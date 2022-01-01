  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Wink

Промокоды Wink на Август

Акции и купоны Wink на Август 2022

Лучшее
предложение

Промокод
Эксклюзив
Промокод Wink: используй по максимуму два месяца бесплатной подписки
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

Лучшее
предложение

Промокод
Винк промокод: подписка на 30 дней
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

199Р
купон

Скидка
127 ТВ-каналов + 25000 фильмов и сериалов всего за 199 рублей в месяц с купоном Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
В разделе "Мое кино" собрали все фильмы, доступные тебе по подписке и бесплатно по промокоду Винк
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Оформляйте подписку 5в1 по специальной цене с промокодом Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Все спортивные трансляции в прямом эфире каждый день только для тебя
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Самые добрые фильмы для ментального здоровья и времени с семьей по промокоду Винк
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Смотрите комедию Непослушник по промокоду Wink тв
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

99р
купон

Скидка
Смотри фильм Третий лишний 2 всего за 99 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Смотри то, что нравится: дарим 25% на любимые фильмы с купоном Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Промокод
Эксклюзив
Промокод Wink: используй по максимуму два месяца бесплатной подписки
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

Лучшее
предложение

Промокод
Винк промокод: подписка на 30 дней
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

199Р
купон

Скидка
127 ТВ-каналов + 25000 фильмов и сериалов всего за 199 рублей в месяц с купоном Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
В разделе "Мое кино" собрали все фильмы, доступные тебе по подписке и бесплатно по промокоду Винк
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Оформляйте подписку 5в1 по специальной цене с промокодом Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Все спортивные трансляции в прямом эфире каждый день только для тебя
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Самые добрые фильмы для ментального здоровья и времени с семьей по промокоду Винк
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Смотрите комедию Непослушник по промокоду Wink тв
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

99р
купон

Скидка
Смотри фильм Третий лишний 2 всего за 99 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Смотри то, что нравится: дарим 25% на любимые фильмы с купоном Wink
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Похожие промокоды

Огонь

-60%

Акция

Курсы и профессии со скидкой 60% от SKILLBOX по купону Огонь

Boxberry

-435Р

Акция

Доставка и отправка посылок из Беларуси всего от 435 рублей

МегаФон

/

Акция

Получи роутер в подарок по промокоду МегаФон

Parter

/

Акция

Почти серьезно в Московском цирке Никулина от 1500 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Лучшее
предложение

Промокод
Эксклюзив
Промокод Винк оформляй подписку трансформер: 300 ТВ-каналов, 50000 фильмов и сериалов и 45 дней бесплатно
Открыть Промокод

50%
купон

Скидка
Промокод Винк: скидка 50% на фильмы из подборки
Открыть Акцию

99%
купон

Скидка
Wink Черная пятница: воспользуйся акцией трансформер с экономией до 99%
Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Экономия 25% на просмотр фильмов и сериалов
Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Промокод
Бесплатная подписка "Трансформер Акция" на 45 дней по промокоду Wink

Для активации нужно пройти регистрацию, ввести промокод и данные карты. После истечения 45-и дневного промопериода подписка будет продлена платно со стоимостью 399 руб./мес. Максимальное количество активаций на - 20 000.

Открыть Промокод

Лучшее
предложение

Промокод
Подписка "Трансформер Акция" бесплатно 45 дней по промокоду Wink

Для активации нужно пройти регистрацию, ввести промокод и данные карты. После истечения 45-и дневного промопериода подписка будет продлена платно со стоимостью 399 руб./мес. Максимальное количество активаций на - 20 000

Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Купоны от Wink — горячие скидки на ТВ-контент

Видеосервис Wink — это популярная онлайн-платформа с огромной кино- и телетекой всех жанров и направлений. Каталог сервиса включает категории для детей, взрослых, любителей спорта и книг, эротики, драмы и многого другого. Платформа работает как на мобильных устройствах, так и на тел ... евизионных приставках, имеет функцию управления голосом и родительского контроля. На одном аккаунте может быть до пяти подключенных устройств, что гарантирует нескучный досуг для всех членов семьи. Актуальные скидки на индивидуальную и пакетную подписку собраны на нашем сайте: копируйте промокоды от Wink и смотрите любимые фильмы в отличном качестве по минимальным ценам.


Посетить Wink
Контакты Wink

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Wink

Онлайн-кинотеатр от Ростелеком Wink

Сайт Wink — это онлайн-кинотеатр с фильмотекой из отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, передач. На его страницах представлено более 60 000 материалов в формате Full HD, которые регулярно дополняются. А для получения выгоды новым и постоянным клиентам сайта регулярно предлагаются акции с актуальными купонами и промокодами. 

Просмотр контента доступен на телевизоре, компьютере, приставке или с телефона. К учетной записи можно подключить до 5 человек, в том числе детей — есть опция родительского контроля, где скрывается взрослый контент. Есть возможность выставления временного промежутка, в который чаду доступен просмотр контента.

Ассортимент фильмов и сериалов

В зависимости от тарифа предлагается разный набор фильмов и сериалов. Например, на стандартной открывается доступ к 30 телеканалам и 40 000 сериалов. Для этого нужно зарегистрироваться и подключить подписку «Трансформер». 

