента (у второго больше минимум в 2 раза). Помимо них, на сайте создано еще 9 подписок. Они направлены на любителей кино, спорта и концертов, а также сервис предлагает подключить тариф, куда входят материалы с других порталов — more.tv и START.
Постоянно действующая акция для новых клиентов — это бесплатная подписка на Wink. Действует 30–60 дней при регистрации, после его окончания с привязанной к аккаунту карты спишется сумма согласно выбранному виду при подключении тарифа.
Поклонникам тарифов «Премиум», «More.tv», «Взрослый» и др. можно получить выгоду на подписку от 10% в месяц. Скидочное предложение относится к разряду постоянных.
Акция со скидкой на покупку фильмов до 25%. Относится к разряду непродолжительных, потому что активировать промокод Wink можно только в течение месяца. После этого он станет неактивен и условия предложения сменятся.
Промокод Wink на подборку лучших фильмов, сериалов, ТВ-шоу. Код купона действует для пользователей сервиса с оформленной ежемесячной подпиской. По окончании его срока действия купон аннулируется и его нельзя будет активировать.
Возможность просмотра всех телеканалов при использовании купона предоставляется абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать клиентам, чтобы воспользоваться выгодным предложением, — авторизоваться в личном кабинете. Дополнительно становится доступна кнопка «Добавить в избранное».
Для получения бесплатного доступа или скидок на подписку, контент клиенту обязательно зарегистрироваться на сайте Wink. За ним на платформе закрепляется личный кабинет, где он выбирает тариф и за него ежемесячно списываются средства.
Чтобы активировать один из промокодов, его нужно сначала скопировать. Для этого достаточно кликнуть на одно из предложений на этом сайте — произойдет перенаправление на сервис. Далее достаточно выполнить действия:
Авторизоваться в личном кабинете на сайте сервиса по просмотру сериалов и фильмов.
Кликнуть на аватар в правом верхнем углу экрана.
Пролистать вниз, под кнопкой «Мое кино» выбрать пункт «Активировать промокод».
Ввести скопированный промокод Wink в строку и нажать на кнопку «Активировать».
После этого страница обновится и отобразится предложение со скидкой, для которой был скопирован бесплатный код купона.
Останется подтвердить действие и перейти к просмотру любимых фильмов и сериалов на сервисе Wink.
Если активация промокода не требуется, для использования купона обязательно авторизоваться в личном кабинете. Достаточно кликнуть на акцию с бесплатной подпиской, и она активируется автоматически.
Обратите внимание, что удаление аккаунта не отменяет автоматических подписок, оформленных ранее. Чтобы не списывалась плата за услуги в будущем, первым делом отключите подписку на сервис. Затем в разделе «Помощь» сделайте скриншот с диагностической информацией аккаунта, отправьте фото на электронную почту техподдержки сервиса и сообщите о причине удаления учетной записи.
Для части подписок (без создания аккаунта) есть бесплатный период пользования услугой видеосервиса. На карточке каждой подписки указан срок и контент, который предоставляется бесплатно. Узнать подробную информацию можно в разделе «Подписки».
Если на устройстве установлен виртуальный ассистент «Маруся» или «Алиса», то функция управления голосом доступна через смарт-колонку и Яндекс.Станцию, а также через их приложения.
Чтобы сохранить фильм или сериал на мобильное устройство, необходимо войти в карточку фильма и кликнуть по иконке облачка. Приложение предложит несколько вариантов для загрузки, из которых необходимо выбрать подходящее место для хранения данных.
Функция Screen Sharing позволяет транслировать контент с одного устройства на другое, подключенные к одной сети. Например, с мобильного телефона на телевизор или планшет.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Wink: используй по максимуму два месяца бесплатной подписки
|PC2***
|Промокод
|Винк промокод: подписка на 30 дней
|PC0***
|Скидка
|127 ТВ-каналов + 25000 фильмов и сериалов всего за 199 рублей в месяц с купоном Wink
|не требуется
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|Оформляйте подписку 5в1 по специальной цене с промокодом Wink
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|Все спортивные трансляции в прямом эфире каждый день только для тебя
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|Самые добрые фильмы для ментального здоровья и времени с семьей по промокоду Винк
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|Смотрите комедию Непослушник по промокоду Wink тв
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|Смотри фильм Третий лишний 2 всего за 99 рублей
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