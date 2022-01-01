Как смотреть фильмы дешево в онлайн-кинотеатре

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Акция со скидкой на покупку фильмов до 25%. Относится к разряду непродолжительных, потому что активировать промокод Wink можно только в течение месяца. После этого он станет неактивен и условия предложения сменятся.

Промокод Wink на подборку лучших фильмов, сериалов, ТВ-шоу. Код купона действует для пользователей сервиса с оформленной ежемесячной подпиской. По окончании его срока действия купон аннулируется и его нельзя будет активировать.

Возможность просмотра всех телеканалов при использовании купона предоставляется абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать клиентам, чтобы воспользоваться выгодным предложением, — авторизоваться в личном кабинете. Дополнительно становится доступна кнопка «Добавить в избранное».