Есть еще два часто оформляемых тарифных плана — «Лайт» и «Премиум». Они отличаются друг от друга стоимостью подписки и объемом предоставляемого контента (у второго больше минимум в 2 раза). Помимо них, на сайте создано еще 9 подписок. Они направлены на любителей кино, спорта и концертов, а также сервис предлагает подключить тариф, куда входят материалы с других порталов — more.tv и START.

Как смотреть фильмы дешево в онлайн-кинотеатре

Постоянно действующая акция для новых клиентов — это бесплатная подписка на Wink. Действует 30–60 дней при регистрации, после его окончания с привязанной к аккаунту карты спишется сумма согласно выбранному виду при подключении тарифа. 

Поклонникам тарифов «Премиум», «More.tv», «Взрослый» и др. можно получить выгоду на подписку от 10% в месяц. Скидочное предложение относится к разряду постоянных. 

Акция со скидкой на покупку фильмов до 25%. Относится к разряду непродолжительных, потому что активировать промокод Wink можно только в течение месяца. После этого он станет неактивен и условия предложения сменятся. 

Промокод Wink на подборку лучших фильмов, сериалов, ТВ-шоу. Код купона действует для пользователей сервиса с оформленной ежемесячной подпиской. По окончании его срока действия купон аннулируется и его нельзя будет активировать.

Возможность просмотра всех телеканалов при использовании купона предоставляется абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать клиентам, чтобы воспользоваться выгодным предложением, — авторизоваться в личном кабинете. Дополнительно становится доступна кнопка «Добавить в избранное».

Как активировать промокод на сайте Винк

Для получения бесплатного доступа или скидок на подписку, контент клиенту обязательно зарегистрироваться на сайте Wink. За ним на платформе закрепляется личный кабинет, где он выбирает тариф и за него ежемесячно списываются средства. 

Чтобы активировать один из промокодов, его нужно сначала скопировать. Для этого достаточно кликнуть на одно из предложений на этом сайте — произойдет перенаправление на сервис. Далее достаточно выполнить действия:

  1. Авторизоваться в личном кабинете на сайте сервиса по просмотру сериалов и фильмов.

  2. Кликнуть на аватар в правом верхнем углу экрана. 

  3. Пролистать вниз, под кнопкой «Мое кино» выбрать пункт «Активировать промокод». 

промокод wink

  1. Ввести скопированный промокод Wink в строку и нажать на кнопку «Активировать». 

купон винк

  1. После этого страница обновится и отобразится предложение со скидкой, для которой был скопирован бесплатный код купона. 

Останется подтвердить действие и перейти к просмотру любимых фильмов и сериалов на сервисе Wink. 

Если активация промокода не требуется, для использования купона обязательно авторизоваться в личном кабинете. Достаточно кликнуть на акцию с бесплатной подпиской, и она активируется автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Wink

★ Как удалить аккаунт?

Обратите внимание, что удаление аккаунта не отменяет автоматических подписок, оформленных ранее. Чтобы не списывалась плата за услуги в будущем, первым делом отключите подписку на сервис. Затем в разделе «Помощь» сделайте скриншот с диагностической информацией аккаунта, отправьте фото на электронную почту техподдержки сервиса и сообщите о причине удаления учетной записи.

★ Какой контент предоставляется на платформе бесплатно?

Для части подписок (без создания аккаунта) есть бесплатный период пользования услугой видеосервиса. На карточке каждой подписки указан срок и контент, который предоставляется бесплатно. Узнать подробную информацию можно в разделе «Подписки».

★ Как управлять видеосервисом при помощи голосовых команд?

Если на устройстве установлен виртуальный ассистент «Маруся» или «Алиса», то функция управления голосом доступна через смарт-колонку и Яндекс.Станцию, а также через их приложения.

★ Как загрузить контент на смартфон?

Чтобы сохранить фильм или сериал на мобильное устройство, необходимо войти в карточку фильма и кликнуть по иконке облачка. Приложение предложит несколько вариантов для загрузки, из которых необходимо выбрать подходящее место для хранения данных.

★ Что такое функция Screen Sharing?

Функция Screen Sharing позволяет транслировать контент с одного устройства на другое, подключенные к одной сети. Например, с мобильного телефона на телевизор или планшет.

Лучшие промокоды Wink

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Wink: используй по максимуму два месяца бесплатной подпискиPC2***
ПромокодВинк промокод: подписка на 30 днейPC0***
Скидка127 ТВ-каналов + 25000 фильмов и сериалов всего за 199 рублей в месяц с купоном Winkне требуется
СкидкаВ разделе "Мое кино" собрали все фильмы, доступные тебе по подписке и бесплатно по промокоду Винкне требуется
СкидкаОформляйте подписку 5в1 по специальной цене с промокодом Winkне требуется
СкидкаВсе спортивные трансляции в прямом эфире каждый день только для тебяне требуется
СкидкаСамые добрые фильмы для ментального здоровья и времени с семьей по промокоду Винкне требуется
СкидкаСмотрите комедию Непослушник по промокоду Wink твне требуется
СкидкаСмотри фильм Третий лишний 2 всего за 99 рублейне требуется
СкидкаСмотри то, что нравится: дарим 25% на любимые фильмы с купоном Winkне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.